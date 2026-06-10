Europa vrea emisii zero, dar infrastructura întârzie: avertismentul producătorilor de camioane

Producătorii europeni de camioane și-au exprimat nemulțumirea față de autoritățile Uniunii Europene, afirmând că reglementările Euro 7 privind emisiile de carbon, care cer o reducere cu 45% a emisiilor de CO2 până în 2030, 65% până în 2035 și 90% până în 2049, nu pot fi respectate fără dezvoltarea rapidă a infrastructurii de încărcare și a stațiilor de hidrogen.

Industria susține că obiectivele UE nu pot fi atinse doar cu camioanele diesel, chiar dacă acestea devin mai curate, și că este nevoie de o creștere semnificativă a numărului de vehicule cu emisii zero.

Producătorii afirmă că au deja camioane electrice cu baterii și cu pile de combustie gata pentru piață, dar critică ritmul lent de implementare a infrastructurii și birocrația europeană, care, potrivit lor, întârzie adoptarea camioanelor complet autonome, deja testate în Statele Unite.

La Summitul IAA Transportation Media de la Frankfurt, desfășurat între 8 și 9 iunie, reprezentanții industriei au prezentat planurile pentru camioanele ecologice ce vor fi expuse în septembrie la Hanovra. Evenimentul a reunit reporteri din 33 de țări și a fost conceput pentru a stârni interesul pentru noile modele verzi.

Dr. Manuel Kallweit, de la Asociația Germană a Industriei Auto (VDA), a subliniat că o combinație de factori economici, precum blocada Strâmtorii Hormuz, tarifele vamale și prețurile ridicate la combustibili și energie, a redus cererea pentru vehicule comerciale, în special pentru cele electrice și pe bază de hidrogen.

Guvernul german a anunțat la sfârșitul lui 2025 subvenții pentru 130 de stații de încărcare destinate vehiculelor grele, dar Kallweit a estimat că pentru 2030 vor fi necesare 350 de stații. „Capacitatea de încărcare se dezvoltă foarte lent. Suntem încă la început”, a spus el. În alte țări din UE, infrastructura este și mai insuficientă.

Alexander Vlaskamp, CEO MAN Truck, a declarat că pentru ca vehiculele electrice să fie viabile, „avem nevoie de produs, de infrastructură și de capacitatea de a îndeplini obiectivele privind costul total de proprietate (TCO). Infrastructura pur și simplu nu există”. El a precizat că Europa ar trebui să adauge între 750 și 800 de încărcătoare de 350 kW pentru camioane în fiecare lună.

Karin Rodström, CEO Daimler Truck Holding AG, a afirmat că există o discrepanță între reglementările UE și costurile reale: „Există o lipsă de urgență, iar reglementările privind CO2 sunt deconectate de costul total de proprietate. Avem nevoie de soluții radicale, nu de mai multe discuții.”

Maximillian von Löbbecke, director Renault Trucks Germania, a adăugat: „Electrificările fără infrastructură nu reprezintă un progres – este o perturbare. Disponibilitatea camioanelor nu este problema, dar 98% dintre camioanele de pe șosele sunt încă diesel din cauza costului total de proprietate.”

Dr. Roger Busch, vicepreședinte la Mahle, a cerut „certitudine în procesul de planificare, reglementările privind emisiile de CO2 fiind legate de progresul în construirea infrastructurii. A fi furnizor auto în Europa astăzi nu este o plimbare în parc. Am avut acorduri privind volumele de vehicule electrice și camioane cu hidrogen, dar vânzările pur și simplu nu apar.”

Comisia Europeană consideră obiectivele Euro 7 realizabile și afirmă că standardele stricte pot coexista cu competitivitatea industriei, oferind flexibilitate în implementare. Reglementările includ și limitări privind poluarea provenită de la frâne și anvelope, precum și cerințe pentru durabilitatea și performanța bateriilor.

Hildegard Mũller, președinta VDA, a subliniat că industria „livrează rezultate. Vehiculele electrice cu autonomie de 500 de kilometri sunt deja pe șosele. Vehiculele sunt gata – ceea ce este necesar este cadrul adecvat din partea autorităților de reglementare.” Ea a menționat că sunt necesare „mii” de surse de alimentare cu hidrogen, în prezent existând doar circa 300 de stații operaționale în Europa.

Summitul IAA a inclus vizite la camioane electrice Mercedes-Benz, MAN și Renault. Renault a prezentat un motor diesel nou, evidențiind că firma oferă soluții complete și realiste pentru continuarea utilizării motorinei.

Mercedes-Benz a lansat o versiune Lowliner a camioanelor eActros 400 și 600, comenzile urmând să înceapă în trimestrul al patrulea. Potrivit unui purtător de cuvânt, operatorii raportează o autonomie mai mare decât cea anunțată de 310 mile, însă compania nu a oferit date oficiale despre vânzări.