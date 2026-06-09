António Costa vorbește despre o amenințare care afectează milioane de europeni

Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis un mesaj centrat pe accesul la locuințe, sustenabilitate și implicarea cetățenilor la deschiderea Festivalului Noului Bauhaus European 2026, eveniment pe care l-a descris drept un spațiu dedicat ideilor și colaborării pentru viitorul Europei.

În intervenția sa, António Costa a amintit că a participat și la prima ediție a inițiativei, organizată în format virtual în 2021, pe durata președinției portugheze a Consiliului Uniunii Europene. Acesta a subliniat că revenirea la o întâlnire față în față oferă oportunitatea unor dezbateri directe despre construirea unei societăți mai incluzive, inovatoare și sustenabile.

Liderul european a reamintit că încă de la lansarea proiectului a susținut folosirea artei și arhitecturii pentru adaptarea orașelor la schimbările climatice și la noile nevoi ale populației. În opinia sa, aceste obiective sunt astăzi mai importante decât în urmă cu câțiva ani.

Potrivit lui Costa, valorile care stau la baza Uniunii Europene – pacea, democrația, prosperitatea, solidaritatea și securitatea – se reflectă într-un model social construit pe incluziune, demnitate umană și solidaritate.

Președintele Consiliului European a evidențiat faptul că locuința reprezintă una dintre nevoile fundamentale ale oamenilor și un drept esențial. În același timp, accesibilitatea și disponibilitatea locuințelor au devenit preocupări majore pentru cetățenii din toate statele membre.

Costa a afirmat că problema locuințelor nu mai este una izolată, ci o provocare comună la nivel european. El a făcut referire la întâlnirea avută în luna aprilie cu coaliția Primarilor pentru Locuințe, o alianță care reunește administrații locale din diferite regiuni ale continentului.

Potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții orașelor europene, criza locuințelor are mai multe dimensiuni. Aceasta afectează persoanele fără adăpost, gospodăriile cu venituri reduse, dar și familiile din clasa de mijloc. În mod special, generațiile tinere întâmpină dificultăți tot mai mari în accesarea unei locuințe.

Oficialul european a atras atenția că lipsa locuințelor accesibile contribuie la creșterea nemulțumirii față de instituțiile democratice, fenomen observat în numeroase state europene.

În acest context, António Costa a amintit că, pentru prima dată, Comisia Europeană are un comisar responsabil de portofoliul locuințelor. De asemenea, criza locuințelor a fost inclusă pe agenda Consiliului European, iar executivul european a prezentat o strategie dedicată locuințelor accesibile.

Deși responsabilitățile principale în acest domeniu rămân la nivel național, regional și local, liderul european consideră că Uniunea Europeană poate contribui prin măsuri complementare și prin susținerea eforturilor deja existente.

În urma dialogului cu autoritățile locale, Costa a precizat că administrațiile europene solicită sprijin în trei direcții principale: îmbunătățirea reglementărilor, stimularea inovării în industria construcțiilor și facilitarea investițiilor în locuințe accesibile prin viitoarele programe financiare europene.

Potrivit acestuia, consolidarea coeziunii sociale, întărirea sistemelor democratice și creșterea competitivității economice depind și de capacitatea Europei de a răspunde acestei provocări.

António Costa a explicat că inițiativa Noul Bauhaus European are o importanță deosebită pentru viitorul continentului, comparând momentul actual cu perioada în care a apărut mișcarea Bauhaus originală, în urmă cu aproximativ un secol.

El a susținut că Europa are nevoie de soluții care să combine sustenabilitatea, inovația și accesibilitatea. În acest proces, colaborarea dintre diferite discipline și implicarea directă a cetățenilor sunt esențiale pentru identificarea unor răspunsuri eficiente la provocările sociale și de mediu.

Președintele Consiliului European a arătat că orașele au nevoie de comunități active, capabile să genereze idei și proiecte care să ofere soluții concrete pentru prezent și viitor.

Totodată, el a pledat pentru participarea cetățenilor în toate etapele transformării spațiilor publice, de la conceperea proiectelor și proiectare până la implementare și întreținere.

Potrivit lui Costa, implicarea tuturor actorilor interesați prin diferite forme de consultare reprezintă o garanție pentru un proces democratic și pentru o mai mare responsabilitate în gestionarea dezvoltării urbane.

Acesta consideră că o guvernanță participativă, desfășurată pe mai multe niveluri administrative, contribuie la apropierea instituțiilor de cetățeni și poate crește eficiența procesului decizional.

În încheierea intervenției sale, președintele Consiliului European a subliniat necesitatea continuării cooperării între autoritățile europene, guvernele naționale, administrațiile locale și comunități pentru extinderea accesului la locuințe accesibile și sustenabile.

Costa și-a exprimat încrederea că proiectele și comunitățile implicate în Noul Bauhaus European vor contribui prin idei și soluții la abordarea provocărilor cu care se confruntă orașele europene.