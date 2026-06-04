BERD finanțează un proiect major de stocare a energiei în România. Investiția ajunge la 44 de milioane de euro

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat o nouă investiție în sectorul energetic din România. Instituția va acorda finanțare de până la 44 de milioane de euro pentru dezvoltarea unui sistem de stocare a energiei în baterii la Scornicești, județul Olt.

Proiectul este considerat unul dintre primele sisteme independente de stocare a energiei prin baterii la scară largă din România și are ca obiectiv sprijinirea integrării energiei regenerabile și creșterea flexibilității sistemului energetic național.

Finanțarea BERD vizează dezvoltarea, construcția și operarea unui sistem de stocare a energiei în baterii cu o capacitate de 127 MW și 254 MWh. Proiectul este deținut în coproprietate de compania R.Power SA și de Eiffel Investment Group, prin fondul Eiffel Transition Infrastructure SLP.

Potrivit informațiilor prezentate de BERD, sistemul va stoca energie electrică atunci când aceasta este disponibilă și o va furniza în perioadele în care este nevoie de capacitate suplimentară în rețea. Astfel, instalația va contribui la echilibrarea sistemului electric și la utilizarea mai eficientă a energiei produse din surse regenerabile.

Instituția financiară arată că proiectul este așteptat să consolideze securitatea energetică a României, să îmbunătățească stabilitatea rețelei și să ofere o flexibilitate mai mare sistemului energetic național.

De asemenea, proiectul va funcționa pe piața serviciilor auxiliare și de echilibrare din România, aflată în dezvoltare. Veniturile vor proveni în principal din activitatea desfășurată împreună cu traderi de energie, printr-un acord de optimizare încheiat cu compania regională GEN-I.

Din totalul finanțării de până la 44 de milioane de euro, suma de 29 de milioane de euro va beneficia de o garanție de primă pierdere acordată prin programul InvestEU.

Potrivit BERD, această garanție are rolul de a reduce riscurile asociate operațiunilor realizate de comercianții de energie și de a sprijini investițiile inovatoare în infrastructură verde. Mecanismul face parte din strategia mai amplă a Uniunii Europene de mobilizare a capitalului pentru proiecte care contribuie la tranziția energetică și la dezvoltarea durabilă.

Finanțarea va fi acordată unei companii de proiect înregistrate în România. R.Power, unul dintre partenerii implicați, are sediul central la Varșovia și dezvoltă la nivel european proiecte de energie regenerabilă, sisteme hibride și capacități de stocare a energiei în baterii.

Investiția vine într-un moment în care România își extinde capacitățile de producție din surse regenerabile în cadrul Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice. Documentul prevede atingerea unei ponderi de 38,3% a energiei regenerabile în consumul final de energie până în anul 2030.

Pe măsură ce în sistem sunt conectate tot mai multe centrale regenerabile, necesitatea unor soluții de stocare devine tot mai importantă pentru gestionarea diferențelor dintre producție și consum. BERD arată că astfel de proiecte contribuie la reducerea limitărilor impuse producătorilor de energie regenerabilă și la menținerea stabilității sistemului electric.

Instituția consideră că proiectul de la Scornicești poate demonstra atât viabilitatea tehnică, cât și pe cea comercială a sistemelor independente de stocare a energiei în baterii. În acest fel, investiția ar putea deschide drumul pentru dezvoltarea altor proiecte similare pe piața românească.

Pe lângă componenta energetică, proiectul include și activități de colaborare cu instituții de învățământ locale. Inițiativa urmărește să încurajeze femeile și tinerii să ia în considerare o carieră în domeniul energetic, un sector în care participarea femeilor rămâne redusă.

Noua tranzacție se adaugă investițiilor realizate de BERD în România de-a lungul timpului. Potrivit datelor prezentate de instituție, banca a investit până acum peste 12,5 miliarde de euro în 591 de proiecte desfășurate în țară.