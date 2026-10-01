Banca Transilvania finanțează extinderea Salinei Turda cu 14 milioane de euro. Investiția totală ajunge la aproximativ 25 de milioane de euro

Banca Transilvania susține extinderea și amenajarea Salinei Turda, unul dintre obiectivele turistice importante din România, printr-o finanțare de 14 milioane de euro. Investiția totală se ridică la aproximativ 25 de milioane de euro și va permite extinderea circuitului turistic al salinei prin transformarea Minei Iosif într-o nouă zonă de atracție și modernizarea bazei de tratament.

Mina Iosif poate fi în prezent văzută doar de la distanță. Prin proiectul de extindere, aceasta va fi amenajată cu lifturi panoramice, pasarele și un râu artificial de sare.

Mina Iosif este una dintre cele patru mine care formează Salina Turda, alături de Mina Rudolf, Mina Ghizela și Mina Terezia.

Directorul General Adjunct Corporate & IMM al Băncii Transilvania, Tiberiu Moisă, a transmis că dezvoltarea în continuare a Salinei Turda reprezintă un motiv de satisfacție pentru bancă. Acesta a evidențiat faptul că obiectivul turistic l-a impresionat de fiecare dată când l-a vizitat, inclusiv prin frumusețea care poate fi găsită la peste 100 de metri sub pământ.

Potrivit acestuia, finanțarea urmărește să susțină o investiție care pune și mai mult în valoare Salina Turda și care va permite obiectivului să continue să atragă și să bucure numeroși vizitatori.

Investiția este estimată să genereze beneficii pentru întreaga comunitate din care face parte Salina Turda. Printre efectele anticipate se numără creșterea activității turistice din zonă și dezvoltarea economiei locale.

„Mă bucur că Salina Turda se dezvoltă mai departe. Este unul dintre locurile care reușesc să mă surprindă de fiecare dată. Ori de cate ori am vizitat-o, am rămas cu o impresie puternică datorită frumuseții pe care o putem găsi la peste 100 de metri sub pământ. Sunt încântat să susținem o investiție care pune și mai mult în valoare Salina Turda și care va continua să bucure mulți oameni de acum înainte”, a declarat Tiberiu Moisă, Director General Adjunct Corporate & IMM, Banca Transilvania.

Finanțarea acordată de Banca Transilvania este garantată prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Intermedierea proiectului a fost asigurată de TUD Investment Consulting.

Lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul a aproximativ doi ani. Pe durata lucrărilor, Salina Turda va rămâne deschisă publicului.