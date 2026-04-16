Marius Budăi critică austeritatea. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a transmis recent un mesaj public în care își exprimă îngrijorarea față de direcția actuală a politicilor economice din România, susținând că măsurile de austeritate aplicate în prezent ar putea avea efecte negative asupra populației și consumului intern.

Acesta a afirmat că economia României se află într-un moment sensibil, făcând referire la indicatori economici și la estimări atribuite instituțiilor financiare internaționale și naționale. În opinia sa, presiunea asupra puterii de cumpărare și scăderea consumului ar indica o încetinire economică vizibilă la nivelul gospodăriilor.

”România nu mai poate fi condusă prin experimente de austeritate care ignoră realitatea din casele oamenilor! “Fără excepții” nu aduce nimic bun pentru noi! Suntem în fața unui adevăr dureros, confirmat zilele acestea nu doar de avertismentele PSD anterioare, ci și de datele reci ale FMI și INS: economia națională este într-un punct critic. Cifrele din spatele ușilor închise ale austerității domnului Bolojan se traduc, în viața de zi cu zi, prin rafturi mai scumpe și buzunare mai goale. Domnul Ilie Bolojan a ales calea rigidității în locul dialogului. A ales cifrele pe hârtie în locul oamenilor din carne și oase. Rezultatul? O prăbușire a consumului fără precedent de la criza din 2009 încoace”, spune Marius Budăi.

Marius Budăi a susținut că unele dintre măsurile economice recente ar fi condus la reducerea consumului și la o presiune suplimentară asupra bugetelor familiale. El a afirmat că o perioadă prelungită de scădere a consumului ar putea semnala dificultăți structurale în economie, cu impact direct asupra comerțului și producției interne.

De asemenea, el a făcut referire la reducerea investițiilor publice, pe care o consideră un factor de risc pentru dezvoltarea economică pe termen mediu și lung. În viziunea sa, investițiile ar avea un rol esențial în menținerea locurilor de muncă și stimularea creșterii economice.

”De ce am ajuns aici? – Sufocarea puterii de cumpărare – șapte luni de scădere continuă a consumului. Când oamenii nu mai au cu ce cumpăra, întreaga economie se blochează.

– Frâna pusă dezvoltării – s-au tăiat 12 miliarde de lei de la investițiile publice. Fără investiții, tăiem practic oxigenul locurilor de muncă de mâine.

– Eșecul fiscal – taxele au crescut, dar gaura din buget a rămas. Inflația a înghițit aproape tot ce s-a încasat în plus, lăsând în urmă doar prețuri mai mari la carburanți și alimente. Guvernarea nu este un exercițiu de orgoliu personal, ci un mandat de protejare a stabilității fiecărei familii din România!”, continuă acesta.

În ceea ce privește politica fiscală, fostul ministru a susținut că majorarea taxelor nu ar fi generat rezultatele așteptate în consolidarea bugetară, argumentând că efectele inflației ar fi diminuat impactul pozitiv estimat inițial. Acesta a atras atenția asupra riscului ca o presiune fiscală ridicată să ducă la scăderea consumului și la încetinirea economiei.

Totodată, el a afirmat că politicile economice ar trebui să fie orientate mai degrabă către echilibru, investiții și protejarea nivelului de trai, decât către măsuri restrictive aplicate uniform.

Budăi a subliniat că, în opinia sa, guvernarea economică trebuie să țină cont în mod direct de realitatea socială a populației și de capacitatea de consum a acesteia. El a avertizat că menținerea actualei direcții ar putea crește riscul unei încetiniri economice accentuate sau chiar al unei recesiuni tehnice.

În final, acesta a susținut necesitatea unei reanalizări a politicilor economice, cu accent pe investiții publice, stabilitate economică și protejarea veniturilor populației, considerând că ajustarea timpurie a strategiilor guvernamentale ar putea preveni deteriorarea suplimentară a situației economice.