Secetă, râuri secate și fenomene extreme: Cât de gravă este criza apei 

Reprezentanții a 186 de state au convenit asupra unui nou cadru de finanțare destinat Fondului Global pentru Mediu (GEF), cu un pachet inițial de 3,9 miliarde de dolari (3,4 miliarde de euro). Sumele vor fi direcționate către adaptarea la schimbările climatice, protejarea biodiversității și securitatea resurselor de apă în următorii patru ani.

Fondul va sprijini proiecte derulate în 144 de țări beneficiare. Decizia a fost adoptată la Adunarea GEF desfășurată la Samarkand, Uzbekistan, unde delegații au stabilit direcțiile celui de-al nouălea ciclu de reaprovizionare. Acesta acoperă perioada 2026-2030 și stabilește prioritățile globale de finanțare pentru mediu.

Contextul în care a fost luată decizia este marcat de presiuni crescute asupra guvernelor, care se confruntă cu fenomene precum secetele, inundațiile și degradarea ecosistemelor. Aceste provocări sunt tot mai frecvent asociate cu efectele schimbărilor climatice.

Fondul Global pentru Mediu, creat în 1991, funcționează ca mecanism financiar care direcționează contribuțiile statelor donatoare către proiecte de mediu la nivel global. Instituția sprijină implementarea mai multor acorduri internaționale, inclusiv Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Cadrul global pentru biodiversitate Kunming-Montreal.

Volumul finanțărilor aflate în implementare este de 12,6 miliarde de dolari (11 miliarde de euro), iar instituția estimează mobilizarea suplimentară a aproximativ 80,5 miliarde de dolari (70 de miliarde de euro) prin cofinanțări.

De la înființare, fondul a acordat peste 27 de miliarde de dolari (23,5 miliarde de euro) sub formă de granturi și a generat investiții globale de aproximativ 155 de miliarde de dolari (135 de miliarde de euro).

Un exemplu de utilizare a acestor resurse este programul GEF „Orașe sustenabile”, care colaborează cu peste 100 de orașe din 40 de state. Inițiativa susține îmbunătățirea planificării urbane, a rezilienței și a managementului de mediu, prin finanțare dedicată.

Pachetul financiar stabilit va sprijini proiecte derulate în 144 de țări și definește direcțiile de intervenție până în 2030. Accentul este pus pe conservarea biodiversității, gestionarea climei, restaurarea terenurilor degradate și protejarea sistemelor de apă dulce și oceanice.

„Aceasta reprezintă suma de 3,9 miliarde de dolari pe care donatorii europeni și alți donatori la nivel global s-au angajat să sprijine cele 144 de țări beneficiare ale GEF în atingerea obiectivelor de mediu de importanță globală – conservarea biodiversității, gestionarea climei, restaurarea zonelor degradate și gestionarea sistemelor comune de apă dulce și oceanică”, a declarat Fred Boltz, șeful departamentului de programare din cadrul Secretariatului GEF.

Cel puțin 35% din Fondul fiduciar GEF va fi direcționat către țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare. Alte 20% vor susține proiecte coordonate de comunități indigene și locale.

Noul ciclu de finanțare introduce modificări menite să reducă procedurile administrative și să accelereze accesul la resurse. Scopul este scurtarea etapelor dintre aprobarea proiectelor și implementarea efectivă.

„GEF-9 se concentrează pe eficientizare, permițând agențiilor și țărilor să acceseze resursele mai rapid, reducând masiv complexitatea birocratică a primirii finanțării GEF”, a declarat Boltz.

Totodată, sunt promovate programele integrate, care conectează domenii precum schimbările climatice, biodiversitatea, degradarea terenurilor, sistemele alimentare și gestionarea apei. Noua abordare reflectă interdependența acestor provocări la nivel global. Ciclul GEF-9 va începe în iulie 2026 și se va desfășura până în 2030, an considerat reper pentru obiectivele internaționale privind clima și restaurarea ecosistemelor. Primele proiecte urmează să primească finanțare în lunile următoare.

Statele europene se numără printre principalii contributori ai fondului, în timp ce efectele schimbărilor climatice devin tot mai vizibile pe continent. Fenomene precum secetele, inundațiile și pierderea biodiversității influențează infrastructura și bugetele publice. Rachel Kyte, reprezentantul special al Regatului Unit pentru climă, a subliniat relevanța experiențelor din regiunile deja afectate de presiuni ecologice severe.

„Asia Centrală este punctul zero pentru impactul schimbărilor climatice”, a spus ea. „Ceea ce putem face aici devine apoi lecție pentru alte părți ale lumii”, a eplicat Rachel Kyte.

Datele Băncii Mondiale prezentate la reuniune arată că aproximativ 37 de milioane de persoane din regiune trăiesc în zone afectate de deficit sever de apă, iar estimările indică o posibilă creștere la 75 de milioane până în 2050.

Adunarea GEF a avut loc pentru prima dată în Asia Centrală, iar Uzbekistanul a anunțat o schimbare de poziție, trecând de la statutul de beneficiar la cel de potențial contribuitor în ciclurile viitoare de finanțare.

Președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, a transmis că transformarea ecologică este privită ca direcție strategică de dezvoltare, iar participarea activă în mecanismele GEF devine parte din această abordare.

„Ceea ce vedeți în această adunare este Uzbekistanul asumându-și un rol de lider, devenind donator pentru GEF, precum și asumându-și conducerea la nivel regional în Asia Centrală”, a declarat Marcos Athias Neto, secretar general adjunct al ONU și administrator adjunct al PNUD.

În paralel, Eco Expo Central Asia a reunit aproximativ 10.000 de participanți din peste 100 de țări și 68 de pavilioane tematice. Evenimentul a prezentat soluții tehnologice pentru gestionarea apei, energie regenerabilă, reziliență urbană și monitorizarea mediului, ilustrând modul în care finanțarea internațională este transpusă în proiecte aplicate.