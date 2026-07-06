Ministrul Muncii face bilanțul cazului din Bihor. 394 de persoane au fost relocate, iar una a murit

Ministerul Muncii a anunțat că aproape toate persoanele vulnerabile găsite în urma perchezițiilor DIICOT din județul Bihor au fost relocate în centre sociale din întreaga țară. Totodată, ministrul interimar Dragoș Pîslaru afirmă că acest caz arată deficiențe majore ale statului român și anunță măsuri pentru schimbarea modului în care sunt gestionate astfel de intervenții.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis că, dintre cele 409 persoane vulnerabile identificate în urma descinderilor din județul Bihor, 394 au fost relocate în centre rezidențiale și servicii sociale din 20 de județe.

Alte 15 persoane se află în continuare internate în unități medicale, după ce au fost transferate din unitățile de primiri urgențe. Acestea vor rămâne sub supraveghere medicală până la externare, urmând să fie relocate ulterior în servicii sociale adaptate nevoilor lor.

Ministerul precizează că dintre persoanele identificate, 149 sunt încadrate în grad de handicap, 212 sunt vârstnici, iar 11 nu dețin documente de identitate, autoritățile lucrând la refacerea actelor acestora.

Ministerul Muncii a confirmat că un bărbat în vârstă de 55 de ani, relocat într-un centru din județul Mureș, a decedat.

Potrivit ministrului interimar Dragoș Pîslaru, persoana avea domiciliul în Oradea, era stabilă după relocare, avea discernământ și nu fusese identificată cu dizabilități sau probleme medicale urgente. Cauza decesului urmează să fie stabilită de Institutul de Medicină Legală.

Ministrul interimar afirmă că a fost informat despre operațiunea desfășurată în județul Bihor în dimineața zilei de 30 iunie, când intervenția era deja în desfășurare.

Potrivit acestuia, apelul a venit din partea președintei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, care se afla la fața locului și i-a solicitat sprijin pentru relocarea celor peste 400 de persoane vulnerabile.

Pîslaru spune că, după primirea informației, a constituit o celulă de criză și a luat legătura cu reprezentanții DIICOT, ai Consiliului Județean Bihor, ai Prefecturii, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ai altor instituții implicate pentru identificarea rapidă a locurilor disponibile în centre sociale. Procesul de relocare a durat aproape 24 de ore.

În urma intervenției, ministrul consideră necesară elaborarea unui protocol național pentru protejarea beneficiarilor serviciilor sociale în timpul operațiunilor desfășurate de autorități.

Acesta susține că evaluarea socială, medicală și psihologică trebuie să facă parte din orice astfel de intervenție, pentru ca persoanele vulnerabile să fie protejate pe tot parcursul procesului de relocare.

Ministerul Muncii anunță că Guvernul va adopta o hotărâre prin care vor fi alocate fonduri din Fondul de rezervă bugetară pentru acoperirea costurilor aferente îngrijirii persoanelor relocate până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit instituției, măsura urmărește să asigure continuitatea serviciilor sociale și să evite presiunea financiară asupra autorităților locale și a furnizorilor de servicii sociale.

Ministerul precizează că, până în prezent, call-center-ul pus la dispoziția aparținătorilor a primit 40 de apeluri.

Persoanele care au contactat serviciul au solicitat informații despre rudele relocate, însă niciuna nu și-a exprimat intenția de a le prelua în îngrijire.

În concluziile sale preliminare, ministrul interimar al Muncii afirmă că situația din județul Bihor demonstrează că statul român este, în multe cazuri, incapabil să ofere protecție persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, oamenilor fără adăpost și celor abandonați de familie.

Dragoș Pîslaru susține că, pe lângă ancheta penală aflată în desfășurare, este nevoie de măsuri administrative și de soluții sistemice pentru ca astfel de situații să nu se mai repete și anunță că va dispune noi măsuri în perioada următoare, chiar dacă mandatul său este unul interimar.