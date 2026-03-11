Smishing-ul reprezintă o variantă a atacurilor de tip phishing realizate prin SMS, termenul provenind din combinarea cuvintelor „SMS” și „phishing”. Escrocii trimit mesaje care par să vină de la companii sau servicii cunoscute, adesea în aceeași conversație cu mesajele reale primite anterior, ceea ce face frauda dificil de detectat. Fenomenul a fost analizat într-un raport al platformei de tranzacționare cripto Binance.

Mesajele pot avertiza fals utilizatorii despre o activitate suspectă în contul lor și îi pot îndruma să sune la un număr pentru a „rezolva problema”. După ce victima apelează numărul indicat, escrocii pretind că oferă suport tehnic și încearcă să convingă utilizatorul să transfere fondurile într-un portofel „sigur”.

În realitate, portofelul este controlat de atacatori, iar pentru a părea credibili, aceștia pot trimite mesaje suplimentare sau solicita informații sensibile, cum ar fi fraza de recuperare a portofelului cripto (seed phrase). Odată transferate, fondurile sunt retrase imediat, iar recuperarea lor devine practic imposibilă.

Una dintre metodele recomandate pentru a verifica autenticitatea mesajelor este folosirea unui cod anti-phishing personal, care apare în mesajele legitime trimise de platformă. Dacă mesajul nu conține codul sau acesta nu corespunde celui setat în cont, există riscul ca mesajul să fie fraudulos. Funcția, disponibilă anterior doar pentru e-mailuri, a fost extinsă și pentru comunicările prin SMS.

Specialiștii în securitate digitală recomandă câteva măsuri simple pentru a reduce riscul de a deveni victime: utilizatorii ar trebui să fie sceptici în fața mesajelor care solicită acțiuni urgente sau informații personale; să verifice sursa mesajelor înainte de a oferi date sensibile; și să evite accesarea linkurilor primite prin SMS, chiar dacă mesajul pare autentic. În general, vigilența rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva tentativelor de fraudă online.

Pe lângă smishing, există și alte metode similare de fraudă online, cea mai cunoscută fiind phishing-ul. În acest tip de atac, escrocii trimit e-mailuri sau creează pagini web care imită site-urile unor companii, bănci sau platforme populare, încercând să convingă utilizatorii să introducă date sensibile, precum parole, informații bancare sau coduri de securitate.

O altă variantă este vishing-ul, în care infractorii folosesc apeluri telefonice pentru a se da drept reprezentanți ai unor instituții sau companii. Toate aceste metode se bazează pe aceeași strategie: exploatarea încrederii utilizatorilor și crearea unui sentiment de urgență pentru a-i determina să ofere rapid informații sau să efectueze transferuri de bani.