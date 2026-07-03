Tăiețeii cu ouă au intrat în Registrul Rețetelor Consacrate. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii

Tăiețeii cu ouă au fost înscriși oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat vineri, 3 iulie 2026, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Certificarea confirmă utilizarea unei rețete tradiționale folosite înainte de anul 1975 și stabilește condiții clare privind ingredientele și procesul de fabricație. Produsul se alătură celorlalte preparate recunoscute oficial în registrul național. În prezent, RNRC cuprinde 46 de produse alimentare certificate.

Tăiețeii cu ouă au fost incluși oficial în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, după ce Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat finalizarea procedurii de certificare. Potrivit instituției, această recunoaștere confirmă respectarea unei rețete utilizate înainte de anul 1975 și presupune respectarea unor cerințe stricte privind materiile prime, proporțiile ingredientelor și tehnologia de fabricație.

În mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook, ministerul a explicat atât semnificația noii înregistrări, cât și definiția unei rețete consacrate.

„Vă amintiţi de duminicile în familie, cu miros de supă caldă de pui şi tăiţei de casă, galbeni şi subţiri, tăiaţi cu grijă pe masa din bucătărie? Avem veşti bune! Registrul Naţional al Reţetelor Consacrate se îmbogăţeşte de astăzi, 3 iulie 2026, cu un nou produs iubit de toţi românii: tăiţeii cu ouă. Ce înseamnă o ‘Reţetă Consacrată’? Listă de materii prime, ingrediente, proporţii şi proces tehnologic, necesare pentru obţinerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975”, se arată în anunțul publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Conform explicațiilor instituției, certificarea oferă garanția că produsul este obținut după o rețetă tradițională verificată și respectă cerințe clare privind calitatea ingredientelor și siguranța alimentară.

Ministerul Agriculturii precizează că produsele comercializate sub denumirea de „rețetă consacrată” trebuie să respecte un standard riguros de fabricație. Acesta impune utilizarea unor ingrediente atent selecționate și interzice folosirea aditivilor care nu fac parte din rețeta certificată.

Potrivit MADR, tăiețeii cu ouă certificați sunt realizați din făină de grâu cu un conținut ridicat de proteine și melanj de ouă, fără aditivi ascunși. De asemenea, producătorii pot certifica șase sortimente diferite, în funcție de cantitatea de ouă utilizată, de la varianta cu două ouă până la cea cu zece ouă pentru fiecare kilogram de făină.

Ministerul a prezentat și principalele cerințe tehnologice care trebuie respectate pentru obținerea produsului.

„Testul suprem din farfurie: Standardul garantează că, după fierbere, tăiţeii îşi păstrează forma, sunt elastici şi nu se lipesc între ei. Exact aşa cum trebuie să fie! De la cernerea obligatorie a făinii, până la uscarea lentă la temperaturi controlate (26 – 36 grade C) pentru a păstra proprietăţile aluatului, fiecare etapă este monitorizată pentru ca produsul final să aibă o valabilitate de 8 luni în condiţii optime de depozitare”, mai notează MADR.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Registrul Național al Rețetelor Consacrate include, în prezent, 46 de produse alimentare certificate, fiecare dintre acestea respectând condițiile prevăzute pentru păstrarea rețetelor tradiționale utilizate înainte de anul 1975.