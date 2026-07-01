Salariul minim a crescut de la 1 iulie. Marius Budăi: „1,7 milioane de cetățeni români merg cu mai mulți bani acasă”

Începând cu 1 iulie, salariul minim brut pe economie a fost majorat de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, măsură care îi vizează pe aproximativ 1,7 milioane de salariați din România. Creșterea aduce un plus de aproximativ 125 de lei la venitul net lunar al angajaților remunerați cu salariul minim.

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Constantin Budăi, susține că această majorare a fost posibilă datorită insistențelor Partidului Social Democrat și critică în același timp măsurile de austeritate promovate de premierul interimar Ilie Bolojan.

Potrivit fostului ministru al Muncii, majorarea salariului minim reprezintă o măsură importantă pentru milioane de români, chiar dacă impactul financiar nu este unul foarte ridicat.

„De la 1 iulie, 1,7 milioane de cetățeni români merg cu mai mulți bani acasă și asta datorită PSD. Salariul minim brut crește de la 4.050 la 4.325 lei (+275 lei). Net, un salariat cu minim pe economie va avea cu 125 lei mai mult în fiecare lună. Nu este o sumă uriașă, dar este singura veste bună într-un context sufocat de austeritatea oarbă a domnului Ilie Bolojan – cel care s-a opus cu îndârjire acestei majorări.”

Budăi afirmă că decizia privind majorarea salariului minim a fost susținută de PSD, în timp ce îl acuză pe premierul interimar că a preferat măsuri fiscale care afectează populația cu venituri reduse.

” Această creștere a fost impusă prin insistența PSD, împotriva voinței domnului Bolojan care a preferat să crească TVA-ul unilateral și să lovească exact în cei care muncesc din greu, pe salarii mici. Și cel mai grav, toată această austeritate a fost degeaba. Deficitul nu s-a redus real, ci doar pe hârtie și asta pe seama facturilor neplătite către firmele care au lucrat pentru statul român. De asta PSD nu a mai acordat susținere politică domnului Bolojan. Nu poți guverna cu ochii închiși la suferința oamenilor.”

În mesajul său, Marius Budăi amintește că a susținut încă din perioada în care conducea Ministerul Muncii introducerea Directivei europene privind salariul minim adecvat și consideră că aceasta trebuie implementată în continuare.

„Sărăcia în muncă trebuie eradicată. Ca fost ministru al muncii, am susținut mereu acest principiu. Mai mult, m-am bătut direct la nivel european pentru ca Directiva privind salariul minim european să devină realitate. Și atunci tot împotriva voinței PNL. Am crezut atunci, așa cum cred și astăzi, că nimeni care muncește cinstit, opt ore pe zi, nu are ce căuta sub pragul unei vieți decente. Este o datorie de civilizație, iar viitorul guvern trebuie să facă din aplicarea corectă a acestui mecanism european o prioritate reală – pentru salariați, pentru seniorii cu venituri mici, pentru familiile cu mulți copii.”

Fostul ministru susține că politicile salariale trebuie să urmărească reducerea sărăciei în rândul persoanelor active și protejarea categoriilor vulnerabile.

În același mesaj, Marius Budăi s-a adresat și antreprenorilor, afirmând că înțelege dificultățile economice cu care se confruntă companiile, însă consideră că investiția în angajați reprezintă cea mai bună strategie pe termen lung.

„Și pentru că am crezut mereu în dialog real, lansez astăzi un apel deschis către mediul de afaceri. Știu exact cât de greu este astăzi să faci performanță economică în România – între costuri în creștere și o economie în recesiune. Am fost la masa negocierilor, cunosc realitatea cifrelor și respect profund fiecare efort depus de antreprenorii care creează locuri de muncă și plătesc taxe într-un mediu adesea ostil. Directiva europeană pentru care am muncit nu a fost gândită ca o povară pentru companii, ci ca un pilon de predictibilitate.”

Acesta afirmă că performanța unei companii depinde în mare măsură de modul în care sunt tratați angajații.

„Tocmai din această experiență s-a născut o certitudine – cea mai importantă resursă de pe acest pământ este resursa umană. Atunci când angajatorul se apleacă cu adevărat asupra omului din echipa lui, nu doar asupra cifrelor din bilanț, angajatul se va simți respectat, randamentul muncii lui va crește, iar rezultatele financiare vin firesc. Nu este o povară să investești în oameni. Este cea mai sigură investiție pe care o poate face o companie pentru a rezista pe termen lung.”

În final, fostul ministru al Muncii reafirmă poziția PSD în ceea ce privește politicile salariale și sprijinul pentru angajați.