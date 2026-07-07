Curs BNR 7 iulie. Euro continuă să urce. Leul a pierdut teren în fața monedei europene, dar a câștigat în raport cu dolarul și francul elvețian

Moneda națională a înregistrat marți o nouă depreciere în raport cu euro, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Deși scăderea este una redusă, evoluția confirmă tendința din ultimele săptămâni, în care moneda europeană continuă să se mențină peste pragul de 5,23 lei.

În același timp, leul a avut o evoluție favorabilă în raport cu dolarul american și francul elvețian, iar prețul aurului a înregistrat o ușoară scădere.

Potrivit cursului oficial al BNR, un euro a fost cotat marți la 5,2346 lei, în creștere față de valoarea de 5,2317 lei înregistrată în ședința precedentă.

Diferența este de 0,29 bani, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 0,06%.

Chiar dacă variația este redusă, aceasta menține moneda europeană la un nivel ridicat, peste pragul de 5,23 lei, reper urmărit atent atât de populație, cât și de companiile care efectuează plăți în euro.

Evoluția cursului este importantă în special pentru românii care au credite în moneda europeană, pentru firmele implicate în comerțul internațional și pentru cei care efectuează schimburi valutare înaintea sezonului concediilor.

În schimb, moneda națională s-a apreciat în raport cu dolarul american.

BNR a stabilit marți un curs de 4,5815 lei pentru un dolar, comparativ cu 4,5842 lei în ședința de luni.

Astfel, dolarul american s-a depreciat cu 0,27 bani, echivalentul unui minus de aproximativ 0,06%.

Evoluția dolarului este influențată atât de fluctuațiile internaționale ale monedei americane, cât și de raportul euro/dolar de pe piețele externe.

Și francul elvețian a pierdut teren în raport cu moneda națională.

Cursul oficial publicat de BNR indică o valoare de 5,6771 lei pentru un franc, față de 5,6879 lei în ziua precedentă.

Scăderea este de 1,08 bani, ceea ce înseamnă un minus de aproximativ 0,19%.

Francul elvețian este urmărit cu atenție de persoanele care mai au credite în această monedă, chiar dacă numărul acestora este în prezent mult mai redus decât în urmă cu un deceniu.

Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur a înregistrat o ușoară scădere.

Banca Națională a României a anunțat un preț de 608,4601 lei pentru un gram de aur, în scădere față de valoarea de 610,5409 lei consemnată luni.

Diferența este de peste 2 lei pe gram, evoluție care reflectă atât mișcările de pe piețele internaționale, cât și modificările cursului de schimb utilizat în calculul cotației oficiale.

Cursul oficial publicat zilnic de BNR este influențat de evoluțiile de pe piețele financiare internaționale, de raportul dintre cerere și ofertă pe piața valutară, precum și de contextul economic intern și extern.

În această perioadă, investitorii urmăresc cu atenție deciziile marilor bănci centrale privind dobânzile, evoluția inflației și perspectivele economiei europene și americane. Totodată, tensiunile geopolitice și volatilitatea piețelor financiare continuă să influențeze evoluția principalelor valute.

Pentru populație, fluctuațiile cursului de schimb se pot reflecta în costurile creditelor în valută, în prețul vacanțelor externe, al produselor importate sau al bunurilor și serviciilor a căror valoare este exprimată în euro. În același timp, evoluția aurului rămâne un indicator urmărit de investitori și de persoanele care aleg metalul prețios ca instrument de protecție împotriva incertitudinilor economice.