Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat oficial în România Facilitatea de Partajare a Riscurilor prin programul InvestEU, o inițiativă destinată stimulării investițiilor private și publice durabile și accelerării tranziției către economia verde.

Prin garanțiile oferite în cadrul programului InvestEU, BERD estimează că va mobiliza finanțări verzi de peste 270 de milioane de euro prin intermediul băncilor partenere, pentru persoane fizice și companii din România. Fondurile vor susține proiecte dedicate eficienței energetice, reducerii emisiilor de carbon și dezvoltării transportului sustenabil.

Programul va facilita accesul la finanțare pentru o gamă largă de beneficiari, de la gospodării până la corporații, oferind condiții de creditare mai avantajoase, cerințe reduse privind garanțiile și oportunități extinse pentru investiții durabile. În paralel, BERD va furniza băncilor locale și beneficiarilor finali asistență tehnică prin Centrul de consultanță InvestEU.

Libra Internet Bank este prima instituție financiară din România care s-a alăturat programului, iar alte bănci locale sunt așteptate să intre în schemă în perioada următoare.

InvestEU, una dintre inițiativele strategice ale Uniunea Europeană, susține investițiile în infrastructură durabilă, cercetare, inovare, digitalizare, IMM-uri și proiecte sociale. BERD este unul dintre principalii parteneri de implementare ai programului în statele UE în care investește, prin instrumente de partajare a riscurilor dedicate instituțiilor financiare.

Prin lansarea acestui program, România se alătură unor piețe europene precum Bulgaria și Croația, unde InvestEU este deja activ. BERD rămâne unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din România, cu investiții totale de peste 12,4 miliarde de euro în 589 de proiecte derulate până în prezent.