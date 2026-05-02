Modificarea Codului Rutier propusă de parlamentari urmărește stabilirea unor reguli precise privind comportamentul șoferilor în situațiile în care în trafic apar vehicule de intervenție, precum cele ale poliției, ambulanței sau pompierilor.

Inițiatorii proiectului de lege argumentează că legislația actuală nu oferă suficiente clarificări pentru situațiile din trafic intens, în special în marile orașe. Potrivit acestora, prevederile existente sunt dificil de aplicat în condiții de ambuteiaj sau blocaje frecvente.

„Dispozițiile OUG 195/2002 nu reglementează în mod clar comportamentul pe care trebuie să-l adopte conducătorii de autovehicule pentru facilitarea trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară (…) Obligațiile indicate în cuprinsul dispozițiilor articolului 37 se pot aplica în practică doar în situațiile în care vehiculele se deplasează pe drumuri publice fără condiții de trafic intens sau ambuteiaje tipice condițiilor de trafic urban”, susțin inițiatorii în expunerea de motive.

În prezent, regulile impun șoferilor să tragă pe dreapta sau cât mai aproape de marginea drumului pentru a permite trecerea vehiculelor cu girofar, însă această obligație este considerată insuficientă în contextul infrastructurii moderne.

Introducerea „culoarului de salvare” în Codului Rutier reprezintă o soluție pentru fluidizarea intervențiilor în situații de urgență, mai ales pe drumurile aglomerate sau cu mai multe benzi de circulație.

Conceptul este definit ca fiind spațiul liber creat între benzi sau între bandă și axul drumului, în cazul blocajelor sau al traficului încetinit, pentru a permite trecerea rapidă a vehiculelor cu regim prioritar.

„Spațiul liber creat, după caz, între banda de circulație și axa drumului sau între benzile de circulație, în cazul formării unui ambuteiaj, blocaj rutier sau a unei încetiniri a traficului, de către participanții la trafic, pentru facilitarea trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă și sonore, pe drumurile publice pe care nu există o bandă de urgență dedicată acestora”.

Inițiatorii consideră că actualele prevederi funcționează doar pe drumuri cu o singură bandă pe sens, în timp ce pe arterele moderne, cu mai multe benzi, șoferii reacționează diferit, fără reguli clare.

Prin această modificare, autoritățile urmăresc uniformizarea comportamentului în trafic și reducerea timpilor de intervenție pentru echipajele de urgență.

Proiectul de modificare a Codului Rutier introduce reguli diferite în funcție de configurația drumului, în special pentru cele cu două sau mai multe benzi pe sens.

Pe drumurile cu o singură bandă pe sens, regula rămâne neschimbată: șoferii trebuie să se retragă cât mai mult spre dreapta pentru a permite trecerea vehiculelor de intervenție.

În schimb, pentru drumurile cu mai multe benzi, proiectul stabilește o organizare clară a traficului. Șoferii de pe banda din stânga vor trebui să se apropie de axul drumului, iar cei de pe celelalte benzi să se deplaseze spre dreapta.

„Pe drumurile publice cu două sau mai multe benzi pe sens, conducătorii de vehicule care se află pe banda superioară se vor deplasa cât mai mult spre axa drumului, iar conducătorii de vehicule care se află pe celelalte benzi, se vor deplasa cât mai aproape de vehiculele de pe banda inferioară, respectiv cât mai aproape de acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare”, prevede proiectul de lege.

Totodată, utilizarea culoarului de salvare de către alte vehicule, în afara celor cu regim prioritar, va fi interzisă și sancționată contravențional.

Inițiatorii susțin că măsura este inspirată din legislația altor state europene, inclusiv Germania, unde acest sistem este deja implementat pentru gestionarea traficului pe autostrăzi și drumuri aglomerate.

