O nouă metodă de fraudă online face victime în rândul tinerilor care încearcă să cumpere bilete mai ieftine pentru festivaluri și concerte. Escrocheria este întâlnită tot mai des pe grupurile de Facebook dedicate evenimentelor populare, acolo unde apar anunțuri aparent credibile privind revânzarea invitațiilor pentru Beach, Please! sau alte spectacole cu mare priză la public.

Metoda folosită de escroci este una simplă și eficientă. Potrivit informațiilor publicate de Replica Online, persoanele care postează anunțurile încearcă să câștige rapid încrederea cumpărătorilor prin capturi de ecran, conversații aparent reale și promisiuni repetate de „seriozitate”.

După ce victima transferă suma cerută, primește pe WhatsApp un cod de acces sau o invitație digitală. Problema apare însă la intrarea în festival, când organizatorii constată că biletul este deja asociat unui alt cont și nu mai poate fi folosit.

În acel moment, persoana care a vândut biletul dispare complet din conversație și încetează orice formă de comunicare. În multe situații, conturile folosite pentru tranzacții sunt ulterior șterse sau blochează victimele imediat după efectuarea plății.

Escrocheria nu se limitează doar la revânzarea unor bilete deja activate. Pe grupurile online au apărut și cazuri în care codurile de acces sunt complet falsificate, iar cumpărătorii descoperă abia la intrare că documentele primite nu există în sistemul oficial al organizatorilor.

Fenomenul exploatează graba și dorința tinerilor de a găsi bilete mai ieftine sau locuri disponibile la evenimente sold-out. Escrocii profită de presiunea creată în jurul festivalurilor mari și insistă ca tranzacția să fie făcută rapid, invocând existența altor cumpărători interesați.

În multe cazuri, plata este făcută prin transfer bancar instant sau aplicații de transfer rapid, ceea ce reduce șansele recuperării banilor. După confirmarea plății, cumpărătorii constată că nu mai pot lua legătura cu vânzătorul.

Metoda amintește de escrocheriile cu cazări inexistente, care au făcut numeroase victime în ultimii ani în perioada concediilor. Și atunci, ofertele aparent avantajoase erau însoțite de fotografii convingătoare, prețuri atractive și promisiuni de seriozitate, însă persoanele păgubite descopereau prea târziu că rezervările nu existau în realitate.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a oricărei oferte găsite pe rețelele de socializare, mai ales în cazul evenimentelor foarte populare, unde cererea mare favorizează apariția fraudelor online.

Prima măsură de protecție este achiziționarea biletelor exclusiv din surse oficiale sau de pe platformele autorizate de organizatori. Chiar dacă ofertele de pe grupurile online pot părea mai avantajoase, riscul de fraudă rămâne ridicat.

De asemenea, utilizatorii trebuie să verifice dacă invitațiile sau codurile primite sunt valide și dacă acestea nu au fost deja asociate altor conturi. În lipsa unei confirmări oficiale, cumpărătorii își asumă riscul de a pierde atât banii, cât și accesul la eveniment.

Un alt semnal de alarmă apare atunci când vânzătorul insistă asupra efectuării rapide a plății sau evită să ofere detalii clare despre proveniența biletului. Lipsa răspunsurilor după transferul banilor reprezintă unul dintre cele mai frecvente indicii că persoana respectivă folosește o metodă de fraudă.

