A apărut o nouă metodă de fraudă online: malvertising. Acum, românii trebuie să fie foarte atenți la reclamele care apar pe internet, mai ales la cele care promit oferte incredibile. Aceste reclame pot fi una dintre cele mai periculoase surse de viruși informatici.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că, în prezent, multe atacuri nu mai vin prin emailuri suspecte, ci prin reclame video false care apar pe site-uri sau pe aplicațiile de social media. Atacatorii folosesc uneori chiar imaginea unor persoane publice pentru a face reclama să pară credibilă. Scopul lor este să obțină acces la datele bancare ale utilizatorilor.

Oamenii sunt atrași de promisiuni precum investiții rapide, reduceri foarte mari sau produse care par miraculoase. După ce dau click pe astfel de reclame, ajung pe site-uri unde li se cer date personale sau informații bancare. Un studiu realizat de compania de securitate digitală „The Media Trust” a arătat că aproape 60% dintre atacurile informatice din anul trecut au pornit de la reclame online.

Președintele Asociației Române a Magazinelor Online, Cristian Movilă, a explicat, la „Pro TV”, că atunci când o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, de obicei chiar așa este. El a mai zis că, în prezent, tehnologia permite crearea unor imagini sau videoclipuri false, de tip deepfake, prin care poate fi clonată vocea sau imaginea unei persoane.

Astfel, cineva ar putea crea un avatar care pare real și care îndeamnă oamenii să cumpere ceva. În unele cazuri, atacatorii pot chiar să facă apeluri telefonice care par să vină de pe numărul unei persoane cunoscute.

„Atunci când ceva e prea frumos ca să fie adevărat, întotdeauna e prea frumos să fie adevărat. Acum pot să creez și un deep fake, pot să îmi clonez vocea. Pot să clonez o imagine și să creez un avatar al tău, tu spunând ceva și îndemnându-mă să cumpăr ceva, sau mai rău, pot să sun de pe numărul tău de telefon. Adică să-mi apară mie, în momentul în care tu mă suni, să-mi apară numărul tău de telefon”, a precizat Movilă.

Specialiștii numesc acest tip de atac „malvertising”, adică folosirea publicității online pentru a răspândi viruși sau pentru a înșela utilizatorii. Dacă cineva a introdus deja date bancare pe un astfel de site, este important să contacteze imediat banca pentru a bloca cardul sau tranzacțiile suspecte.

De asemenea, trebuie schimbate parolele conturilor afectate. Dacă un cont de WhatsApp sau de social media a fost compromis, este bine ca persoana respectivă să își anunțe contactele, pentru a preveni răspândirea fraudei.

Datele arată că în anul 2025 aproximativ un român din trei a fost ținta unor tentative de fraudă online. Atacatorii au încercat să îi păcălească pe oameni pentru a obține informații importante, cum ar fi parolele, datele cardurilor sau alte date personale.

Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de situații există ajutor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pune la dispoziție un număr unic de urgență, 1911. Cei care suspectează o fraudă sau au fost vizați de o tentativă pot suna la acest număr, unde un operator le oferă îndrumare și explicații despre ce trebuie să facă mai departe.