AnimaWings începe procedura de reorganizare judiciară. Ce se întâmplă cu zborurile programate

AnimaWings a decis să inițieze procedura de reorganizare judiciară, demers prin care compania urmărește să obțină protecția legală necesară pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor financiare într-un mod sustenabil. Compania precizează că își continuă activitatea și operează zborurile în configurația actuală a flotei.

În perioada următoare, operatorul aerian își concentrează eforturile pe menținerea unui număr cât mai mare dintre cursele programate și pe reducerea impactului asupra pasagerilor. Decizia privind reorganizarea judiciară survine după o perioadă marcată de probleme tehnice repetate la nivelul flotei, care au afectat succesiv disponibilitatea aeronavelor.

Efectele acestor dificultăți s-au reflectat asupra activității operaționale, comerciale și financiare a companiei. Situația a fost amplificată de presiunile existente în economia generală, de reducerea puterii de cumpărare și de instabilitatea politică prelungită.

La acestea s-a adăugat majorarea costurilor asociate petrolului, factor care continuă să pună presiune asupra cheltuielilor de operare ale companiilor din industria aviatică la nivel mondial. Potrivit AnimaWings, combinația acestor factori a dus la blocarea temporară a structurii financiare actuale a companiei.

Accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară este prezentată de companie drept soluția prin care pot fi restructurate obligațiile existente, astfel încât activitatea să poată continua. AnimaWings anunță că operațiunile de zbor nu sunt oprite, însă programul pentru perioada următoare va fi ajustat în funcție de capacitatea operațională disponibilă.

În prezent, compania operează cu cele două aeronave Airbus A320 disponibile și încearcă să păstreze cât mai multe dintre zborurile și rutele prevăzute în program. Capacitatea redusă temporar poate determina însă modificări ale programului de zbor în zilele următoare.

Printre schimbările posibile se numără reprogramarea sau anularea punctuală a anumitor curse. Pasagerii afectați de eventualele modificări vor fi informați direct, folosind datele de contact asociate rezervărilor.

Pentru cursele care nu vor mai putea fi efectuate, compania va pune la dispoziția pasagerilor soluțiile aplicabile fiecărei situații. Acestea pot include rambursarea contravalorii biletului sau, atunci când există această posibilitate, variante alternative de călătorie.

AnimaWings anticipează un volum ridicat de solicitări adresate serviciului Customer Support în perioada următoare. Din acest motiv, timpul de răspuns poate fi mai mare decât în mod normal, compania precizând că cererile vor fi gestionate în funcție de apropierea datei de călătorie.

Prioritate vor avea pasagerii care urmează să călătorească în perioada imediat următoare, în contextul posibilelor modificări ale programului de zbor. Compania transmite că urmărește limitarea efectelor asupra celor care au rezervări.

Decizia de a apela la procedura de reorganizare judiciară este explicată de conducerea AnimaWings prin dificultățile acumulate la nivelul flotei și efectele acestora asupra întregii activități.

Marius Pandel, CEO AnimaWings, a declarat:

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani și, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanț asupra întregii noastre activități, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acționăm noi, responsabil, și să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operațiunile și perspectiva AnimaWings. Prioritatea imediată sunt pasagerii noștri și menținerea unui număr cât mai mare de zboruri. AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, declară Marius Pandel, CEO AnimaWings.

În perioada următoare, AnimaWings va acționa, prin mecanismele prevăzute de procedura de reorganizare judiciară, pentru stabilizarea structurii financiare și restructurarea obligațiilor. Compania urmărește, de asemenea, identificarea soluțiilor operaționale și comerciale necesare pentru menținerea activității.

AnimaWings precizează că folosirea unor mecanisme legale de protecție și restructurare în perioade caracterizate de presiuni financiare nu reprezintă o situație fără precedent în industria aviatică europeană. Pentru operatorul aerian, demersul are ca obiectiv asigurarea continuității și crearea condițiilor pentru revenirea la o structură operațională și financiară sustenabilă.

Compania anunță că va comunica prin canalele sale oficiale evoluțiile relevante legate de procedură și eventualele modificări ale programului de zbor. Pasagerii vor fi informați direct atunci când schimbările îi afectează.

AnimaWings precizează că, în perioada următoare, principalele direcții urmărite sunt protejarea pasagerilor, continuarea operațiunilor și identificarea unei soluții sustenabile pentru activitatea companiei.

