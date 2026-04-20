Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a încheiat vizita de lucru desfășurată la Washington, D.C. și New York, unde a condus delegația României la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Din delegație au mai făcut parte ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, participarea acestora reflectând caracterul intersectorial al proiectelor discutate și importanța coordonării la nivel guvernamental pentru atragerea finanțărilor și implementarea investițiilor strategice.

Vizita a avut loc în contextul participării la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional și a inclus dialoguri directe cu instituții financiare internaționale, agenții de rating, investitori instituționali și reprezentanți ai administrației Statelor Unite ale Americii.

Rezultatele obținute confirmă consolidarea credibilității României în relația cu partenerii internaționali și mobilizarea de resurse financiare pentru investiții strategice în energie, infrastructură și tehnologie.

În cadrul vizitei oficiale, delegația României condusă de ministrul Alexandru Nazare a avut întâlniri cu reprezentanții principalelor instituții financiare internaționale, respectiv Grupul Băncii Mondiale (inclusiv Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BIRD, Corporația Financiară Internațională – IFC și Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor – MIGA), Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

În cadrul discuțiilor cu Ajay Banga, Președintele Grupului Băncii Mondiale, prima a unui ministru de Finanțe al României cu Președintele Grupului, dar și în întâlnirea cu Antonella Bassani, Vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale, au fost analizate oportunitățile de finanțare pentru proiecte strategice din România, în special în domeniul infrastructurii, energiei și sănătății.

Un capitol important l-au reprezentat întrevederile cu reprezentanții Agenției Multilaterale de Garantare a Investițiilor (MIGA), respectiv Tsutomu Yamamoto, Director General al MIGA, și Junaid Ahmad, Vicepreședinte pentru Operațiuni, în cadrul cărora au fost analizate mecanismele de garantare pentru proiecte majore de infrastructură și energie.

În cadrul întâlnirilor a fost semnat Cadrul de Parteneriat de Țară (2025-2029), prin care se redeschide, după 21 de ani colaborarea cu MIGA în sprijinirea mediului economic românesc, ultima operațiune a MIGA în țara noastră având loc în anul 2005.

De asemenea, delegația României a avut o întrevedere cu Odile Renaud-Basso, Președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, discuțiile fiind axate pe extinderea finanțării proiectelor strategice și consolidarea cooperării cu instituția.

În urma acestor discuții a fost securizată asigurarea finanțărilor necesare pentru proiecte strategice din domeniul energiei, infrastructurii și dezvoltării economice, fiind convenite următoarele finanțări și mecanisme de sprijin:

aproape 1 miliard de euro vor fi mobilizați pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă , prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale, destinate susținerii proiectelor strategice din domeniul energetic;

, prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale, destinate susținerii proiectelor strategice din domeniul energetic; aproximativ 495 milioane euro vor fi asigurați pentru proiectele companiei Transgaz, vizând modernizarea rețelelor de transport și comprimare a gazelor naturale, prin garanții oferite de Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor (MIGA), instituție membră a Grupului Băncii Mondiale;

vor fi asigurați pentru proiectele companiei Transgaz, vizând modernizarea rețelelor de transport și comprimare a gazelor naturale, prin garanții oferite de Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor (MIGA), instituție membră a Grupului Băncii Mondiale; 90 milioane euro vor fi disponibili prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale, pentru finanțarea unor măsuri de sprijin destinate gestionării efectelor actualelor provocări economice și energetice. A fost confirmată astfel, posibilitatea utilizării instrumentului CERP (Crisis Emergency Response Program) al Băncii Mondiale, care poate fi activat pentru finanțarea unor intervenții rapide în situații de criză energetică;

vor fi disponibili prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale, pentru finanțarea unor măsuri de sprijin destinate gestionării efectelor actualelor provocări economice și energetice. A fost confirmată astfel, posibilitatea utilizării instrumentului CERP (Crisis Emergency Response Program) al Băncii Mondiale, care poate fi activat pentru finanțarea unor intervenții rapide în situații de criză energetică; Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a confirmat disponibilitatea de a participa cu aproximativ 400 milioane euro la finanțarea proiectului de retehnologizare a Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă , fără solicitarea unei garanții suverane, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra bugetului de stat;

și-a confirmat disponibilitatea de a participa cu aproximativ 400 milioane euro la finanțarea proiectului de , fără solicitarea unei garanții suverane, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra bugetului de stat; a fost avansată pregătirea unui împrumut de tip Development Policy Loan (DPL) din partea Băncii Mondiale, în valoare de 650 de milioane de dolari, destinat susținerii reformelor structurale și măsurilor din sectorul energetic, în corelare cu obiectivele de consolidare fiscală și modernizare economică. Totodată au fost discutate detaliile pilonului 2 DPL, care vizează în principal acțiuni privind îmbunătățirea accesului la finanțare pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, mobilizarea finanțării nebancare, decarbonizarea sectorului energetic, facilitând participarea sectorului privat la energia regenerabilă, îmbunătățirea eficienței energetice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

De asemenea, în cadrul discuțiilor cu Corporația Financiară Internațională (IFC) a fost reconfirmat sprijinul pentru dezvoltarea proiectului Black Sea AI Gigafactory, inclusiv prin analiza unor mecanisme de finanțare dedicate proiectelor tehnologice de mari dimensiuni.

Totodată, în dialogul cu Fondul Monetar Internațional (FMI), cu Alfred Kammer, Director al Departamentului pentru Europa din cadrul FMI, au fost apreciate progresele înregistrate de România în procesul de consolidare fiscală și a fost reafirmată disponibilitatea de a sprijini autoritățile române în gestionarea riscurilor economice generate de contextul internațional.

