Fraudele financiare nu mai sunt incidente izolate, ci un fenomen tot mai extins. La nivel european, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială.

Specialiștii avertizează că tehnologia este utilizată pentru generarea de conținut fals, pentru construirea scenariilor de fraudă și pentru identificarea punctelor slabe ale potențialelor victime. În ultimii doi ani, pierderile generate de astfel de scheme au crescut semnificativ, inclusiv în România.

Experții Money Motion explică faptul că mecanismele de fraudă evoluează rapid. Persoanele fizice și antreprenorii trebuie să înțeleagă mai bine riscurile și metodele prin care își pot proteja banii și identitatea digitală.

Specialiștii atrag atenția că multe cazuri de fraudă nu sunt raportate. Din acest motiv, dimensiunea reală a fenomenului este dificil de estimat. În multe situații, tentativele de fraudă sunt detectate doar în sistemele interne ale băncilor sau ale procesatorilor de plăți.

Experții din domeniul securității vorbesc tot mai des despre concepte precum „scam as a service” sau „fraud as a service”. Acestea descriu platforme tehnologice disponibile pe piața neagră, care permit organizarea fraudelor în mod automatizat.

Astfel de instrumente pot fi utilizate chiar și de persoane fără cunoștințe tehnice avansate. Platformele oferă soluții gata pregătite pentru realizarea atacurilor, ceea ce face ca fraudele digitale să devină mai frecvente.

Bartosz Ciolkowski, Division President South East Europe la Mastercard, a arătat că fraudele au devenit industrializate și reprezintă o provocare pentru întregul ecosistem financiar. El a explicat că instituțiile care se bazează doar pe reguli statice sau pe controale realizate după producerea incidentelor nu mai pot ține pasul cu evoluția fraudelor.

Reprezentantul Mastercard a arătat că securitatea a devenit unul dintre cele mai valoroase active în domeniul plăților. Compania a investit peste 11 miliarde de dolari în securitate cibernetică în ultimii cinci ani și utilizează tehnologii care analizează miliarde de puncte de date pentru a preveni fraudele în timp real.

„Fraudele au devenit industrializate, ceea ce înseamnă că nu mai reprezintă un risc marginal, ci o provocare comună pentru întregul ecosistem financiar. Cei care încă se bazează pe reguli statice și pe controale aplicate după producerea incidentelor sunt deja în urmă; mediul actual impune inteligență în timp real, verificarea identității și colaborare între bănci, comercianți și rețele de plăți. De aceea, securitatea a devenit unul dintre cele mai valoroase active în domeniul plăților: Mastercard a investit peste 11 miliarde de dolari în securitate cibernetică în ultimii cinci ani. Valorificăm cele mai noi tehnologii pentru a analiza tipare de comportament, scanând miliarde de puncte de date pentru a proteja fiecare dintre cele 159 de miliarde de tranzacții procesate anual, astfel încât băncile, comercianții și clienții acestora să fie în siguranță în fiecare zi – prevenind frauda și escrocheriile în timp real, înainte ca acestea să se producă”, a declarat Bartosz Ciolkowski pentru Adevărul.

Furtul de identitate era în scădere în ultimii ani, însă apariția inteligenței artificiale generative a schimbat situația. Specialiștii spun că aceste fraude au devenit mult mai sofisticate și mai greu de detectat.

Marijo Sutlović, director al departamentului de securitate cibernetică și informațională la OTP Bank, a explicat că securitatea este esențială pentru menținerea încrederii în sistemul financiar. Potrivit acestuia, provocarea pentru bănci este găsirea unui echilibru între protecția puternică și o experiență simplă pentru utilizatori.

„Provocarea pentru bănci este să găsească echilibrul între o protecție puternică și o experiență simplă pentru utilizator (user experience), care este un imperativ. Astăzi, securitatea a devenit unul dintre cele mai semnificative servicii financiare, deoarece fără ea dispare încrederea — adevărata valoare care face diferența în lumea digitală”, spune specialistul.

Geanni Suru, fondatorul Integrare.ai, a explicat că fraudele digitale nu mai vizează doar infrastructura companiilor. În multe situații, atacurile sunt îndreptate direct către angajați.

Specialistul a arătat că numeroase incidente au loc chiar în timpul programului de lucru. Angajații pot interacționa cu emailuri, linkuri sau apeluri aparent legitime, care sunt de fapt tentative de fraudă.

