Un incident petrecut pe lacul de acumulare Izvorul Muntelui – Bicaz scoate la iveală consecințele legale deosebit de severe la care se expun cei care încalcă legislația privind pescuitul și protecția resurselor acvatice. Un pensionar în vârstă de 67 de ani din județul Neamț a devenit subiectul unei anchete penale și a fost sancționat contravențional după ce a fost depistat de autorități în timp ce practica pescuitul ilegal.

Potrivit stiri-neamt.ro, bărbatul a fost surprins în flagrant de către polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Neamț. În momentul intervenției, acesta folosea lansete echipate cu momeală vie, o metodă utilizată frecvent de pescari, dar complet interzisă în contextul actual.

Pe parcursul nopții respective, pensionarul reușise să captureze un număr de nouă pești. Chestionat de forțele de ordine, bărbatul a declarat că scopul acțiunii sale era exclusiv consumul propriu, intenționând să ia peștele acasă pentru a-l mânca.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean au oferit detalii oficiale cu privire la această captură: „În urma verificărilor efectuate la fața locului, au fost găsite nouă exemplare de pește din speciile biban și babușcă. Întreaga cantitate de pește a fost ridicată de polițiști în vederea expertizării conform procedurilor legale în vigoare”.

Deși justificarea bărbatului a fost legată de asigurarea hranei, consecințele juridice sunt deosebit de grave. Polițiștii nemțeni au demarat acțiunea penală și au deschis un dosar de cercetare pe numele acestuia.

Infracțiunile reținute în sarcina pensionarului vizează în mod direct pescuitul ilegal în perioada de prohibiție, precum și fapta corelată de distrugere a icrelor embrionate în zonele de reproducere. Pe lângă componenta penală a dosarului, bărbatul de 67 de ani a fost sancționat și pe cale contravențională. Mai exact, i-a fost aplicată o amendă în valoare de 1.000 de lei, motivul acestei sancțiuni suplimentare fiind lipsa completă a unui permis de pescuit valabil.

Pentru a înțelege de ce fapta pensionarului din Neamț este tratată cu atâta severitate, este necesară analizarea legislației stricte care guvernează acest domeniu. Conceptul de prohibiție reprezintă o măsură de protecție esențială pentru supraviețuirea speciilor acvatice.

Prin definiție, prohibiția presupune interzicerea totală a activităților de pescuit pe o durată determinată. Această interdicție se aplică pe mai multe paliere ale activității piscicole:

Pescuitul comercial;

Pescuitul recreativ și sportiv;

Pescuitul familial.

Restricțiile severe nu vizează doar o anumită categorie de faună, ci sunt aplicabile fără excepție pentru toate speciile de:

Pești;

Crustacee;

Moluște;

Alte viețuitoare acvatice vii.

Aceste măsuri din Ordinul nr. 23/297/2025 se aplică în anumite perioade calendaristice și în zone geografice bine definite, stabilite în fiecare an prin ordin comun emise de miniștrii de resort. Scopul principal pentru care autoritățile impun anual aceste perioade de restricție totală cuprinde următoarele obiective ecologice:

Protejarea reproducerii naturale a peștilor (perioada critică în care aceștia își depun icrele);

Refacerea pe cale naturală a populațiilor piscicole din habitatele sălbatice;

Conservarea și menținerea echilibrului ecosistemelor acvatice;

Asigurarea unui pescuit durabil și responsabil pe termen lung.

În perioada în care prohibiția este activă, există reguli extrem de stricte privind acțiunile interzise pe apele publice. Astfel, actele normative stipulează că NU sunt permise:

Pescuitul propriu-zis, o regulă strictă fiind aceea că este interzis inclusiv stilul „catch & release” (prinde și eliberează);

Reținerea în vederea consumului, transportul sub orice formă sau comercializarea peștelui și a produselor piscicole;

Folosirea oricăror unelte sau echipamente specifice de pescuit;

Efectuarea de lucrări tehnice sau construcții pe maluri ori în albia râurilor care ar putea afecta direct reproducerea peștilor.

