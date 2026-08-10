Ai nuc în curte? Atenție, nu-l poți tăia când vrei! Amenda ajunge la 10.000 de lei

Un nuc bătrân din curte poate părea doar un arbore care încurcă sau prezintă un pericol, însă legea îi oferă o protecție specială. Proprietarii nu îl pot tăia pur și simplu, chiar dacă terenul le aparține. În anumite situații, o simplă drujbă poate aduce amenzi de până la 10.000 de lei.

Românii care locuiesc la casă și au un nuc în curte trebuie să știe că nu îl pot tăia după bunul plac, chiar dacă arborele se află pe proprietatea lor. Legislația în vigoare protejează această specie, iar tăierea unui nuc fără autorizație poate atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Nucul este protejat prin Legea pomiculturii nr. 348/2003, fiind considerat un arbore cu valoare economică și ecologică deosebită. Din acest motiv, eliminarea sa este permisă doar în situații bine stabilite de lege și numai după obținerea unei autorizații emise de Direcția pentru Agricultură Județeană.

Autorizația pentru tăiere poate fi acordată în anumite condiții. Una dintre acestea este ca arborele să fie îmbătrânit și să aibă peste 60% din coroană uscată. Tăierea poate fi permisă atunci când nucul se află pe un teren destinat unor lucrări de interes public, național sau local. O altă situație prevăzută de lege este cea în care arborele este amplasat pe aliniamentul unui drum național și pune în pericol siguranța circulației.

Pentru a obține autorizația, proprietarul trebuie să depună o cerere la Direcția pentru Agricultură Județeană cu cel puțin o lună înainte de data la care intenționează să taie arborele. Ulterior, specialiștii instituției efectuează o verificare în teren pentru a evalua starea nucului și motivele invocate de proprietar.

Numai după efectuarea acestei inspecții poate fi emisă autorizația, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Astfel, faptul că nucul se află pe terenul unei persoane nu înseamnă că acesta poate fi tăiat fără respectarea procedurii legale.

Tăierea unui nuc fără autorizație constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Valoarea sancțiunii este stabilită în funcție de gravitatea faptei și de numărul arborilor afectați.

Se recomandă proprietarilor să solicite avizul autorităților înainte de a face orice intervenție asupra unui nuc, chiar și atunci când arborele este uscat sau pare să reprezinte un pericol. Respectarea procedurii legale îi poate ajuta să evite sancțiunile și eventualele probleme juridice.