Un aliment extrem de popular este pus sub semnul întrebării. Un hotdog ar putea reduce speranța de viață cu 36 de minute
Hotdog/SURSA FOTO: Dreamstime
Consumul de hotdog și alte produse din carne procesată continuă să fie analizat de specialiști pentru efectele sale asupra sănătății pe termen lung. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Michigan și publicat în revista Nature arată că un singur hotdog ar putea reduce speranța de viață sănătoasă cu aproximativ 36 de minute. Analiza a inclus mii de alimente și băuturi consumate frecvent în Statele Unite. Autorii cercetării susțin că rezultatele nu trebuie interpretate ca o interdicție alimentară, ci ca un instrument care poate ajuta la adoptarea unor alegeri mai sănătoase.
Cum au calculat cercetătorii impactul unui hotdog asupra speranței de viață sănătoase
Un hotdog a fost identificat de cercetători drept unul dintre produsele alimentare cu un impact semnificativ asupra sănătății atunci când este consumat în mod frecvent. Studiul a fost realizat de o echipă de la Universitatea din Michigan, coordonată de Olivier Jolliet, și a analizat 5.853 de alimente și băuturi populare din dieta americană.
Cercetătorii au dezvoltat un indice special prin care au estimat câte minute de viață sănătoasă pot fi câștigate sau pierdute în urma consumului unei porții dintr-un anumit produs alimentar. Modelul utilizat are la bază date provenite din studiul internațional „Global Burden of Disease”, unul dintre cele mai ample proiecte care analizează impactul factorilor de risc asupra sănătății și mortalității la nivel mondial.
Potrivit metodologiei folosite, fiecare gram de carne procesată consumată este asociat cu o pierdere de aproximativ 0,45 minute de viață sănătoasă. În schimb, consumul de fructe este asociat cu un beneficiu estimat de aproximativ 0,1 minute pentru fiecare gram ingerat.
„De exemplu, se pierd 0,45 de minute per gram de carne procesată sau se câștigă 0,1 minute per gram de fructe. Apoi analizăm compoziția fiecărui aliment și înmulțim acest număr cu profilurile alimentare corespunzătoare pe care le-am dezvoltat anterior”, a spus Olivier Jolliet, pentru CNN.
De ce estimarea ajunge la 36 de minute pierdute pentru un singur produs
Potrivit datelor incluse în studiu, un hotdog standard conține aproximativ 61 de grame de carne procesată. Aplicând formula utilizată de cercetători, rezultă o reducere estimată de circa 27 de minute de viață sănătoasă.
Analiza nu s-a oprit însă la conținutul de carne procesată. Specialiștii au inclus în evaluare și alți factori considerați relevanți pentru sănătate, printre care cantitatea de sodiu, grăsimile saturate și acizii grași trans.
După integrarea tuturor acestor elemente în modelul de calcul, impactul total estimat al consumului unui singur hotdog a ajuns la aproximativ 36 de minute de viață sănătoasă pierdute.
Autorii cercetării atrag atenția că alimentele cu un conținut ridicat de carne procesată, sare și conservanți sunt asociate în numeroase studii cu un risc mai mare de dezvoltare a unor boli cronice, inclusiv afecțiuni cardiovasculare și anumite forme de cancer.
Ce alimente sunt asociate cu o speranță de viață mai mare
În cadrul aceleiași cercetări, specialiștii au identificat și categoriile de alimente care sunt asociate cu beneficii pentru sănătate și cu o speranță de viață sănătoasă mai mare. Printre acestea se numără legumele, fructele, leguminoasele, nucile și peștele.
Cercetătorii susțin că înlocuirea chiar și a unei părți din produsele procesate consumate zilnic cu astfel de alimente poate contribui la reducerea riscului de îmbolnăvire și la îmbunătățirea stării generale de sănătate.
Autorii studiului subliniază că obiectivul cercetării nu este ca oamenii să calculeze fiecare minut asociat alimentelor consumate, ci să ofere un instrument ușor de înțeles privind impactul diferitelor alegeri alimentare.
„Ideea este să alegem alimente mai bune, nu să pierdem timpul făcând calcule”, a transmis Olivier Jolliet.
Specialiștii mai arată că o dietă echilibrată, bazată pe fructe, legume, leguminoase, pește și alte produse cât mai puțin procesate, poate aduce beneficii importante pentru sănătatea populației. În plus, potrivit autorilor, astfel de alegeri alimentare pot contribui și la reducerea impactului asupra mediului, prin încurajarea unui consum mai sustenabil pe termen lung.
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