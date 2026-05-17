11 adolescenți au fost amendați după ce au fost prinși consumând alcool la un concert. Acțiunea a avut loc în noaptea de 15 spre 16 mai și a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești și ai Serviciului Criminalistic Argeș, în timpul unui concert organizat într-un local din oraș.

La intervenție a participat și un câine de serviciu specializat în detectarea substanțelor psihoactive, scopul acțiunii fiind prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

În cadrul verificărilor, polițiștii au controlat 15 autoturisme și au legitimat 35 de persoane. În urma controalelor au fost depistați 11 minori cu vârste de 16 și 17 ani care consumau băuturi alcoolice în interiorul localului.

Cei 11 adolescenți au fost sancționați contravențional în baza Legii 61/1991R, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 1.900 de lei.

„Cu ocazia activităţilor au fost verificate 15 autoturisme şi au fost legitimate 35 de persoane, fiind depistaţi 11 minori de 16 şi 17 ani, care consumau băuturi alcoolice în incinta localului. În aceste împrejurări, cei 11 minori au fost sancţionaţi contravenţional, conform Legii 61/1991R, cu amenzi în valoare totală de 1.900 de lei”, au transmis oficialii Poliţiei Argeş.

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că băuturile alcoolice au fost comercializate de barmanul unității, care nu a verificat dacă persoanele care cumpărau alcool aveau vârsta minimă legală de 18 ani.

Pentru această abatere, barmanul a fost sancționat cu o amendă de 10.000 de lei, tot în baza Legii 61/1991R.

„De asemenea, din verificări a rezultat că băuturile au fost comercializate de către barmanul unităţii, care nu a respectat obligaţia de a verifica împlinirea vârstei de 18 ani a cumpărătorului, fapt pentru care a fost sancţionat cu amendă în valoare de 10.000 de lei, conform Legii 61/1991R”, au transmis autoritățile.

Reprezentanții Poliţiei Argeş au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare și au transmis tinerilor mesajul de a se distra responsabil.

Legea încălcată în acest caz, Legea nr. 61/1991, sancționează faptele ce afectează ordinea și liniștea publică. Printre prevederile sale se află și interdicțiile privind comercializarea băuturilor alcoolice către minori.

Potrivit legii, vânzarea sau oferirea de alcool persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani reprezintă contravenție și poate fi sancționată cu amenzi importante. În astfel de situații, angajații localurilor au obligația de a verifica vârsta cumpărătorilor înainte de a servi băuturi alcoolice.

Legea sancționează și consumul de alcool de către minori în spații publice sau în localuri, motiv pentru care adolescenții depistați consumând băuturi alcoolice pot primi amenzi contravenționale.