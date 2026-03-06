Piața serviciilor domestice traversează în 2026 una dintre cele mai tensionate perioade din ultimul deceniu. Deficitul de specialiști calificați – în special instalatori și electricieni – a redus oferta de servicii disponibile, în timp ce cererea rămâne ridicată în marile centre urbane.

Deficitul de meseriași din România, inclusiv de instalatori, este cauzat în primul rând de migrația forței de muncă către statele din Europa de Vest. În ultimii 15–20 de ani, mulți specialiști din domeniul instalațiilor, construcțiilor sau mentenanței au ales să lucreze în țări precum Germania, Italia sau Franța, unde salariile sunt considerabil mai mari.

Această plecare masivă a redus semnificativ numărul profesioniștilor disponibili pe piața internă, mai ales în marile orașe, unde cererea pentru intervenții rapide și lucrări de mentenanță rămâne ridicată.

În același timp, sistemul de formare profesională nu a reușit să compenseze aceste plecări. După anii 2000, multe școli profesionale au fost desființate sau transformate, iar meseriile tehnice au devenit mai puțin atractive pentru tineri, în contextul în care studiile universitare au fost promovate ca principală direcție educațională.

Astfel, generațiile noi de instalatori, electricieni sau tehnicieni apar într-un ritm mai lent decât cererea din economie, ceea ce contribuie la deficitul de specialiști și la creșterea tarifelor pentru serviciile de mentenanță domestică.

În aceste condiții, tarifele pentru intervențiile la domiciliu au crescut în medie cu aproximativ 15% față de anul precedent.

Un element devenit aproape standard în industrie este taxa de constatare. În orașele mari, simpla vizită a unui instalator sau a unui electrician poate costa între 120 și 150 de lei, chiar dacă lucrarea nu este realizată ulterior. Această taxă reflectă costurile de deplasare, timpul limitat al profesioniștilor și presiunea logistică generată de traficul urban.

Presiunea asupra tarifelor este alimentată și de creșterea costurilor cu forța de muncă. Majorarea salariului minim brut la 4.050 lei a determinat multe firme din sectorul instalațiilor și mentenanței să ajusteze grilele salariale pentru angajați. În practică, o parte din aceste costuri suplimentare sunt transferate către clienți, ceea ce contribuie la creșterea prețului final al intervențiilor.

Scumpirea serviciilor nu afectează doar reparațiile rapide, ci și proiectele de renovare. Proprietarii care decid să își modernizeze locuințele în 2026 se confruntă cu o creștere simultană a costurilor pentru manoperă și materiale.

Pentru lucrările de finisaje interioare, manopera pentru aplicarea gletului se situează între 15 și 20 de lei pe metru pătrat pentru fiecare strat, iar zugrăveala poate depăși frecvent 30 de lei pe metru pătrat în funcție de complexitatea lucrării. În același timp, montajul obiectelor sanitare realizat de un instalator profesionist pornește de la aproximativ 250 de lei per unitate, fără a include costul materialelor.

Pe lângă creșterea salariilor și a costurilor operaționale, antreprenorii din domeniu sunt influențați și de contextul economic general. Prognoza de creștere economică de aproximativ 1,2% determină mulți prestatori de servicii să își securizeze marjele de profit prin tarife mai ridicate, mai ales în cazul lucrărilor mici sau urgente.

Pentru proprietari, rezultatul este o planificare mai atentă a bugetelor de renovare. În multe cazuri, lucrările sunt etapizate sau amânate, iar intervențiile sunt realizate doar atunci când apar probleme urgente – moment în care apelul la un instalator devine inevitabil.

Costul serviciilor domestice variază semnificativ în funcție de oraș. Diferențele pot ajunge la 30–40% între marile centre economice și zonele mai mici, fiind influențate de traficul urban, costurile logistice și nivelul cererii.

În București și Cluj-Napoca, unde traficul limitează numărul de intervenții pe care un instalator le poate realiza într-o zi, tarifele pentru o intervenție standard pornesc de regulă de la 250–300 de lei. În unele zone centrale se adaugă și taxe suplimentare, precum costul parcării.

În orașe precum Timișoara sau Brașov, tarifele sunt ușor mai reduse, situându-se între 200 și 250 de lei pentru o intervenție de bază. Cererea rămâne însă ridicată, mai ales în contextul dezvoltării accelerate a proiectelor rezidențiale.

În Iași sau Craiova, o intervenție simplă realizată de un instalator poate costa între 150 și 200 de lei, în timp ce în orașele mici sau în mediul rural prețurile pornesc de la aproximativ 100–150 de lei, la care se adaugă adesea taxa de kilometraj.

Un alt factor important în formarea prețurilor este nivelul de calificare. Un instalator autorizat, de exemplu cu certificări ANRE sau ISCIR, poate percepe tarife cu cel puțin 50% mai mari decât un meseriaș independent care activează pe platforme de anunțuri.

Diferența este justificată prin garanția lucrărilor, respectarea standardelor tehnice și responsabilitatea legală asociată intervențiilor. În cazul instalațiilor complexe – cum ar fi cele încastrate în pereți sau sub pardoseală – costul manoperei poate chiar să se dubleze, deoarece lucrările implică mai mult timp și riscuri tehnice.

În acest context, instalatorul devine un actor tot mai important în economia serviciilor urbane. Prețul intervențiilor reflectă nu doar costul unei reparații, ci și realitatea unei piețe în care specialiștii calificați sunt din ce în ce mai rari, iar confortul domestic are o factură tot mai mare.