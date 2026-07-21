Ce se schimbă la Legea salarizării. PSD spune că a pregătit amendamente după discuțiile cu sindicatele
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin – Lia Olguța Vasilescu
Lia Olguța Vasilescu a explicat marți că PSD a pregătit amendamente pentru proiectul Legii salarizării, după discuțiile purtate cu reprezentanții sindicatelor.
Votul pe Legea salarizării depinde de câteva modificări. Anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu
Ea a precizat că forma actuală a actului normativ are mai multe probleme care trebuie corectate înainte de un vot. „Colegii noștri au avut întâlniri tot weekendul cu sindicatele”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu, precizând că forma finală a legii depinde de acceptarea modificărilor propuse.
Lia Olguța Vasilescu a mai subliniat faptul că PSD nu va susține Legea salarizării dacă amendamentele propuse nu vor fi acceptate. Ea a criticat forma actuală a proiectului și impactul financiar estimat, menționând că suma de 2,4 miliarde de euro anual depășește diferența financiară invocată anterior.
„Noi am spus de multe ori că, dacă nu ni se acceptă amendamentele, nu vom vota această lege. O lege despre care nici nu știu de ce încă se bate lumea pe ea, pentru că pare că nimeni nu o vrea. Până la urmă, negocierea proastă pe care a făcut-o domnul Ghinea, aceea că dacă facem legea luăm 50 de milioane de euro, iar dacă nu, pierdem 770 de milioane de euro, pălește în fața faptului că, pentru această lege, s-a ajuns la varianta cu 2,4 miliarde de euro în fiecare an”, a declarat Vasilescu.
PSD susține că proiectul are nevoie de modificări înainte de vot
Primarul Craiovei a spus că impactul financiar al legii reprezintă una dintre temele discutate, arătând că forma actuală a proiectului generează nemulțumiri în rândul sindicatelor.
„Deci, ca să nu pierdem 770 de milioane de euro, vom da în plus 2,4 miliarde de euro în fiecare an. Și uitați-vă că toate sindicatele sunt nemulțumite, pentru că, până la urmă, așa cum s-au reglat grilele, este clar că există o problemă. Nu poate să fie bibliotecarul pe același palier cu conferențiarul. Sunt multe neconcordanțe care ar trebui corectate, iar dacă acestea nu vor fi rezolvate, noi nu vom vota”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.
Aceasta a precizat că discuțiile cu sindicatele au avut rolul de a identifica problemele din proiect și de a formula amendamente. Potrivit declarațiilor sale, PSD a lucrat la modificări care ar urma să fie analizate înaintea votului.
„Eu spun că până săptămâna viitoare se pot regla lucrurile, mai ales că problemele au fost spuse în spațiul public, au venit toți liderii de sindicat, nu este ca și cum nu se cunosc aceste lucruri”, a declarat edilul Craiovei.
Amendamentele pregătite de PSD urmează să fie discutate
Lia Olguța Vasilescu a afirmat că problemele semnalate de sindicate sunt cunoscute și că există posibilitatea unor ajustări ale proiectului înainte de adoptarea acestuia.
„Colegii noștri au avut întâlniri tot weekendul cu sindicatele și s-au făcut amendamentele. Dacă vor fi discutate și adoptate, cu siguranță că legea poate fi votată”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.
Declarațiile au fost făcute marți, la Antena 3 CNN, în contextul discuțiilor privind proiectul Legii salarizării și modificările propuse de formațiunea politică pe care o reprezintă.
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