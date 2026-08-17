Ilie Bolojan, despre criza din energie. Ce propune pentru prosumatori și ce spune despre centralele pe gaz și energia nucleară

Premierul demis Ilie Bolojan susține că dificultățile cu care se confruntă în prezent sistemul energetic românesc nu pot fi eliminate prin măsuri rapide și izolate. El vorbește despre nevoia unor investiții importante, a unor reglementări mai eficiente, a dezvoltării capacităților de stocare și a unei administrări performante a marilor companii energetice de stat. Bolojan propune inclusiv ca viitorii prosumatori să poată fi conectați la sistem cu panouri fotovoltaice doar dacă instalează și baterii de stocare.

Într-o conferință de presă susținută luni, la Oradea, Ilie Bolojan a vorbit despre situația din sectorul energetic și despre cauzele problemelor care au devenit mai vizibile în contextul secetei.

În opinia sa, România trebuie să facă diferența între intervențiile necesare pentru gestionarea unei crize imediate și rezolvarea vulnerabilităților structurale acumulate de-a lungul anilor.

„Problemele din energie nu se pot rezolva de pe o zi pe alta. Sunt proiecte care necesită investiţii importante, care necesită reglementări bune, necesită performanţă în administrarea marilor companii energetice de stat şi consecvenţă în actul guvernamental. De aceea, chiar dacă avem astăzi o criză în domeniul energiei, ca efect al secetei şi a ceea ce nu am făcut ani de zile, sigur putem discuta despre soluţiile de criză, dar acestea nu sunt problemele de sistem. Ele sunt doar soluţii punctuale şi problemele de sistem sunt cele pe care le-am punctat. Iar pentru asta nu există soluţii de stânga sau de dreapta, nu există soluţii conservatoare sau progresiste. Există soluţii serioase pentru România, dar de care trebuie să ne ţinem”, a afirmat Ilie Bolojan, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea.

Declarația pune accent inclusiv pe continuitatea deciziilor guvernamentale. Marile proiecte energetice au nevoie de perioade lungi pentru realizare, astfel că rezultatele nu pot apărea imediat după adoptarea unei măsuri.

Una dintre prioritățile indicate de premierul demis este dezvoltarea capacităților de stocare. Creșterea ponderii energiei fotovoltaice și eoliene aduce producție suplimentară în sistem, dar și fluctuații importante în funcție de condițiile meteorologice.

În perioadele cu mult soare sau vânt, producția regenerabilă poate fi ridicată, pentru ca ulterior să scadă rapid. Capacitățile de stocare ar permite păstrarea unei părți din surplus și folosirea energiei în momentele în care producția scade.

Bolojan consideră că România trebuie să asigure atât finanțările necesare, cât și cadrul de reglementare pentru dezvoltarea acestui sector.

„Este vital asta pentru că componenta de fotovoltaic şi cea de eolian generează o volatilitate în sistem, are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României şi fără a diminua această volatilitate, ceea ce nu se poate face decât prin stocare, n-am făcut nimic”, a explicat Bolojan.

Problema stocării devine astfel strâns legată de dezvoltarea producției regenerabile. Cu cât capacitatea solară și eoliană crește, cu atât sistemul trebuie să poată gestiona mai eficient diferențele dintre perioadele de producție ridicată și cele în care regenerabilele produc mai puțin.

O altă direcție prezentată de Ilie Bolojan privește producția de energie care poate funcționa constant și care nu este dependentă în aceeași măsură de condițiile meteorologice.

Premierul demis indică două componente importante: centralele pe gaz și producția nucleară.

În cazul centralelor pe gaz aflate deja în construcție, miza este finalizarea cât mai rapidă a proiectelor. Potrivit cifrelor prezentate de Bolojan, acestea ar putea aduce peste 1.000 MW în producție.

