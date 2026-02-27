Inflația din decembrie 2025 a depășit estimările BNR din cauza majorării TVA și a creșterilor de prețuri

Banca Națională a României (BNR) a informat, într-un raport, că prețurile din magazine au crescut mai mult decât TVA, iar din acest motiv inflația din decembrie a fost mai mare decât estimase inițial. În luna august, BNR anticipase o inflație de 8,8%, pe care a revizuit-o la 9,6%, dar datele de la Institutul Național de Statistică (INS) arată că inflația din decembrie a fost de 9,7%.

Guvernul a majorat TVA de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025, dar a păstrat o cotă redusă de 11% pentru anumite produse și servicii, precum cărți, lemn de foc livrat, medicamente, anumite alimente, apă pentru irigații și servicii HoReCa. BNR a explicat că subestimarea inflației anuale de bază pentru decembrie 2025 s-a datorat în mare parte evoluțiilor din a doua jumătate a anului trecut, iar o contribuție importantă a venit din majorarea TVA, care a adăugat aproximativ 1,8 puncte procentuale la inflația de bază ajustată.

BNR a precizat că această majorare a dus la scumpiri mai mari și mai răspândite decât ar fi rezultat dintr-o simplă aplicare a noii cote de TVA, pentru că prețurile au fost rotunjite în sus de comercianți, iar creșterile au apărut mai târziu la anumite produse sezoniere, cum ar fi hainele. Banca a precizat că aceste efecte au fost incluse în prognoze doar după ce s-au produs, parțial în august și complet în noiembrie 2025.

„Totuși, subestimarea ratei anuale a inflației de bază la orizontul decembrie 2025 a fost determinată preponderent de evoluțiile din a doua parte a anului trecut. O contribuție substanțială a provenit, și în acest caz, din majorarea impozitelor indirecte în luna august 2025, al cărei impact asupra ratei inflației CORE2 ajustat este evaluat la aproximativ 1,8 puncte procentuale. În plus, acest episod a generat scumpiri mai ample și mai generalizate decât cele corespunzătoare unei simple transferări integrale a creșterii cotei TVA în prețurile finale, reflectând inclusiv efecte de rotunjire în sus a prețurilor practicate de comercianți și o transmisie întârziată în cazul unor bunuri cu sezonalitate pronunțată a vânzărilor, precum articolele de îmbrăcăminte. Aceste mecanisme au fost captate în prognozele BNR doar ex post, respectiv parțial în runda din august și integral în cea din noiembrie 2025”, a transmis BNR.

BNR a precizat că, în ultimele luni din 2025, prețurile la cafea, dulciuri și abonamentele la radio și TV au crescut considerabil.

BNR a transmis că inflația de bază ajustată (CORE2) din decembrie 2025 a fost influențată de aceste scumpiri punctuale, dar importante, care au avut loc în ultimele trei luni ale anului. Creșterile de prețuri la anumite produse alimentare, precum cafeaua și dulciurile, au fost determinate și de tensiunile de pe piețele internaționale de materii prime. În plus, scumpirile la unele servicii, cum ar fi abonamentele radio-TV, au contribuit și ele, iar impactul total al acestor creșteri a fost estimat la aproximativ 0,2 puncte procentuale.