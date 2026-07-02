Dragoș Pîslaru anunță măsuri după intervenția DIICOT din Bihor. Guvernul alocă peste 19 milioane de lei pentru persoanele relocate

Dragoș Pîslaru, ministru interimar al Muncii, a anunțat noi măsuri pentru persoanele evacuate în urma intervenției DIICOT din județul Bihor. Autoritățile au pus la dispoziție un număr de telefon pentru aparținători, iar Guvernul pregătește alocarea a peste 19 milioane de lei din Fondul de Rezervă. În paralel, Ministerul Muncii susține că toate cazurile sunt evaluate individual, iar săptămâna viitoare va fi adoptată hotărârea de guvern necesară finanțării îngrijirii celor peste 400 de persoane relocate.

Dragoș Pîslaru a transmis că Ministerul Muncii monitorizează permanent situația persoanelor evacuate în urma intervenției DIICOT din județul Bihor și colaborează cu toate instituțiile implicate pentru gestionarea cazurilor. În paralel, direcțiile generale de asistență socială care au preluat beneficiarii analizează individual fiecare situație pentru a stabili nevoile de îngrijire și sprijin.

Ministrul a anunțat că a fost pus la dispoziția familiilor numărul de telefon 021.9309, la care aparținătorii pot solicita informații despre rudele relocate. Datele vor fi comunicate exclusiv acestora, pentru protejarea persoanelor aflate în centre.

„Actualizare: Persoane evacuate ca urmare a intervenției DIICOT în județul Bihor. 021.9309 este numărul de telefon la care aparținătorii persoanelor care locuiau în spațiile percheziționate pot solicita informații despre situația acestora. Pentru protejarea persoanelor în cauză, informațiile vor fi comunicate exclusiv aparținătorilor. Cele 20 de direcții generale de Asistență Socială și Protecția Copilului care au preluat persoane relocate evaluează fiecare caz în parte și identifică nevoile concrete de îngrijire, sprijin și servicii adecvate. În paralel, prin ordin de ministru, stabilim măsuri unitare la nivel național”, a scris ministrul.

Totodată, Ministerul Muncii pregătește un ordin prin care vor fi stabilite măsuri unitare aplicabile la nivel național, iar săptămâna viitoare Executivul urmează să adopte hotărârea prin care vor fi alocate fondurile necesare pentru îngrijirea persoanelor relocate.

„Săptămâna viitoare vom adopta Hotărârea de Guvern prin care peste 19 milioane de lei din Fondul de Rezervă vor fi alocați pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii până la finalul anului a celor peste 400 de persoane relocate”, a spus Dragoș Pîslaru.

Ministrul a subliniat că obiectivul principal al instituției rămâne protejarea beneficiarilor afectați de această intervenție.

„Am spus-o și o repet: prioritatea mea și a Ministerului Muncii este ca fiecare persoană relocată urmare a intervenției DIICOT să primească protecția, îngrijirea și sprijinul de care are nevoie”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Într-o informare publicată în cursul zilei de ieri, ministrul Muncii a precizat că toate cele 409 persoane vulnerabile evacuate în urma anchetei DIICOT au fost preluate de autorități. Dintre acestea, 391 au fost relocate în servicii sociale licențiate din 19 județe, iar alte 18 persoane au rămas internate la UPU Bihor pentru evaluări și îngrijiri medicale.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, relocarea reprezintă doar prima etapă a intervenției. În perioada următoare vor fi finalizate evaluările medicale, sociale și psihologice, vor fi întocmite planurile individuale de intervenție, iar Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va verifica inclusiv prin vizite în teren condițiile în care sunt îngrijite persoanele transferate.

„Relocarea este doar primul pas. Guvernul va adopta o hotărâre pentru asigurarea resurselor financiare necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, astfel încât standardul de cost să fie acoperit până la finalul anului”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a precizat că autoritățile pregătesc și o linie telefonică dedicată prin care aparținătorii vor putea primi informații actualizate despre situația persoanelor relocate.

În același mesaj, acesta a mulțumit instituțiilor centrale și locale implicate în operațiunea de evacuare și relocare, printre care Departamentul pentru Situații de Urgență, IGSU, ANPDPD, ANPIS, DGASPC-urile din județele care au preluat beneficiarii, precum și Guvernului, autorităților din Bihor și administrațiilor locale care au participat la coordonarea intervenției.

Dragoș Pîslaru a precizat că nu va comenta ancheta penală aflată în desfășurare, însă consideră că situația scoate în evidență probleme vechi ale sistemului de protecție socială, care trebuie corectate prin măsuri legislative și administrative.

Ministrul a arătat că instituția pe care o conduce va publica toate rapoartele întocmite pe acest caz și va organiza o dezbatere publică privind schimbările necesare. În plus, va fi realizată o analiză de nevoi pentru fundamentarea bugetului pe anul 2027, iar monitorizarea centrelor sociale va fi extinsă prin implicarea organizațiilor neguvernamentale, a specialiștilor independenți și a reprezentanților beneficiarilor.

„Dincolo de emoția pe care acest caz a generat-o, trebuie să spunem un lucru foarte clar: plasarea sau menținerea persoanelor vulnerabile în servicii sociale care funcționează în afara cadrului legal, fără acreditare și fără licență de funcționare, este incompatibilă cu obligațiile pe care statul le are față de acești beneficiari și nu poate reprezenta o soluție acceptabilă. Astfel de practici trebuie să înceteze definitiv”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul susține că responsabilitățile fragmentate între instituții, capacitatea administrativă diferită la nivel local și lipsa unei coordonări eficiente au favorizat apariția unor astfel de situații. În opinia sa, reforma nu trebuie să se limiteze la mutarea beneficiarilor în alte centre, ci trebuie să conducă la construirea unui sistem care să garanteze protecția persoanelor vulnerabile în servicii sociale autorizate, monitorizate și conforme cu legislația.