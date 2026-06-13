Marius Budăi îl atacă dur pe Ilie Bolojan: „Zece luni la rând. Fără nicio lună de respiro”. Fostul ministru acuză prăbușirea puterii de cumpărare

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat un nou atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză de diminuarea nivelului de trai al românilor. Social-democratul susține că puterea de cumpărare a populației a înregistrat zece luni consecutive de scădere și afirmă că măsurile fiscale adoptate de actuala guvernare au accentuat dificultățile financiare ale salariaților și pensionarilor.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, fostul ministru al Muncii a criticat dur bilanțul economic al guvernării conduse de Ilie Bolojan și a susținut că există un indicator important despre care actualul premier interimar evită să vorbească.

„Recordul” de care domnul Bolojan nu ne amintește deloc, dar care există și duce românii în suferință! Bine, nici fanii dumnealui nu se înghesuie să ne spună prea multe de asta. Nu?”, a scris Budăi.

Fostul ministru afirmă că România traversează o perioadă fără precedent în care veniturile reale ale populației se erodează de la o lună la alta.

„Să recunoaștem: este greu să faci 10 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare. Necesită consecvență. Necesită dedicație și perseverență. Necesită o viziune clară despre cum arată un cetățean român care se descurcă cu mai puțin în fiecare lună. Domnul Bolojan a reușit.”

Potrivit lui Budăi, fenomenul nu este unul conjunctural, ci rezultatul direct al deciziilor economice adoptate în ultimele luni.

Pentru a-și susține afirmațiile, social-democratul invocă date ale Institutului Național de Statistică privind evoluția câștigului salarial real.

Acesta compară situația din aprilie 2024 cu cea din aprilie 2026 și susține că diferența este una semnificativă.

„Datele sunt ale Institutului Național de Statistică, nu ale PSD. Aprilie 2024: +7,9% câștig salarial real. Aprilie 2026: -6,5%. Același număr de ore muncite. Un coș de cumpărături mai subțire. Mult mai subțire.”

Fostul ministru consideră că evoluția reflectă pierderea puterii de cumpărare a românilor, în contextul în care majorările de prețuri au depășit ritmul de creștere a veniturilor.

Marius Budăi susține că problemele economice nu sunt generate exclusiv de inflație, ci și de măsurile fiscale adoptate de Guvern.

În opinia sa, diminuarea unor venituri și introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de pensionari au amplificat dificultățile financiare ale populației.

„Și nu doar pentru că prețurile au fugit mai repede decât salariile, deși și asta este adevărat. Ci pentru că domnul Bolojan a ales să taie din salarii și să taxeze pensiile suplimentar prin introducerea CASS. O lovitură dintr-o parte. Și încă una din cealaltă. Simultan.”

Fostul ministru apreciază că efectele acestor măsuri sunt resimțite în special de persoanele cu venituri mici și medii, care alocă o parte tot mai mare din buget pentru cheltuielile curente.

În mesajul său, Budăi a încercat să traducă indicatorii economici în situații concrete cu care se confruntă multe familii.

„Iar dacă vi se pare că -6,5% este doar un număr rece, traduceți-l în viața mamei care stă cu telefonul în mână la raft și compară prețuri la alimentele de bază.”

Acesta a vorbit și despre situația pensionarilor care se confruntă cu costuri ridicate pentru medicamente și utilități.

„Sau în pensia bunicului – pensie deja mică, acum și mai mică după introducerea CASS – care taie din medicamentele necesare și tot nu știe dacă îi va putea cumpăra nepoțelului o ciocolată la sfârșit de săptămână. Nu din lipsă de calcul, ci din prea mult calcul.”

Totodată, social-democratul a făcut referire la dificultățile întâmpinate de familiile active.

„Sau în seara familiei cu doi copii, care după ce i-a pus pe cei mici la culcare s-a așezat la masă cu facturile și a realizat că mâncarea, curentul și chiria nu mai intră toate în același salariu. Și asta din nou pentru a zecea lună consecutiv.”

Fostul ministru al Muncii susține că măsurile bazate pe reducerea veniturilor și pe creșterea presiunii fiscale au fost criticate inclusiv de instituții internaționale.

„Metoda este cunoscută. Chiar și FMI, promotor al unor astfel de măsuri în trecut, a recunoscut că tăierile de venituri în perioade dificile agravează criza în loc să o rezolve. Lecție învățată cu greu, cu sacrificii reale și cu vieți distruse. Domnul Bolojan a ales să n-o citească.”

În continuare, Budăi a afirmat că actuala guvernare aplică o politică de austeritate care pune cea mai mare presiune asupra categoriilor vulnerabile.

„Pentru că filosofia domnului Bolojan nu este “echilibrăm bugetul cu grijă”. Este “strângem cureaua și vedem cine rezistă”. Iar cine rezistă cel mai greu sunt oamenii cu salariul diminuat și bunicii cu pensia taxată care au pierdut, în termeni reali, o parte din ce credeau că vor câștiga.”

În finalul mesajului, Marius Budăi a susținut că situația actuală nu este rezultatul unor factori externi, ci al deciziilor adoptate de actuala putere.

„Nu printr-o criză. Nu printr-un șoc extern. Printr-o alegere deliberată de guvernare.”

Fostul ministru consideră că cele zece luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare reprezintă un bilanț negativ pe care niciun lider politic nu și l-ar dori asociat mandatului său.