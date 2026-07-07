De ce cresc atât de mult profiturile Samsung? Răspunsul se află în noua bătălie pentru cipurile AI

Samsung Electronics estimează o creștere de aproape 19 ori a profitului său operațional, pe fondul cererii ridicate pentru cipuri de memorie utilizate în aplicații de inteligență artificială. Gigantul sud-coreean din domeniul tehnologiei se așteaptă la rezultate financiare record pentru perioada următoare, susținute de piața semiconductorilor, unde cererea continuă să depășească oferta disponibilă.

Compania a anunțat că anticipează un profit operațional de 8,94 trilioane de woni, echivalentul a aproximativ 4,36 miliarde de lire sterline sau 5,84 miliarde de dolari, pentru al doilea trimestru al anului. Estimarea reprezintă al treilea trimestru consecutiv în care Samsung ar urma să raporteze un nivel record al profitului operațional.

Marile companii sud-coreene, inclusiv Samsung, publică în mod obișnuit estimări preliminare privind rezultatele financiare înainte de prezentarea rapoartelor complete, oferind investitorilor informații despre evoluția afacerilor.

Cea mai recentă prognoză, scrie BBC, a fost transmisă marți, înaintea publicării rezultatelor financiare detaliate programate pentru luna iulie. Evoluția vine într-o perioadă în care industria semiconductorilor se confruntă cu o cerere ridicată, în special pentru cipurile destinate infrastructurii de inteligență artificială, ceea ce a contribuit la majorarea prețurilor.

Samsung a precizat că estimează vânzări de aproximativ 171 de trilioane de woni în trimestrul analizat, o valoare mai mult decât dublă față de aceeași perioadă a anului precedent. Rezultatul anticipat este considerat de analiști una dintre cele mai solide performanțe trimestriale ale companiei.

Marc Einstein, analist la Counterpoint Research, a declarat că rezultatele sunt apropiate de nivelurile record înregistrate în industria tehnologică de Nvidia la începutul acestui an.

„Acest lucru are legătură cu boom-ul IA, deoarece companiile continuă să se bucure de un val mareic determinat de oferta limitată și cererea fără precedent”, a adăugat el.

Samsung a majorat prețurile pentru unele cipuri de memorie, în condițiile în care stocurile disponibile rămân reduse. În luna iunie, Coreea de Sud a prezentat planuri pentru investiții de cel puțin 880 de miliarde de dolari în proiecte dezvoltate de Samsung și SK Hynix, cu scopul de a extinde capacitatea de producție a industriei naționale de semiconductori în următorii ani.

Companiile concurente din Asia, inclusiv producători din Japonia, China și Taiwan, investesc la rândul lor în noi fabrici de cipuri pentru a răspunde creșterii cererii globale.

Firma de cercetare IDC a transmis că cererea de semiconductori destinată centrelor de date și infrastructurilor de inteligență artificială are un nivel diferit față de ciclurile anterioare ale industriei de memorie. Potrivit companiei, această situație influențează disponibilitatea cipurilor folosite și pentru alte categorii de produse electronice.

„Ne așteptăm ca aprovizionarea să fie limitată anul viitor, având în vedere cererea nescăzută din partea centrelor de date cu inteligență artificială”, a declarat Bryan Ma, cercetător în domeniul dispozitivelor tehnologice la IDC.

Samsung se află printre cei mai mari producători de semiconductori la nivel mondial și furnizează cipuri pentru companii precum Nvidia și Google, pe lângă producția proprie de dispozitive electronice. În ultimele luni, acțiunile marilor companii din tehnologie au înregistrat creșteri importante pe fondul interesului crescut pentru componentele necesare dezvoltării sistemelor de inteligență artificială.

Acțiunile Samsung au înregistrat însă o scădere de aproape 7% la Bursa de la Seul marți, după ce unii investitori au anticipat rezultate financiare chiar mai ridicate decât cele estimate.

Valoarea de piață a Samsung s-a mai mult decât dublat de la începutul anului, iar rivalul sud-coreean SK Hynix a înregistrat o creștere de peste 200% în aceeași perioadă.

Performanțele Samsung și SK Hynix au contribuit la creșterea indicelui bursier de referință al Coreei de Sud, Kospi, care a avansat cu peste 80% în acest an.

În luna mai, Nvidia a raportat la rândul său rezultate trimestriale record, cu venituri de peste 80 de miliarde de dolari pentru perioada ianuarie-martie. Compania americană rămâne unul dintre principalii beneficiari ai investițiilor globale în infrastructura de inteligență artificială.

Totuși, acțiunile Nvidia au scăzut după publicarea acelor rezultate, iar unii analiști au asociat evoluția cu preocupările investitorilor privind intensificarea concurenței din sectorul tehnologic.