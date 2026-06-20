Mulți cumpără margarină fără să știe asta. Ce o deosebește cu adevărat de unt
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Untul și margarina se regăsesc în aproape orice supermarket, însă diferențele dintre ele sunt mai mari decât par la prima vedere. Cele două produse au ingrediente diferite, sunt obținute prin procese distincte și oferă profiluri nutriționale separate. Specialiștii explică ce conține fiecare variantă și ce trebuie să știe consumatorii înainte de a cumpăra. Alegerea depinde atât de preferințele culinare, cât și de obiectivele alimentare ale fiecărei persoane.
Diferența dintre margarină și unt. Ce conține untul și de ce este apreciat în bucătărie
Untul este un produs lactat obținut prin baterea smântânii sau a laptelui până la separarea grăsimii de partea lichidă. Folosit de secole în alimentație, acesta este apreciat pentru gustul său bogat și pentru textura cremoasă pe care o oferă preparatelor.
În compoziția sa se regăsesc grăsimi din lapte, cantități reduse de apă și urme de proteine lactate. Varianta clasică de unt poate fi mai dificil de întins imediat după scoaterea din frigider, motiv pentru care unele produse comercializate ca „ușor de întins” conțin și uleiuri vegetale.
Fiind un produs de origine animală, untul conține grăsimi saturate și colesterol. Totodată, acesta poate fi preparat și în casă, utilizând doar smântână, printr-un proces simplu de batere și separare a grăsimii, scrie express.
Pentru preparatele de patiserie și cofetărie, untul rămâne alegerea preferată a multor bucătari datorită aromei specifice și contribuției sale la textura prăjiturilor, fursecurilor și biscuiților.
Cum este produsă margarina și ce ingrediente conține
Spre deosebire de unt, margarina a fost creată inițial ca o alternativă mai accesibilă din punct de vedere financiar. Produsul este realizat în principal din uleiuri vegetale, precum cele de floarea-soarelui, rapiță, soia sau palmier.
Rețetele utilizate de producători includ, de regulă, uleiuri vegetale, apă, emulgatori, vitamine, sare și arome. Multe sortimente sunt îmbogățite cu vitaminele A și D pentru a se apropia de profilul nutritiv al untului.
Datorită ingredientelor folosite, margarina are în general o consistență mai ușor de întins și este preferată de persoanele care urmează o dietă vegană sau care încearcă să reducă aportul de produse de origine animală.
Deși aspectul celor două produse poate fi asemănător, originea ingredientelor și procesul de fabricație sunt diferite, ceea ce explică și diferențele de compoziție.
Ce spun specialiștii despre alegerea dintre unt și margarină
Dezbaterea privind produsul mai sănătos continuă de mulți ani și nu există un răspuns universal valabil pentru toți consumatorii.
Potrivit Fundației Britanice a Inimii, atât untul, cât și margarina sunt produse procesate, însă margarina este încadrată în categoria alimentelor ultra-procesate.
Referindu-se la această categorie de produse, reprezentanții instituției au transmis:
„Numeroase studii au asociat alimentele ultra-procesate cu probleme de sănătate, inclusiv obezitatea, diabetul de tip 2 și bolile de inimă. Cu toate acestea, cercetările rămân nedetaliate. Trebuie să evităm toate alimentele ultra-procesate”.
În același timp, specialiștii subliniază că margarina are, de regulă, un profil lipidic diferit de cel al untului. Conținutul mai ridicat de grăsimi nesaturate și nivelul mai redus de grăsimi saturate pot contribui la scăderea colesterolului din sânge.
Alegerea finală depinde de preferințele culinare, de recomandările medicale și de obiectivele nutriționale ale fiecărei persoane. Pentru coacere și preparate care necesită aromă intensă, untul este adesea preferat, în timp ce margarina este frecvent aleasă de cei care urmăresc reducerea consumului de produse de origine animală.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Webcultura, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte – de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale –, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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