Aceste interdicții se aplică în mod unitar tuturor categoriilor de pescari, fără discriminare, incluzându-i pe cei:

Amatori;

Recreativi;

Comerciali.

Restricția rămâne valabilă indiferent de mijloacele tehnice utilizate de pescari, fie că aceștia aleg să pescuiască:

Cu undița;

Cu lanseta;

Cu setci sau cu orice alte tipuri de unelte și plase profesionale.

Totuși, legislația prevede și o excepție majoră de la regulă. Regulile și perioadele de prohibiție stabilite prin ordinele de ministru NU se aplică în cazul unităților de acvacultură, cum ar fi fermele piscicole specializate sau bălțile private. În cadrul acestor incinte private, regulile de pescuit și reținere sunt stabilite exclusiv prin regulamentul intern aprobat de administratorul sau proprietarul locației respective.

Pentru anul 2026, calendarul perioadelor de prohibiție și delimitarea zonelor au fost stabilite cu precizie, introducând termene diferențiate în funcție de specificul fiecărui bazin hidrografic.

Pentru apele interioare, categorie care include majoritatea apelor naturale din România, perioada de prohibiție totală este stabilită între 9 aprilie și 7 iunie, însumând un total de 60 de zile calendaristice. În acest interval, se interzice cu desăvârșire pescuitul oricăror specii de pești și viețuitoare acvatice.

Pentru celelalte bazine și zone de frontieră, calendarul oficial se prezintă astfel:

Apele de frontieră: Prohibiția este valabilă în perioada 24 aprilie – 7 iunie (o durată de 45 de zile);

Frontiera cu Ucraina (inclusiv Golful Musura): Restricțiile se aplică între 16 aprilie și 30 mai (45 de zile);

Complexul Razim–Sinoe și lacurile litorale: Pescuitul este oprit între 9 aprilie și 7 iunie (60 de zile);

Râul Prut și lacul de acumulare Stânca–Costești: Perioada de prohibiție durează de la 9 aprilie până la 7 iunie (60 de zile).

O mențiune deosebit de importantă, introdusă explicit prin Ordinul nr. 2513/2025, clarifică faptul că această interdicție include și zonele inundate permanent sau temporar din aceste bazine. Același ordin aduce o veste bună pescarilor sportivi: pescuitul recreativ este permis în afara perioadei de prohibiție, actul normativ clarificând definitiv faptul că această zonă nu mai este închisă „tot anul” pentru pescarii amatori.

De asemenea, o obligație legală extrem de importantă revine administratorilor de hidrocentrale. În cazul lacurilor de acumulare destinate producerii de energie electrică, este strict interzisă scăderea dirijată a nivelului apei pe toată durata perioadei de prohibiție, măsura având rolul de a proteja icrele depuse pe vegetația marginală. Singura excepție permisă de lege este situația de prevenire a unor calamități naturale.

Pe lângă prohibiția generală, autoritățile au declarat zone de protecție specială pe mai multe sectoare de râuri, lacuri și canale (cum sunt sectoare de pe Mureș, Crișul Repede, Olt sau în Delta Dunării). De asemenea, o regulă strictă interzice pescuitul pe o distanță de 250 de metri în amonte de barajele lacurilor de acumulare.

Regula generală aplicabilă în aceste zone de protecție stabilește că pescuitul este complet interzis în perioadele:

1 ianuarie – 15 martie;

1 noiembrie – 31 decembrie.

Este esențial de menționat că aceste restricții specifice se aplică în plus, cumulându-se cu perioada de prohibiție generală din primăvară.

O altă categorie de habitate protejate o reprezintă zonele de refacere biologică. În aceste perimetre speciale, activitatea de pescuit este interzisă pe parcursul întregului an, existând doar câteva excepții strict menționate în textul legii, cum ar fi permisiunea pescuitului recreativ exclusiv în afara perioadei generale de prohibiție în anumite puncte.

