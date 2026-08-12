Australia schimbă regulile pentru lucrătorii din livrări. Plata minimă va depăși salariul minim național, iar companiile vor fi obligate să ofere asigurare pentru accidente

Australia a aprobat un nou set de standarde minime pentru lucrătorii care efectuează livrări de mâncare și produse alimentare prin platforme digitale, într-o decizie considerată una dintre cele mai importante reforme pentru economia de tip gig. Autoritatea australiană responsabilă de reglementarea relațiilor de muncă a stabilit că acești lucrători vor beneficia de un tarif orar minim peste salariul minim național și vor fi acoperiți de asigurare pentru accidente în timpul desfășurării activității.

Potrivit ordinului emis marți seară de Fair Work Commission (FWC), lucrătorii din domeniul livrărilor vor fi plătiți cu cel puțin 31,30 dolari australieni pe oră, echivalentul a aproximativ 22,11 dolari americani. Nivelul este superior salariului minim național din Australia, care este de 26,44 dolari australieni pe oră.

În același timp, lucrătorii vor rămâne responsabili pentru menținerea asigurării de răspundere civilă pentru vehiculele utilizate la efectuarea livrărilor, notează Reuters.

Noile reguli obligă companiile să ofere un nivel minim rezonabil de acoperire prin asigurare pentru accidente personale, însă ordinul nu stabilește un nivel minim concret al acestei protecții.

Măsura va intra în vigoare la 17 august și este estimată să aducă beneficii pentru aproximativ 250.000 de lucrători.

Conform noilor prevederi, plata minimă orară se va aplica pentru timpul în care lucrătorul este efectiv implicat într-o comandă, adică intervalul dintre acceptarea unei livrări și finalizarea acesteia.

Decizia FWC vine după hotărârea adoptată în luna iunie de Organizația Internațională a Muncii, care a introdus primele standarde obligatorii de muncă pentru lucrătorii din economia gig. Aceste standarde ar putea oferi drepturi privind remunerația, siguranța la locul de muncă și beneficiile sociale, însă ele trebuie în continuare ratificate de guverne.

Sindicatul Transport Workers Union (TWU) a calificat ordinul FWC drept un moment de referință pentru economia gig din Australia.

Secretarul național al TWU, Michael Kaine, a declarat într-un comunicat comun alături de Uber Eats și DoorDash că lucrătorii din economia gig au fost prea mult timp în afara sistemului de protecție a muncii din Australia și că, începând de luni, vor beneficia de un set de standarde considerat de nivel mondial, care va putea fi extins în timp.

Uber Eats și DoorDash, companie care și-a diversificat activitatea dincolo de livrările din restaurante, au afirmat că noile reguli demonstrează că protecția mai puternică a lucrătorilor și flexibilitatea apreciată de aceștia pot coexista.

Sindicatele și lucrătorii au cerut de mult timp reforme pentru persoanele care lucrează prin platforme digitale, deoarece acestea sunt în general clasificate drept contractori independenți și nu angajați, ceea ce le exclude din multe dintre protecțiile oferite de legislația muncii.

Parlamentul Australiei a adoptat în 2023 și 2024, sub guvernul de centru-stânga condus de Partidul Laburist, legi care au acordat lucrătorilor din economia gig drepturi sporite de negociere privind plata minimă și condițiile de muncă. Aceste legi au conferit Fair Work Commission competența de a stabili standarde privind remunerația și asigurările pentru această categorie de lucrători.