Situația AnimaWings readuce în atenție diferența dintre rolul unui turoperator și cel al companiei aeriene care asigură transportul turiștilor. Operatorul care organizează și comercializează vacanța nu este, în mod necesar, și compania care efectuează zborul. Pentru un turoperator care derulează programe charter la scară largă, colaborarea cu mai mulți furnizori de transport aerian reprezintă o componentă a modelului de business.

Christian Tour este unul dintre operatorii care folosesc un astfel de model. Compania are aproape 30 de ani de activitate pe piața românească și, din acest an, este primul turoperator român listat la Bursa de Valori București. Activitatea și programele de vacanță continuă pe baza unei rețele extinse de parteneri din sectorul transportului aerian.

Deși Christian Tour și AnimaWings au în comun istoria antreprenorială a familiei Pandel, cele două companii funcționează ca entități distincte. Din punct de vedere juridic, financiar și operațional, societățile au structuri separate, conduceri proprii, situații financiare, licențe și obiecte de activitate diferite.

Separarea este reflectată și în structura acționariatului celor două companii. Christian ’76 Tour S.A. este listată la Bursa de Valori București din iunie 2026, după o ofertă publică prin care compania a atras 149 de milioane de lei de la investitori instituționali și de retail.

Acționarul majoritar al Christian ’76 Tour S.A. este CPM Cambridge Holding SRL, care deține 61,95% din capitalul social. Aproximativ 37% dintre acțiunile companiei se află în free float, fiind deținute de fonduri de pensii, fonduri de investiții și investitori individuali.

Christian ’76 Tour S.A. nu deține acțiuni în AnimaWings și nu face parte din structura de acționariat a operatorului aerian. Relațiile comerciale dintre cele două societăți sunt tratate drept tranzacții cu părți afiliate și sunt raportate potrivit regulilor aplicabile unei companii listate.

Relația dintre cele două companii, precum și structura acționariatului, au fost prezentate investitorilor și în prospectul de listare al Christian Tour. Cele două societăți își păstrează astfel structurile juridice, financiare și operaționale distincte.

Pentru programele charter, Christian Tour nu utilizează o flotă aeriană proprie. Turoperatorul contractează capacitate de transport de la mai mulți operatori, în funcție de destinație, perioada de desfășurare și dimensiunea programelor turistice.

AnimaWings este unul dintre operatorii cu care Christian Tour colaborează. De-a lungul timpului, turoperatorul a lucrat și cu alte companii aeriene, printre care Corendon, Tailwind Airlines, HiSky, Wizz Air, Turkish Airlines, Freebird Airlines și Nesma Airlines.

Modelul de colaborare cu mai mulți transportatori era utilizat de Christian Tour și înainte de înființarea AnimaWings. Compania și-a dezvoltat în timp relații comerciale cu operatori aerieni din România și din alte țări, în funcție de necesitățile programelor turistice.

Contractele și procedurile operaționale permit mutarea unor curse către alți transportatori atunci când apar modificări în programul unuia dintre furnizori. Pentru turiști, eventualele ajustări pot viza compania aeriană sau orarul zborului, în timp ce pachetul turistic achiziționat, care include hotelul, transferurile și serviciile de la destinație, rămâne garantat.

Reprezentanții Christian Tour explică modul în care funcționează acest sistem:

„În turism, produsul pe care îl cumpără clientul este mai mult decât un bilet de avion. Este un pachet construit în jurul unei destinații, al unei perioade și al unui hotel. De aceea, structura noastră de operare este gândită astfel încât o schimbare la nivelul unui furnizor să nu se transforme într-o problemă pentru turist. Colaborarea cu mai mulți operatori aerieni ne permite să redistribuim capacitatea atunci când este nevoie și să păstrăm continuitatea programelor”, explică reprezentanții Christian Tour.

Christian Tour raportează vânzări de 459,6 milioane de lei în primul semestru

Pe lângă activitatea de organizare a programelor turistice, Christian Tour operează ca agregator de servicii care include transport, cazare și asistență turistică. Compania a raportat pentru primul semestru din 2026 vânzări la data rezervării în valoare de 459,6 milioane de lei. Din această sumă, 331,5 milioane de lei au provenit exclusiv din pachete turistice complexe.