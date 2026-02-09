Etapa de audiții a semifinaliștilor din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026 începe luni, 9 februarie, și se va desfășura până miercuri, 11 februarie, în Studioul 3 al Televiziunii Române. În această fază a competiției sunt înscrise 68 de piese, care vor fi interpretate live de către concurenți, în fața juriului de specialitate.

Audițiile reprezintă una dintre cele mai importante etape ale selecției, întrucât evaluarea se face exclusiv pe baza prestației live, fără intervenții tehnice sau editări ulterioare. Artiștii vor fi notați pentru calitatea vocală, interpretare, compoziție și potențialul piesei de a reprezenta România pe scena internațională a Eurovision.

Potrivit organizatorilor, programul audițiilor este structurat pe parcursul a trei zile consecutive, pentru a permite evaluarea tuturor pieselor înscrise, în condiții egale. Accesul publicului la această etapă este asigurat prin intermediul transmisiunilor online.

Televiziunea Română a anunțat că sesiunile din cadrul Atelierului deschis Eurovision 2026 vor fi transmise integral, în direct, pe platforma de streaming TVR+. Programul audițiilor începe luni, de la ora 16:00, și continuă marți și miercuri, de la ora 11:00, oferind publicului posibilitatea de a urmări evoluția fiecărui concurent.

„Sesiunile Atelierului deschis Eurovision 2026 vor avea loc luni, de la ora 16:00 și vor continua marți și miercuri, de la ora 11:00. Semifinala va fi transmisă integral, în direct, pe platforma de streaming TVR+, tvrplus.ro, pe parcursul celor trei zile de audiții (9-11 februarie), iar piesele vor fi postate pe pagina oficială de Youtube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial. Primele zece piese, conform punctajelor obținute la Atelier, vor concura în finală, de unde juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026”, se arată în comunicatul transmis de TVR.

După încheierea audițiilor, doar zece piese vor obține punctajele necesare pentru calificarea în finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Finaliștii vor fi anunțați oficial joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20:00, transmis în direct pe TVR 1, TVR INFO și pe platforma tvrplus.ro.

În paralel cu desfășurarea selecției naționale, pregătirile pentru Eurovision Song Contest 2026 au intrat deja în faza organizatorică la nivel european. Tragerea la sorți pentru repartizarea țărilor participante în cele două semifinale ale concursului a avut loc luni, 12 ianuarie, la Viena, orașul care va găzdui ediția din acest an.

În urma tragerii la sorți, România a fost repartizată în prima parte a celei de-a doua semifinale, programată pentru data de 14 mai 2026. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea semifinalele pe 12 și 14 mai, iar marea finală este programată pentru 16 mai.

La ediția cu numărul 64 a competiției s-au înscris 35 de țări, printre care se numără Albania, Australia, Austria, Franța, Germania, Italia, Suedia, Ucraina și Marea Britanie, alături de România. Precedenta ediție a concursului a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Eurovision este organizat de European Broadcasting Union și reprezintă cea mai amplă competiție muzicală internațională destinată televiziunilor publice. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, iar de-a lungul celor aproape șapte decenii de existență, concursul a lansat artiști precum ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion sau Johnny Logan.

Televiziunea Română participă la Eurovision din anul 1993 și a obținut, de-a lungul timpului, rezultate notabile, printre care două clasări pe locul al treilea și o clasare pe locul al patrulea, considerate cele mai bune performanțe ale României în istoria competiției.