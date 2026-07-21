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Ce se schimbă la Legea salarizării. PSD spune că a pregătit amendamente după discuțiile cu sindicatele

Ce se schimbă la Legea salarizării. PSD spune că a pregătit amendamente după discuțiile cu sindicatele

SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin – Lia Olguța Vasilescu

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Publicat de Hendrik Antonia la 21 iulie 2026, 22:12
Din cuprinsul articolului

Lia Olguța Vasilescu a explicat marți că PSD a pregătit amendamente pentru proiectul Legii salarizării, după discuțiile purtate cu reprezentanții sindicatelor.

Votul pe Legea salarizării depinde de câteva modificări. Anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu

Ea a precizat că forma actuală a actului normativ are mai multe probleme care trebuie corectate înainte de un vot. „Colegii noștri au avut întâlniri tot weekendul cu sindicatele”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu, precizând că forma finală a legii depinde de acceptarea modificărilor propuse.

Lia Olguța Vasilescu a mai subliniat faptul  că PSD nu va susține Legea salarizării dacă amendamentele propuse nu vor fi acceptate. Ea a criticat forma actuală a proiectului și impactul financiar estimat, menționând că suma de 2,4 miliarde de euro anual depășește diferența financiară invocată anterior.

„Noi am spus de multe ori că, dacă nu ni se acceptă amendamentele, nu vom vota această lege. O lege despre care nici nu știu de ce încă se bate lumea pe ea, pentru că pare că nimeni nu o vrea. Până la urmă, negocierea proastă pe care a făcut-o domnul Ghinea, aceea că dacă facem legea luăm 50 de milioane de euro, iar dacă nu, pierdem 770 de milioane de euro, pălește în fața faptului că, pentru această lege, s-a ajuns la varianta cu 2,4 miliarde de euro în fiecare an”, a declarat Vasilescu.

PSD susține că proiectul are nevoie de modificări înainte de vot

Primarul Craiovei a spus că impactul financiar al legii reprezintă una dintre temele discutate, arătând că forma actuală a proiectului generează nemulțumiri în rândul sindicatelor.

„Deci, ca să nu pierdem 770 de milioane de euro, vom da în plus 2,4 miliarde de euro în fiecare an. Și uitați-vă că toate sindicatele sunt nemulțumite, pentru că, până la urmă, așa cum s-au reglat grilele, este clar că există o problemă. Nu poate să fie bibliotecarul pe același palier cu conferențiarul. Sunt multe neconcordanțe care ar trebui corectate, iar dacă acestea nu vor fi rezolvate, noi nu vom vota”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei / SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea

Aceasta a precizat că discuțiile cu sindicatele au avut rolul de a identifica problemele din proiect și de a formula amendamente. Potrivit declarațiilor sale, PSD a lucrat la modificări care ar urma să fie analizate înaintea votului.

„Eu spun că până săptămâna viitoare se pot regla lucrurile, mai ales că problemele au fost spuse în spațiul public, au venit toți liderii de sindicat, nu este ca și cum nu se cunosc aceste lucruri”, a declarat edilul Craiovei.

Amendamentele pregătite de PSD urmează să fie discutate

Lia Olguța Vasilescu a afirmat că problemele semnalate de sindicate sunt cunoscute și că există posibilitatea unor ajustări ale proiectului înainte de adoptarea acestuia.

„Colegii noștri au avut întâlniri tot weekendul cu sindicatele și s-au făcut amendamentele. Dacă vor fi discutate și adoptate, cu siguranță că legea poate fi votată”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

Declarațiile au fost făcute marți, la Antena 3 CNN, în contextul discuțiilor privind proiectul Legii salarizării și modificările propuse de formațiunea politică pe care o reprezintă.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Hendrik Antonia

Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.

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