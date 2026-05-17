În 2026, șoferii din România continuă să folosească sistemul rovinietei pentru circulația pe drumurile naționale și autostrăzi. Comparativ cu alte state europene, costurile sunt considerabil mai reduse, chiar și după actualizările recente ale tarifelor.

Noile reguli europene privind taxarea în funcție de emisii și digitalizarea sistemelor de plată schimbă rapid infrastructura rutieră europeană. Unele state folosesc în continuare vinieta electronică, altele aplică taxe la barieră calculate pe distanță, iar anumite țări păstrează autostrăzile gratuite pentru autoturisme.

Pentru autoturisme, rovinieta are următoarele prețuri:

1 zi – 2,5 euro (aproximativ 13 lei)

10 zile – 3,3 euro (aproximativ 17 lei)

30 de zile – 5,3 euro (aproximativ 28 lei)

60 de zile – 8,4 euro (aproximativ 44 lei)

12 luni – 28 euro (aproximativ 146 lei)

* Conversia a fost realizată la cursul BNR din 15 mai 2026, de 1 euro = 5,2088 lei.

Separat de rovinietă, șoferii care circulă pe Autostrada Soarelui trebuie să achite taxa pentru Podul Fetești-Cernavodă, care ajunge la aproximativ 13-14 lei pentru fiecare traversare.

În paralel, autoritățile continuă implementarea sistemului TollRo pentru vehiculele comerciale de peste 3,5 tone, unde taxarea va fi calculată în funcție de distanța parcursă și nivelul emisiilor de CO2.

În Europa Centrală, majoritatea statelor utilizează sistemul vinietei electronice. Plata este asociată numărului de înmatriculare, iar camerele amplasate pe autostrăzi verifică automat dacă vehiculul are taxa achitată.

Ungaria a majorat din nou tarifele pentru 2026, iar costurile sunt deja de câteva ori mai mari decât în România. Austria rămâne, de asemenea, una dintre cele mai scumpe țări din regiune pentru șoferii care tranzitează autostrăzile alpine.

Tabel. Taxă de drum în 2026 pentru autoturisme în principalele state europene:

Țara Tip sistem Tarif minim Cost aproximativ în lei Observații România Rovinietă electronică 3,3 € / 10 zile ~17 lei Taxă separată la Fetești Ungaria e-vinietă 18 € / 10 zile ~94 lei Amendă automată fără vinietă Austria e-vinietă 12,80 € / 10 zile ~67 lei Tunelurile alpine se plătesc separat Bulgaria e-vinietă 7,7 € / 7 zile ~40 lei Sistem complet digitalizat Slovacia e-vinietă 12 € / 10 zile ~62 lei Control automat prin camere Elveția Vinietă anuală 42 € / an ~219 lei Obligatorie chiar și pentru tranzit scurt Germania Gratuit pentru autoturisme 0 € 0 lei Taxe doar pentru camioane Franța Taxare la barieră ~70 € traseu lung ~365 lei Costul depinde de distanță Italia Taxare la barieră ~45-60 € traseu mediu ~235-313 lei Sistem Telepass disponibil Croația Taxare pe kilometru ~20-35 € ~104-182 lei Foarte utilizat de turiști Grecia Bariere clasice ~30-40 € ~156-208 lei Mai multe puncte de taxare Irlanda Sistem mixt ~2-3 € pe anumite tronsoane ~10-16 lei M50 Dublin are taxă electronică Portugalia Electronic + bariere variabil variabil Unele autostrăzi fără oprire Spania Mixt variabil variabil Unele autostrăzi au devenit gratuite

În Austria, costurile finale pot fi mult mai mari deoarece anumite tuneluri și tronsoane montane se plătesc separat. În cazul unei călătorii spre Germania sau Italia, taxele suplimentare pot depăși chiar valoarea vinietei.

Ungaria utilizează sistemul HU-GO pentru vehicule comerciale și e-vinieta pentru autoturisme. Șoferii care intră pe autostradă fără taxă valabilă pot primi amenzi automate consistente.

Franța, Italia, Spania și Croația aplică un sistem diferit față de Europa Centrală. În aceste state, șoferii plătesc în funcție de distanța parcursă, iar costurile cresc rapid pentru traseele lungi.

În Franța, taxele de autostradă sunt considerate printre cele mai ridicate din Europa. Sistemul de bariere și plată pe kilometru poate genera costuri de peste 70 de euro pentru o singură traversare pe distanțe lungi.

Italia folosește un model similar, iar plata poate fi realizată numerar, cu cardul sau prin sisteme electronice precum Telepass.

Tabel. Țările europene care folosesc taxare la barieră sau pe kilometru:

Țara Sistem de taxare Particularități Franța Taxare la barieră Cost ridicat pe distanță Italia Taxare la barieră Sistem Telepass Croația Taxare pe kilometru Bariere pe autostrăzi Spania Sistem mixt Unele autostrăzi gratuite Portugalia Taxare electronică + bariere Plata automată pe anumite tronsoane Grecia Bariere clasice Taxe multiple pe traseu

Pentru un traseu România – Franța realizat cu autoturismul, costurile estimate pentru taxele de drum în 2026 pot depăși 600 de lei:

România – rovinietă: aproximativ 28 lei

Ungaria – e-vinietă: aproximativ 94 lei

Austria – e-vinietă: aproximativ 67 lei

Franța – taxe de autostradă: aproximativ 365-400 lei

Astfel, doar taxele rutiere pentru o singură călătorie pot ajunge la peste 600 de lei, fără combustibil sau alte cheltuieli de deplasare.

Germania continuă să reprezinte una dintre marile excepții europene. Autostrăzile germane sunt gratuite pentru autoturisme, însă vehiculele comerciale trebuie să plătească prin sistemul LKW-Maut.

În 2026, autoritățile germane continuă extinderea taxării bazate pe emisii de carbon, iar vehiculele grele electrice vor intra treptat în sistemul de taxare, chiar dacă la tarife mai mici decât camioanele diesel.

Mai multe state europene păstrează drumurile gratuite sau aplică doar taxe locale pentru poduri și tuneluri.

Tabel. Țări europene fără taxă generală de drum pentru autoturisme:

Țara Sistem aplicat Germania Autostrăzi gratuite pentru autoturisme Belgia Fără taxă pentru vehicule sub 3,5 tone Luxemburg Drumuri gratuite Finlanda Fără taxă rutieră Estonia Fără taxă pentru autoturisme Olanda Gratuit pentru autoturisme, cu excepții locale Danemarca Taxe doar pentru poduri importante Suedia Taxe limitate pentru poduri și zone urbane

În 2026, majoritatea statelor europene accelerează digitalizarea taxelor de drum. Camerele automate, aplicațiile mobile și sistemele electronice integrate înlocuiesc treptat punctele clasice de taxare.

Noile directive europene pun accent și pe taxarea în funcție de nivelul emisiilor de CO2, ceea ce înseamnă că vehiculele poluante vor suporta costuri tot mai mari în anii următori. În paralel, statele europene încearcă să conecteze sistemele naționale pentru a simplifica plata taxelor pentru șoferii care tranzitează mai multe țări.

Pentru românii care călătoresc în străinătate, diferențele dintre sistemele europene de taxă de drum rămân însă foarte mari. În timp ce România și Bulgaria au încă unele dintre cele mai mici costuri din Uniunea Europeană, țări precum Franța, Italia sau Austria pot transforma rapid o simplă călătorie într-o cheltuială de câteva sute de lei doar pentru utilizarea autostrăzilor