Tinerii care vor să devină pescari ar putea primi sprijin european. România propune finanțare, mentorat și cursuri de formare

Tinerii care vor să devină pescari ar putea beneficia, în viitor, de un pachet european care să includă finanțare, mentorat, formare profesională și investiții în tehnologii moderne. Propunerea a fost prezentată de România la reuniunea informală a miniștrilor Uniunii Europene responsabili pentru pescuit, desfășurată în perioada 28-29 iulie 2026, la Cork, în Irlanda. Tema principală a discuțiilor a fost atragerea unei noi generații de profesioniști într-un sector afectat de îmbătrânirea forței de muncă.

România a participat la reuniunea informală a miniștrilor Uniunii Europene responsabili pentru pescuit prin intermediul subsecretarului de stat Cristian-Mihael Leonov, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Evenimentul a avut loc în perioada 28-29 iulie 2026, la Cork, și a reunit reprezentanți ai statelor membre, ai Comisiei Europene și ai instituțiilor europene.

Întâlnirea a fost prezidată de Martin Heydon, ministrul irlandez al agriculturii, alimentației și mediului marin. Agenda reuniunii a fost dominată de problemele generate de îmbătrânirea forței de muncă din sectorul pescuitului și de dificultățile întâmpinate în atragerea și menținerea tinerilor profesioniști.

În cadrul dezbaterilor, miniștrii au analizat măsurile necesare pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare, creșterea siguranței și a condițiilor de muncă, precum și soluțiile care ar putea consolida competitivitatea economică a sectorului după anul 2028.

În acest context, România a susținut introducerea reînnoirii generaționale printre obiectivele centrale ale viitoarei Politici Comune în domeniul Pescuitului, alături de simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru operatorii de mici dimensiuni și de facilitarea accesului la autorizare în acvacultură.

„România a susținut includerea reînnoirii generaționale ca obiectiv transversal al viitoarei Politici Comune în domeniul Pescuitului, simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru operatorii la scară mică și crearea unor mecanisme mai accesibile de autorizare în acvacultură”, arată Ministerul Agriculturii.

Delegația română a prezentat și o propunere privind crearea unui pachet european dedicat tinerilor care aleg o carieră în pescuit sau acvacultură. Inițiativa urmărește să ofere sprijin concret celor aflați la început de drum și să contribuie la modernizarea sectorului.

Pachetul propus ar urma să combine sprijinul financiar cu programe de formare profesională, mentorat și investiții în tehnologii moderne, astfel încât noii antreprenori și viitorii pescari să beneficieze de condiții mai bune pentru dezvoltarea activității.

În argumentarea acestei propuneri, oficialul român a subliniat că reînnoirea generațională nu poate avea loc fără un sector competitiv, stabil și atractiv din punct de vedere economic.

„Nu putem vorbi despre reînnoire generațională fără un sector viabil economic, cu reguli clare, condiții de muncă sigure și acces real la finanțare. Tinerii trebuie să vadă în pescuit și acvacultură o perspectivă profesională stabilă, modernă și atractivă. România va susține măsuri europene care protejează resursele, dar care investesc, în egală măsură, în oameni, în întreprinderi și în dezvoltarea comunităților costiere și rurale”, a declarat subsecretarul de stat.

Pe durata reuniunii, Cristian-Mihael Leonov a avut întrevederi cu Costas Kadis, comisarul european pentru pescuit și oceane, precum și cu Martin Heydon, ministrul irlandez al agriculturii, alimentației și mediului marin.

Discuțiile s-au concentrat asupra particularităților sectorului românesc, inclusiv asupra acvaculturii de apă dulce și pescuitului costier la scară mică din Marea Neagră. De asemenea, partea română a evidențiat necesitatea unui mecanism european de finanțare predictibil și clar destinat pescuitului și acvaculturii.

În cadrul dialogului au fost abordate și nevoile de finanțare pentru activitățile de control și colectare a datelor, considerate esențiale pentru dezvoltarea și administrarea sustenabilă a sectorului.

Ministerul Agriculturii a transmis că România va continua să promoveze, în negocierile europene, soluții adaptate specificului național, cu obiectivul de a moderniza pescuitul și acvacultura, de a susține dezvoltarea durabilă a domeniului și de a crea oportunități reale pentru noua generație de pescari și antreprenori.