În acest context, soluțiile bazate pe inteligență artificială pot identifica comportamente suspecte și tentative de phishing în timp real. Astfel de tehnologii contribuie la protejarea companiilor și a angajaților.

„Observăm tot mai des că fraudele digitale nu mai vizează doar infrastructura companiilor, ci și angajații, iar multe incidente se produc chiar în timpul programului de lucru, când aceștia interacționează cu emailuri, linkuri sau apeluri aparent legitime. De aceea, protecția nu mai trebuie gândită exclusiv la nivel de business, ci și la nivel individual, prin educație digitală și instrumente de prevenție. Inteligența artificială joacă un rol esențial în acest context: soluțiile bazate pe AI pot identifica comportamente suspecte, mesaje de tip phishing sau tentative de fraudă în timp real, contribuind atât la securitatea companiei, cât și la protejarea angajaților în activitatea de zi cu zi”, a declarat Suru pentru Adevărul.

Geanni Suru a enumerat principalele tipuri de fraude digitale întâlnite în prezent. Acestea apar atât în relația cu persoanele fizice, cât și în mediul de business.

Printre cele mai frecvente metode se află phishing-ul, care presupune trimiterea de emailuri sau SMS-uri false ce par a proveni de la bănci, instituții publice sau firme de curierat, cu scopul de a fura date personale.

O altă metodă este vishing-ul. În acest caz, victimele sunt contactate telefonic de persoane care pretind că reprezintă banca și solicită coduri de autentificare sau acces la telefon.

Specialiștii menționează și magazinele online false. Aceste site-uri promovează produse la prețuri foarte mici, însă după efectuarea plății nu livrează nimic.

Frauda cu cardul este o altă metodă răspândită. Aceasta implică utilizarea unor site-uri de plată false sau folosirea datelor bancare furate.

În mediul rețelelor sociale apar frecvent conturi clonă. Infractorii creează profiluri false care imită conturile unor persoane reale și solicită bani de la prieteni sau cunoștințe.

Fraudele se extind și pe aplicații de mesagerie, precum WhatsApp. Victimele pot primi linkuri malițioase sau pot pierde controlul asupra contului.

Experții avertizează și asupra investițiilor false, care promit câștiguri rapide din criptomonede sau tranzacționare online.

Un alt tip de fraudă este romance scam. În aceste cazuri, infractorii creează relații online false pentru a câștiga încrederea victimei și pentru a solicita ulterior bani.

De asemenea, sunt răspândite mesajele SMS legate de livrări sau taxe. Acestea conțin linkuri false care solicită introducerea datelor bancare.

În final, specialiștii menționează aplicațiile malware. Aceste programe pot fura date personale sau pot permite controlul telefonului de la distanță.

Avocata Elena Grecu a explicat că fraudele online afectează atât persoane fizice, cât și companii. Din punct de vedere legal, reacția rapidă a victimei este esențială pentru limitarea prejudiciilor.

Specialista a arătat că primele ore după descoperirea fraudei pot face diferența între recuperarea banilor și pierderea definitivă a acestora. Documentarea corectă a incidentului și sesizarea rapidă a băncii și a autorităților pot crește șansele de recuperare a sumelor.

Ea recomandă oprirea imediată a comunicării cu fraudatorul și salvarea tuturor dovezilor disponibile, inclusiv conversații, emailuri sau capturi de ecran. De asemenea, este importantă contactarea rapidă a băncii pentru blocarea cardului și contestarea tranzacțiilor.

Victimele sunt sfătuite să depună plângere penală și să raporteze conturile sau anunțurile frauduloase pe platformele unde a avut loc incidentul.

Specialiștii atrag atenția și asupra verificării atente a site-urilor înainte de efectuarea plăților. Infractorii creează adesea pagini care imită platforme cunoscute, modificând doar o literă sau adăugând un caracter în plus în adresa site-ului.

De asemenea, este recomandată evitarea tranzacțiilor financiare atunci când utilizatorii sunt conectați la rețele Wi-Fi publice, deoarece aceste conexiuni pot fi exploatate mai ușor de persoane rău intenționate.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă utilizarea autentificării în doi pași pentru conturile importante și evitarea instalării aplicațiilor de control la distanță la solicitarea unor persoane necunoscute. De asemenea, este indicată folosirea unui card separat sau a unui card virtual pentru cumpărăturile online, cu sume limitate disponibile în cont.