Au fost, de asemenea, realizați pași concreți pentru consolidarea rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), inclusiv prin pregătirea unui mecanism de finanțare care va permite participarea acesteia în fonduri de investiții și vehicule financiare, cu scopul de a mobiliza capital privat pentru proiecte strategice și pentru finanțarea companiilor românești.

În cadrul vizitei la Washington, delegația României condusă de Alexandru Nazare a avut întâlniri cu reprezentanți ai principalelor instituții ale administrației americane, vizând consolidarea cooperării economice și accelerarea proiectelor strategice.

La Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, delegația României a avut o reîntâlnire cu Chris Wright, Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, în continuarea dialogului inițiat anterior la Atena. Discuțiile s-au concentrat asupra proiectelor din domeniul energiei nucleare și al infrastructurii energetice, cu accent pe securitatea energetică regională.

La Departamentul de Comerț al Statelor Unite, delegația României a avut întâlniri cu William Kimmitt, Subsecretar pentru Comerț Internațional și cu Jeffrey I.Kessler, Subsecretar pentru Industrie și Securitate. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării economice bilaterale și sprijinirea participării companiilor americane în proiecte strategice din România.

Totodată, delegația României a avut o întrevedere cu William Beach, Secretar adjunct interimar pentru Europa și Eurasia în cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, discuțiile fiind axate pe evoluțiile macroeconomice și cooperarea financiară bilaterală.

Un element important al vizitei l-a reprezentat noua întâlnire cu John Jovanovic, Director General al Export-Import Bank of the United States, în continuarea discuțiilor începute în precedentele vizite la Washington privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România. Vizita a inclus și o nouă rundă de discuții cu Connor Coleman, Head of Investments în cadrul U.S. International Development Finance Corporation (DFC), unde au fost analizate oportunitățile de implicare a instituției în finanțarea unor proiecte majore din România, în special în domeniul energiei și infrastructurii strategice.

La Oficiul Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite (USTR), delegația României s-a întâlnit cu Ambasadorul Jeffrey Goettman, Reprezentant Comercial Adjunct al Statelor Unite pentru Africa, Emisfera Vestică, Europa și Orientul Mijlociu. În cursul dialogului, au mai fost discutate aspecte privind aprofundarea relațiilor comerciale bilaterale și facilitarea accesului companiilor românești pe piața americană.

Un element important al discuțiilor a fost constituit de susținerea punctului de vedere al României privind obținerea celui de-al 25-lea aviz formal privind aderarea țării noastre la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, Alexandru Nazare a avut o întâlnire și cu Matthias Cormman, Secretarul general al OCDE, în care a fost discutat stadiul procesului de aderare.

În ansamblu, întâlnirile cu oficialii administrației americane au confirmat interesul părții americane pentru extinderea cooperării economice cu România și pentru implicarea companiilor și instituțiilor financiare americane în proiecte strategice din regiune.

Mesajele transmise au reconfirmat faptul că România este percepută ca un partener stabil, predictibil și relevant în regiunea Europei Centrale și de Est, cu potențial semnificativ de dezvoltare a proiectelor strategice în parteneriat cu Statele Unite.

Un al doilea pilon major al vizitei l-au reprezentat întâlnirile cu agențiile internaționale de rating și cu investitori instituționali.

În cadrul discuțiilor cu agențiile de rating Moody’s, S&P și Fitch, au fost prezentate evoluțiile recente ale economiei românești, inclusiv execuția bugetară din primul trimestru, care indică un deficit redus semnificativ față de aceeași perioadă a anului precedent — un semnal pozitiv privind eficiența măsurilor de consolidare fiscală.

Reprezentanții agențiilor au subliniat importanța continuării procesului de ajustare fiscală, a reducerii deficitului de cont curent și a menținerii stabilității politice, ca elemente esențiale pentru menținerea ratingului în categoria investițională și îmbunătățirea perspectivei pe termen mediu. Aceștia au exprimat îngrijorări privind instabilitatea care ar putea fi generată de o potențială criză politică, reluând astfel preocupările transmise în rapoartele deja publicate.

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, a avut o discuție și cu Valdis Dombrovskis, Vicepreședinte al Comisiei Europene, privind coordonarea politicilor economice la nivel european.

Delegația română a participat, de asemenea, la o serie de întâlniri cu investitori internaționali, organizate în cadrul unui program dedicat promovării economiei românești pe piețele financiare internaționale.

Investitorii instituționali dețin expuneri importante pe titlurile de stat românești, iar dialogul constant și transparent contribuie la menținerea accesului României la finanțare în condiții competitive.

În cadrul acestor întâlniri a fost reiterat angajamentul autorităților române de a menține stabilitatea macroeconomică și de a continua procesul de consolidare fiscală, elemente esențiale pentru reducerea costurilor de finanțare și menținerea sustenabilității datoriei publice.

Rezultatele vizitei de la Washington și New York confirmă trecerea de la dialog strategic la finanțări concrete pentru proiecte majore ale României. Pachetul de peste 2 miliarde de euro mobilizat prin instituții financiare internaționale, la costuri mai reduse decât cele de pe piețele financiare reprezintă un pas important în accelerarea investițiilor în energie, infrastructură și tehnologie.

Aceste rezultate sunt susținute de un nivel ridicat de încredere din partea partenerilor internaționali în traiectoria de consolidare fiscală și în capacitatea României de a implementa reforme și proiecte de anvergură.

În continuare, prioritatea autorităților rămâne valorificarea acestor angajamente prin implementare rapidă și coerentă, în condiții de stabilitate macroeconomică și disciplină bugetară.