Oficialii europeni lucrează la un set de măsuri menite să limiteze impactul unei posibile crize energetice în sectorul aviației. Printre priorități se numără maximizarea capacității rafinăriilor din blocul comunitar și o mai bună coordonare a resurselor existente.

Potrivit unui proiect de propunere consultat de Reuters, Comisia Europeană va începe, începând de luna viitoare, o evaluare amplă a capacității de rafinare la nivelul Uniunii și va introduce măsuri „pentru a asigura utilizarea şi menţinerea deplină a capacităţii de rafinare existente”.

Documentul ar urma să fie publicat pe 22 aprilie, însă până în acest moment oficialii europeni nu au oferit comentarii publice pe marginea planului.

Europa este într-o poziție sensibilă în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil pentru avioane. Aproximativ 75% din importurile de kerosen provin din Orientul Mijlociu, ceea ce face ca orice perturbare în regiune să aibă efecte rapide asupra pieței europene.

Conflictul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz au generat deja tensiuni majore pe piața energetică, iar companiile aeriene avertizează că în următoarele săptămâni ar putea apărea disfuncționalități semnificative în lanțul de aprovizionare.

Operatorii aerieni europeni se pregătesc pentru un scenariu dificil, în care creșterea prețurilor la combustibil ar putea duce la scumpirea biletelor, reducerea zborurilor sau chiar anulări.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că situația ar putea evolua rapid, sugerând că războiul cu Iranul s-ar putea încheia în curând și îndemnând opinia publică să fie atentă la „două zile uimitoare”.

În prezent, forțele americane implicate în blocada din zonă au început să întoarcă navele care părăsesc porturile iraniene, amplificând incertitudinea privind fluxurile energetice.

Agenția Internațională pentru Energie avertizează că, în cazul în care Europa va reuși să înlocuiască doar o parte din importurile din Orientul Mijlociu, ar putea apărea penurii de combustibil pentru avioane în lunile următoare.

Situația este complicată de faptul că producția internă de petrol a scăzut în ultimii ani, iar tranziția către energie verde a dus la reducerea capacităților de rafinare.

În prezent, multe rafinării europene funcționează deja la capacitate maximă pentru producția de combustibil pentru avioane, ceea ce limitează marja de manevră în cazul unei crize.

Semnele de tensiune sunt vizibile și în relația dintre companii și furnizorii de combustibil.

„Furnizorii noştri (de combustibil pentru avioane) îşi schimbă prognozele şi nu mai sunt dornici să ofere o perspectivă pe o perioadă mai mare de o lună”, a declarat Grazia Vittadini, director tehnic la Lufthansa.

Această lipsă de predictibilitate complică planificarea operațională pentru companiile aeriene, mai ales în pragul sezonului estival, când cererea de transport este la cote ridicate.

Aprovizionarea cu combustibil pentru avioane nu este uniformă în Europa. De exemplu, Spania dispune de opt rafinării și este exportator net de kerosen, în timp ce alte state, precum Marea Britanie, depind în proporție de peste 60% de importuri.

Un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow Airport a declarat că, deocamdată, operațiunile nu sunt afectate, însă situația este monitorizată atent.

În acest context, companiile aeriene europene solicită autorităților o monitorizare mai riguroasă a aprovizionării și analizează posibilitatea unor achiziții comune de combustibil, pentru a reduce riscurile și volatilitatea prețurilor.

În prezent, legislația europeană obligă statele membre să mențină rezerve de petrol pentru cel puțin 90 de zile, însă nu există o cerință specifică pentru combustibilul destinat aviației.

Criza potențială a combustibilului pentru avioane evidențiază vulnerabilitățile structurale ale Europei în materie de energie. Dependența de importuri, capacitatea limitată de rafinare și contextul geopolitic tensionat creează un risc real pentru sectorul aviației.

Planul pregătit de Uniunea Europeană ar putea deveni esențial pentru evitarea unor perturbări majore în transportul aerian, într-un moment critic pentru industrie și economie.