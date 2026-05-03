Noul Mercedes-Benz VLE, un model 100% electric disponibil pentru comandă de la mijlocul lunii aprilie, este oferit în șase variante pentru șoferi. Dintre acestea, trei depășesc limita de masă totală autorizată de 3,5 tone, ajungând la 3,7 tone, ceea ce le scoate din categoria vehiculelor ce pot fi conduse cu permis de tip B. Pentru aceste versiuni este necesar permisul categoria C1.

Modelele vizate sunt Vielseitige, Stilvolle Innovator și Grand Exlusive. Primele două sunt versiuni de confort cu 6 sau 7 locuri, în timp ce Grand Exlusive este o variantă cu 7 locuri și nivel de echipare Grand Komfort, conform Chip.

Producătorul atrage atenția că, din cauza masei totale care depășește pragul de 3,5 tone, pot apărea restricții suplimentare în anumite țări. Acestea pot viza categoria permisului necesar, limitele de viteză sau chiar taxele de drum aplicabile acestor vehicule.

Modelul poate fi comandat și în România, unde sunt disponibile momentan două variante preconfigurate. Prețurile pornesc de la 88.099 de euro cu TVA inclusă. Este vorba despre pachetul Advanced Plus, care include dotări precum direcție pe puntea spate, hayon Easy-Pack cu lunetă cu deschidere separată și echipamente suplimentare, precum și versiunea Exclusive cu pachetul Premium Plus, care aduce, printre altele, Head-Up Display, MBUX Superscreen și Digital Light.

Ambele variante pot fi configurate suplimentar cu opțiuni precum suspensia pneumatică Airmatic sau plafonul panoramic Sky View. În ceea ce privește costurile, versiunea VLE 300 cu cinci locuri pornește de la 88.099 de euro cu TVA inclusă, respectiv 72.809 euro fără TVA, iar versiunea cu șase locuri începe de la 88.588 de euro cu TVA inclusă, respectiv 73.212 euro fără TVA. Gama urmează să fie extinsă pe parcursul anului cu noi modele și opțiuni de echipare, conform Automarket.

În prezent, legislația europeană prevede că permisul categoria B permite conducerea autovehiculelor cu o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone și cel mult opt locuri pe scaune, fără a include locul șoferului. Pentru vehiculele care depășesc această limită este necesar permisul categoria C1, care permite conducerea autovehiculelor de până la 7,5 tone.

La nivelul Uniunii Europene se pregătesc însă modificări care ar putea extinde drepturile deținătorilor de permis categoria B. În viitor, aceștia ar putea conduce și autorulote cu o masă totală de până la 4,25 tone, însă această măsură trebuie mai întâi transpusă în legislația națională a fiecărui stat membru.

Specialiștii recomandă celor interesați de vehicule electrice mari, fie pentru uz familial, fie comercial, să verifice cu atenție masa totală autorizată. Chiar dacă un model pare un autoturism obișnuit, în unele cazuri poate necesita o categorie superioară de permis.

În România, școlile de șoferi oferă cursuri pentru toate categoriile de permis, inclusiv AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE. Categoria A include toate tipurile de motociclete, cu sau fără ataș, precum și tricicluri cu motor de peste 15 kW, în timp ce categoria A2 este destinată motocicletelor de până la 35 kW.

Permisul categoria B permite conducerea autovehiculelor cu cel mult 8+1 locuri și o masă de până la 3.500 kg. Subcategoria B1 se referă la cvadricicluri cu masa de maximum 400 kg, respectiv 550 kg cu încărcătură, fără a include bateriile în cazul vehiculelor electrice.

Deținătorii permisului categoria C pot conduce vehicule cu 8+1 locuri și o masă de peste 3.500 kg, precum și ansambluri formate dintr-un vehicul din categoria C și o remorcă de până la 750 kg. Categoria C1 permite conducerea vehiculelor cu masa între 3.500 și 7.500 kg, tot cu posibilitatea de a tracta o remorcă de maximum 750 kg.

Categoria D este destinată transportului de persoane, pentru vehicule cu mai mult de 8 locuri în afara celui al șoferului, fiind permisă și tractarea unei remorci de până la 750 kg.

Vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este stabilită prin legislația rutieră în vigoare și reprezintă o condiție obligatorie pentru toate categoriile. În general, șoferii trebuie să aibă cel puțin 18 ani pentru a conduce un autovehicul, însă există excepții.

Pentru categoriile AM, A1 și B1, vârsta minimă este de 16 ani. Pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E și Tr este necesară vârsta de 18 ani. Categoria A poate fi obținută de la 20 de ani, cu o experiență de minimum doi ani pe A2, sau direct de la 24 de ani. Pentru categoriile C, CE, D1 și D1E, precum și pentru tricicluri cu motor de peste 15 kW, vârsta minimă este de 21 de ani, iar pentru categoriile D, DE, Tb și Tv este necesară vârsta de cel puțin 24 de ani.