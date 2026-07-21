Disputa care îl aduce pe Julio Iglesias în fața Curții Supreme. Ce acuzații contestă artistul

Cântărețul spaniol Julio Iglesias a depus o acțiune la Curtea Supremă împotriva vicepremierului Spaniei, Yolanda Díaz, prin care reclamă încălcarea dreptului său la onoare și la viață privată.

Artistul solicită despăgubiri în valoare de 50.000 de euro pentru declarațiile făcute de oficială după apariția acuzațiilor de abuz sexual formulate de două foste angajate.

Iglesias susține că afirmațiile lui Díaz, lidera formațiunii Sumar, i-ar fi afectat imaginea publică și reputația. Acțiunea civilă depusă la instanța supremă spaniolă vizează comentariile făcute de vicepremier pe platforma Bluesky și în emisiunea „La Hora de la 1”, difuzată de RTVE, la începutul acestui an.

În documentul transmis instanței, apărarea cântărețului afirmă că declarațiile oficialei au reprezentat o „întrerupere ilegală a dreptului său la onoare”. Cererea include și solicitarea ca Yolanda Díaz să publice o retractare a afirmațiilor contestate.

Potrivit plângerii depuse de Julio Iglesias, vicepremierul ar fi exprimat „prejudecăți evidente” prin afirmațiile sale referitoare la acuzațiile formulate de cele două foste angajate. Reprezentanții artistului susțin că Díaz a prezentat situația ca și cum „abuzurile sexuale aveau loc în casa sa, că personalul era ținut în condiții similare sclaviei și că drepturile lor fundamentale erau încălcate sistematic”.

Anterior sesizării Curții Supreme, Yolanda Díaz a respins o solicitare de conciliere formulată de Iglesias, argumentând că declarațiile sale nu au adus atingere reputației cântărețului. După acest refuz, artistul a ales calea unei proceduri civile.

Separat, Julio Iglesias a depus o plângere penală la un tribunal din Madrid împotriva unor jurnaliști ai publicației Diario.es, care a relatat inițial despre acuzațiile fostelor angajate. Artistul îi acuză pe aceștia de insultă, calomnie și încălcarea integrității sale morale.

Apărarea lui Iglesias susține că redactorul-șef al publicației, Ignacio Escolar, împreună cu mai mulți jurnaliști implicați în investigație, ar fi publicat afirmații „false și defăimătoare” care urmăreau să îi afecteze imaginea publică.

Acuzațiile care au generat reacțiile publice și demersurile judiciare au apărut în luna ianuarie, când două femei care au lucrat pentru Julio Iglesias la proprietățile acestuia din Punta Cana, Republica Dominicană, și Lyford Cay, Bahamas, au relatat că ar fi fost agresate sexual de cântăreț.

Investigația realizată de Diario.es împreună cu Univisión, desfășurată pe parcursul a trei ani și bazată pe mărturii și documente suplimentare, susține că una dintre fostele angajate ar fi fost obligată să întrețină relații sexuale cu artistul. Aceasta a afirmat că, în timpul acelor întâlniri, Iglesias ar fi lovit-o și ar fi avut un contact sexual fără consimțământul ei.

După publicarea informațiilor, jurnalista Paloma García-Pelayo, cunoscută pentru relația apropiată cu Iglesias, a declarat că artistul era „îngrijorat” și că apreciază că imaginea sa publică s-a prăbușit „complet”. Aceasta a mai spus că Iglesias trăiește situația „ca și cum ar fi fost ucis la nivel internațional din cauza imaginii sale”.

Ulterior apariției acuzațiilor, Parchetul Curții Naționale din Spania a decis suspendarea procedurii împotriva lui Julio Iglesias privind presupusele agresiuni sexuale. Decizia a fost motivată prin „lipsa de competență” a instanței pentru soluționarea cazului.

Procurorii au precizat că presupusele fapte ar fi avut loc la reședințele artistului din zona Caraibelor, ceea ce a ridicat problema competenței juridice a instanțelor spaniole în această speță.