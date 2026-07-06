Samsung se pregătește pentru un an istoric. Profitul din 2026 ar putea depăși câștigurile cumulate din ultimii 40 de ani
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Boom-ul inteligenței artificiale continuă să transforme industria semiconductorilor, iar Samsung se numără printre marii câștigători. Compania estimează că profitul din 2026 va depăși toate câștigurile obținute din activitatea de producție a cipurilor în ultimele patru decenii.
Samsung estimează un profit record, alimentat de cererea pentru cipuri AI
Samsung anticipează că va înregistra în 2026 un profit de aproximativ 300.000 de miliarde de woni, echivalentul a circa 200 de miliarde de dolari.
Potrivit declarațiilor făcute de Kim Yong-Kwan, președintele diviziei Corporate Management, Strategy and Operations din cadrul Samsung Device Solutions, profitul estimat pentru acest an va depăși câștigurile cumulate realizate de companie în cei peste 40 de ani de activitate în industria semiconductorilor, transmite TechSpot.
Anunțul evidențiază amploarea cererii generate de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, care a transformat producătorii de cipuri în unii dintre principalii beneficiari ai noii revoluții tehnologice.
Cererea pentru hardware AI pune presiune pe întreaga industrie
Samsung, Nvidia și SK Hynix se numără printre companiile care înregistrează venituri record datorită vânzărilor de componente utilizate în infrastructura necesară inteligenței artificiale.
Creșterea rapidă a cererii a generat însă și un deficit de componente electronice esențiale, în special memorii, ceea ce a dus la majorarea prețurilor și la dificultăți pentru producătorii care încearcă să își asigure stocurile necesare.
Potrivit analiștilor, actualul dezechilibru dintre cerere și ofertă favorizează producătorii de hardware destinat AI, în timp ce alte segmente ale industriei electronice resimt efectele scumpirilor și ale lipsei de componente.
Consumatorii resimt deja efectele scumpirilor
Presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare începe să se reflecte și în prețurile produselor destinate consumatorilor.
Un exemplu este Microsoft, care a majorat recent pentru a treia oară în ultimele 15 luni prețurile consolelor Xbox.
Fenomenul este considerat neobișnuit, întrucât, în mod tradițional, consolele de jocuri se ieftinesc pe măsură ce înaintează în ciclul lor de viață. În cazul actualei generații Xbox Series și PlayStation 5, lansate în urmă cu aproape șase ani, tendința s-a inversat, pe fondul costurilor ridicate ale componentelor.
Specialiștii avertizează că, dacă această situație va continua, viitoarea generație de console ar putea deveni considerabil mai scumpă pentru consumatori.
Samsung va publica rezultatele financiare în această lună
Samsung urmează să prezinte pe 7 iulie rezultatele financiare preliminare aferente celui de-al doilea trimestru al anului.
Raportul financiar complet este programat să fie publicat până la sfârșitul lunii și va oferi o imagine mai clară asupra evoluției diviziei de semiconductori și asupra impactului pe care cererea pentru infrastructura dedicată inteligenței artificiale îl are asupra rezultatelor companiei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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