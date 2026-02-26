România a pierdut aproximativ opt miliarde de euro din rezervele valutare în doar două zile înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, ca urmare a intervențiilor Băncii Naționale pentru a stabiliza piața valutară, potrivit declarațiilor lui Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR.

Evenimentul a generat tensiuni pe piața valutară și a atras atenția asupra sensibilității investitorilor internaționali la semnalele economice și politice din România.

„Pot spune ceea ce s-a întâmplat cu piaţa valutară în zilele dinainte celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, când piaţa valutară ‘a luat foc’. Am pierdut opt miliarde de euro din rezervă în două zile, prin intervenţii care să calmeze deprecierea care era extrem de puternică. (…) Cauza pentru care se ajunsese acolo a dispărut şi atunci, în următoarele două luni, am reuşit să cumpărăm înapoi banii pe care i-am dat, fără ca să mai mişcăm cursul cine ştie ce. Şi asta a fost un lucru bun”, a spus Eugen Rădulescu

Eugen Rădulescu a explicat că intervențiile au fost necesare pentru a calma deprecierea leului, care era „extrem de puternică” în perioada premergătoare alegerilor.

Aceste măsuri au fost esențiale pentru a preveni o criză valutară temporară, menținând stabilitatea financiară în perioada electorală și protejând economia românească de fluctuații extreme.

Piața financiară românească este extrem de sensibilă la evenimente externe și interne. Chiar și modificări aparent minore pot provoca reacții rapide și vizibile pe piața de capital și pe cursul valutar.

„Pieţele sunt sensibile, reacţionează la cel mai mic semnal. La orice mic cutremur pe care noi nu îl simţim, pieţele reacţionează, îl resimt şi marchează în preţ”, a explicat finanţistul.

Un exemplu citat de Rădulescu a fost respingerea contestației privind pensiile speciale ale magistraților de către Curtea Constituțională.

„În momentul în care s-a anunţat că a fost respinsă de Curtea Constituţională contestaţia privind pensiile magistraţilor, pieţele au reacţionat imediat, îmbunătăţind dobânzile pe care le plăteşte România”, a afirmat Rădulescu.

Rădulescu a avertizat că o schimbare abruptă în politica economică sau parlamentară poate avea efecte negative asupra stabilității financiare. În contextul actual al datoriei publice și al deficitului bugetar, orice decizie politică neprevăzută ar putea destabiliza economia și ar putea crește costurile de finanțare.

„Vorbim de mii de pensii. Cam atâta sunt pensiile speciale ale magistraţilor. La nivel macroeconomic, suma este inexistentă, dar contează ca semnal. Dacă vom continua pe aceeaşi cale, sigur vom avea rezultate dintre cele mai bune”, consideră Eugen Rădulescu.

Evenimentele recente demonstrează cât de importantă este stabilitatea pieței valutare și a politicii economice pentru România.