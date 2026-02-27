Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, precum și cea din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, au înregistrat creșteri în 2025 față de anul precedent, potrivit datelor publicate vineri, 27 februarie, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Evoluțiile indică un avans moderat la nivel anual, dar cu diferențe semnificative între domenii și cu semnale tot mai clare privind majorarea prețurilor în mai multe sectoare economice la început de 2026.

În ceea ce privește comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), seria brută arată o creștere de 2,2% în 2025 comparativ cu 2024. Potrivit INS, evoluția pozitivă a fost susținută în principal de comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri, care a crescut cu 11,7%, de activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, cu un plus de 11,6%, și de comerțul cu ridicata nespecializat, unde avansul a fost de 9,5%.

Creșteri au mai fost consemnate la comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+5,2%), precum și la cel al echipamentului informatic și de telecomunicații (+1,8%). În schimb, scăderi au fost înregistrate în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-3,1%), în comerțul cu ridicata specializat al altor produse (-2,9%) și în comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (-2,4%).

Raportat la luna noiembrie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut, în serie brută, cu 0,2%. Diminuarea a fost determinată în special de declinul din comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-12,4%) și de cel din comerțul specializat al altor produse (-12,3%). Scăderi au mai fost consemnate la comerțul nespecializat (-5%), la echipamente IT și de telecomunicații (-1,5%) și la bunurile de consum nealimentare (-0,9%), transmite INS.

Pe de altă parte, au existat și domenii cu evoluții pozitive lunare, precum activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, care au crescut cu 22,4%, comerțul cu alte mașini, echipamente și furnituri (+10,5%) și comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun (+9,5%). Ajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, indicatorul arată însă o creștere de 3,1% în decembrie față de noiembrie 2025.

Comparativ cu decembrie 2024, creșterea este mult mai pronunțată: +9,8% în serie brută. Cele mai mari avansuri au fost înregistrate la activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (+36,2%) și la comerțul cu alte mașini, echipamente și furnituri (+26,6%).

Au urmat comerțul nespecializat (+13,2%), echipamentele IT și telecom (+10,9%), bunurile de consum nealimentare (+9,3%), comerțul specializat al altor produse (+8,7%) și produsele agricole brute și animalele vii (+4,7%), potrivit INS. Singurul segment în scădere a fost cel al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (-2,8%). În serie ajustată, creșterea anuală pentru decembrie a fost de 7,3%.

Și cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a înregistrat un avans în 2025, de 2,4% în serie brută, comparativ cu 2024. Creșterea a fost susținută în special de activitățile de servicii informatice și tehnologia informației (+4,8%), de comunicații (+3,7%) și de alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+2,8%), indică datele INS.

În schimb, activitățile de producție cinematografică, video și programe de televiziune, precum și difuzarea și transmiterea de programe au scăzut cu 14,5%, iar activitățile de transporturi au consemnat un recul ușor, de 0,2%.

Raportat la noiembrie 2025, cifra de afaceri din servicii a crescut în decembrie cu 13,8% în serie brută. Avansul a fost determinat de serviciile IT (+24,8%), alte servicii pentru întreprinderi (+16,4%), comunicații (+6,8%) și producție media (+5,4%). Transporturile au înregistrat o scădere de 3,5%. Ajustat sezonier, indicatorul arată o creștere lunară de 2,5%.

Potrivit INS, comparativ cu decembrie 2024, cifra de afaceri din servicii a crescut cu 9,3% în serie brută. Cele mai consistente majorări au fost în IT (+16,6%) și în alte servicii pentru întreprinderi (+11,3%), urmate de producția media (+1,6%). Transporturile (-1,2%) și comunicațiile (-0,7%) au înregistrat scăderi. În serie ajustată, avansul anual din decembrie 2025 a fost de 10,6%.

Datele INS transmise astăzi includ și rezultatele anchetelor de conjunctură realizate în februarie 2026, care reflectă estimările managerilor pentru următoarele trei luni. În industria prelucrătoare se estimează o creștere moderată a volumului producției, cu un sold conjunctural de +5,7%. Totuși, numărul de salariați este anticipat în scădere moderată (-7,5%), iar prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească semnificativ (+23,3%).

În construcții, managerii prognozează o creștere moderată a volumului lucrărilor (+5,9%) și o relativă stabilitate a numărului de salariați (-4,5%). În schimb, prețurile lucrărilor de construcții sunt estimate să crească accentuat, cu un sold conjunctural de +37,8%.

În comerțul cu amănuntul, managerii estimează pentru perioada februarie–aprilie 2026 o stabilitate a cifrei de afaceri (+4,3%) și o ușoară creștere a numărului de salariați (+5,6%). În ceea ce privește prețurile, 46,3% dintre respondenți anticipează majorări, în timp ce doar 1,2% estimează scăderi, rezultând un sold conjunctural de +45,1%, semn al presiunilor inflaționiste persistente.

În sectorul serviciilor, cererea este estimată ca fiind relativ stabilă (-2,3%), iar numărul de salariați ar urma să rămână la un nivel apropiat de cel actual (-2,5%). Cu toate acestea, și aici sunt așteptate creșteri ale prețurilor de vânzare sau de facturare, cu un sold conjunctural de +19,3%.

Potrivit INS, aceste rezultate se bazează pe anchetele statistice de conjunctură realizate în februarie 2026 și reflectă percepțiile și estimările managerilor privind evoluția activității economice, a forței de muncă și a prețurilor pe termen scurt.