Printre cele mai importante exemple de zone de refacere biologică stabilite de autorități se numără:

Râul Prut (sectorul cuprins între Stânca–Costești și Elan);

Dunărea Veche;

Lacurile Erenciuc, Zmeica și Gâsca;

Brațul Sfântu Gheorghe (pe anumite sectoare clar delimitate);

Numeroase râuri de munte și pârâie cu regim special;

Anumite zone strict protejate din Delta Dunării și de pe litoralul Mării Negre.

Pentru anul 2026, au fost introduse sau modificate și alte zone de refacere biologică, după cum urmează:

Canalul Bărbosu: Pescuitul este complet interzis tot timpul anului;

Canalul Sfiștofca: Pescuitul este interzis, existând o singură excepție aprobată pentru pescuitul familial;

Râul Corund și râul Târnava Mică (pe un sector specific): Pescuitul este strict interzis până la data de 31 decembrie 2026.

Nerespectarea prevederilor legale privind prohibiția și zonele de protecție atrage sancțiuni severe, aplicate în conformitate cu două acte normative fundamentale: Ordonanța de Urgență / Legea nr. 176/2024 (privind pescuitul și protecția resursei acvatice vii) și Legea nr. 82/1993 (specifică pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării). Sancțiunile sunt structurate în funcție de tipul pescuitului și gravitatea faptei:

1. Pescuitul Recreativ/Sportiv în Prohibiție

În habitatele naturale (regim general): Pescuitul recreativ efectuat în perioada de prohibiție atrage o amendă administrativă substanțială, cuprinsă între 6.000 de lei și 10.000 de lei . Ca măsură complementară obligatorie, contravenientului i se reține și i se suspendă permisul de pescuit pentru o perioadă de 120 de zile.

Pescuitul recreativ efectuat în perioada de prohibiție atrage o amendă administrativă substanțială, cuprinsă între . Ca măsură complementară obligatorie, contravenientului i se reține și i se suspendă permisul de pescuit pentru o perioadă de 120 de zile. În Delta Dunării: Încălcarea regulilor de pescuit sportiv/recreativ în perioadele restrictive pe teritoriul Rezervației se sancționează cu amendă de la 70 de lei la 200 de lei pentru persoanele fizice, în timp ce pentru persoanele juridice amenda este cuprinsă între 100 de lei și 250 de lei.

2. Pescuitul Comercial/Industrial în Prohibiție

În Delta Dunării: Desfășurarea activităților comerciale de pescuit în perioadele de prohibiție în Deltă constituie o abatere gravă. Sancțiunile financiare pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge la 3.000 de lei în cazul persoanelor fizice, iar pentru persoanele juridice (firme sau asociații comerciale), amenzile sunt cuprinse între 2.500 de lei și 7.500 de lei.

3. Fapte Penale (Închisoare)

Atunci când acțiunile ilegale au o gravitate sporită și impact direct asupra potențialului de refacere a speciilor, faptele trec din sfera contravențională direct în sfera dreptului penal:

Pescuitul reproducătorilor prin orice fel de metode în perioada de prohibiție, precum și distrugerea conștientă a icrelor embrionate în zonele de reproducere naturală constituie infracțiune. Legea pedepsește aceste fapte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani .

. Pescuitul sturionilor în Delta Dunării reprezintă, de asemenea, o infracțiune gravă, fiind sancționat cu o amendă penală cuprinsă între 6.000 lei și 10.000 lei, plus interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de la 1 la 3 ani.

Pe lângă condamnarea la închisoare, instanțele de judecată vor dispune în mod obligatoriu măsura complementară de interzicere a dreptului de a practica pescuitul pe o durată cuprinsă între 2 și 4 ani.

4. Confiscarea Bunurilor

Măsurile punitive sunt completate de indisponibilizarea totală a mijloacelor folosite la braconaj. Astfel, legea prevede confiscarea obligatorie a tuturor produselor obținute ilegal, fie că este vorba despre pește, icre sau alte viețuitoare acvatice.

Mai mult, ambarcațiunile (bărcile), toate uneltele profesionale ori artizanale de pescuit și chiar mijloacele de transport (autoturisme, autoutilitare) utilizate la săvârșirea acestor infracțiuni vor fi sechestrate și confiscate definitiv în folosul statului.