„Asta înseamnă cele două direcţii: producţia pe centrale pe gaz, care sunt astăzi într-o fază avansată de construcţie. Cu cât le terminăm mai repede, cu atât vom avea peste 1.000 de megawaţi în producţie, ceea ce înseamnă aproape 20% din necesarul de energie la nivel naţional. De asemenea, partea de nuclear. Nuclearul înseamnă 20% din producţia noastră de energie, dar dacă vrem să discutăm de reactoarele noi ca să crească ponderea energiei nucleare, atunci trebuie să asigurăm apa măcar pentru actualele reactoare. Deci înseamnă lucrări de investiţii serioase, care, din păcate, s-au amânat şi nu s-au făcut la timp”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Finalizarea acestor investiții ar putea crește cantitatea de energie disponibilă în momentele în care producția din surse regenerabile este redusă.

Energia nucleară reprezintă o altă componentă importantă a strategiei prezentate de Bolojan. Potrivit acestuia, sectorul nuclear asigură aproximativ 20% din producția de energie a României.

Dezvoltarea unor noi reactoare ar putea crește această pondere, însă premierul demis atrage atenția că trebuie rezolvate mai întâi problemele care pot afecta funcționarea capacităților actuale.

Una dintre acestea este asigurarea apei necesare reactoarelor, problemă devenită cu atât mai importantă în contextul secetei și al nivelurilor reduse ale Dunării.

Bolojan pune această situație și pe seama investițiilor care au fost amânate, considerând că lucrările necesare trebuiau realizate din timp.

Creșterea numărului de prosumatori reprezintă un alt subiect abordat de Ilie Bolojan.

Tot mai multe gospodării și companii își instalează panouri fotovoltaice și pot injecta energia pe care nu o consumă în rețea. Dezvoltarea acestui segment contribuie la creșterea producției regenerabile, însă generează și provocări pentru echilibrarea sistemului.

În anumite intervale, producția fotovoltaică poate crește puternic, iar o cantitate mare de energie ajunge simultan în rețea. Odată cu reducerea producției solare, sistemul trebuie să compenseze diferența prin alte surse.

Bolojan propune o modificare importantă pentru viitoarele conectări la rețea.

„De asemenea, reglementările care ţin de ceea ce înseamnă prosumatori, cei care îşi instalează panouri fotovoltaice sunt un număr foarte mare, generează o volatilitate importantă în sistem şi am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiţionată de instalarea de baterii de stocare, în aşa fel încât să nu se mai genereze complicaţii”, a mai declarat Bolojan.

Propunerea prezentată de Ilie Bolojan vizează noii prosumatori, iar măsura ar presupune ca instalațiile fotovoltaice care urmează să fie conectate la sistem să dispună și de capacitate de stocare.

Rolul bateriilor este de a permite păstrarea unei părți din energia produsă atunci când panourile generează mai mult decât consumă gospodăria sau compania respectivă.

Energia poate fi utilizată ulterior, reducând cantitatea injectată imediat în sistem în perioadele în care producția fotovoltaică este foarte mare.

O astfel de condiție ar presupune însă și costuri suplimentare pentru cei care intenționează să devină prosumatori. Deocamdată, Bolojan vorbește despre o propunere, nu despre o obligație generală deja aplicabilă.

Actuala situație din energie este pusă de premierul demis inclusiv în legătură cu seceta, dar Bolojan insistă că aceasta nu reprezintă singura cauză.

Condițiile hidrologice nefavorabile pot afecta producția hidro și pot crea dificultăți pentru infrastructura energetică dependentă de debitele cursurilor de apă. În paralel, creșterea capacităților fotovoltaice și eoliene impune adaptarea sistemului pentru a putea gestiona fluctuațiile de producție.

În această ecuație, Bolojan consideră că România trebuie să acționeze simultan pe mai multe direcții: producție suplimentară pe gaz, menținerea și extinderea capacităților nucleare, dezvoltarea stocării și adaptarea regulilor pentru prosumatori.