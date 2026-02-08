Cătălin Măruță a ales să transmită un mesaj cu tentă personală, în care a explicat că, dincolo de reușite și apreciere publică, echilibrul vine din viața de familie. El a arătat că oamenii tind să alerge constant după mai mult, însă liniștea de la finalul zilei este legată de cei apropiați.

În mesajul său, prezentatorul a subliniat că succesul poate duce departe, dar familia este cea care oferă stabilitate și continuitate. A menționat că familia rămâne prezentă atât în momentele de vizibilitate publică, cât și în cele dificile, indiferent de context.

„În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia. Succesul te poate ridica, te poate purta departe, dar familia e cea care te ține întreg. Ea e acolo când e zgomot și când e tăcere, când e lumină și când e greu. Restul sunt etape. Familia rămâne”, a scris Măruță pe Facebook.

În ultima ediție difuzată, Cătălin Măruță a avut un discurs de aproximativ două minute, în care a mulțumit telespectatorilor pentru cei 18 ani petrecuți împreună. El a reamintit că emisiunea a început pe 22 octombrie 2007 și că, de-a lungul anilor, echipa și publicul au trecut prin momente diverse, de la bucurii la emoții mai dificile.

„Astăzi, emisiunea La Măruță se va încheia după 18 ani în care am fost împreună. Am fost împreună aici la ProTV. Am început pe 22 octombrie 2007 și de atunci am râs, am plâns, am învățat și ne-am bucurat unii de alții. Am crescut împreună cu voi telespectatorii noștri, invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor de filmat pe care dumneavoastră nu aveți ocazia să o vedeți în ultima zi”, a afirmat Cătălin Măruță.

Prezentatorul a explicat că proiectul a însemnat mai mult decât o emisiune TV și că a devenit o parte importantă din viața sa.

Totodată, a arătat că în ultima perioadă a simțit atât sprijinul publicului, cât și provocările generate de schimbările din societate și din industria media.

„Această emisiune a fost pentru mine mai mult decât un proiect, a fost o parte din viața mea. Sunt convins că și din viața a multora dintre voi. În această ultimă perioadă să știți că am simțit și sprijinul vostru, dar și provocările unei lumi care se schimbă. Încheiem acest capitol cu recunoștință pentru fiecare zi petrecută împreună și cu speranța că urmează un nou drum plin de energie și creativitate. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare moment împărtășit și pentru că ați fost alături de noi”, a mai declarat el. „La Măruță se termină în două ore, dar eu Măruță voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”, a mai spus prezentatorul.

Mesajul a fost publicat într-un context profesional important. După aproape două decenii, emisiunea realizată de Cătălin Măruță a părăsit grila Pro TV.

Postul de televiziune a anunțat oficial că formatul „La Măruță” se va încheia începând cu data de 6 februarie 2026. Decizia a fost comunicată public pe 12 ianuarie și a fost explicată ca parte a unei strategii mai largi de adaptare la schimbările din piața media.

Începând de luni, 9 februarie 2026, intervalul orar în care era difuzată emisiunea va fi ocupat de două producții noi. De la ora 14:00 va fi difuzată emisiunea La marginea lumii, iar de la ora 15:00 va începe serialul turcesc Leyla.

Reprezentanții postului au precizat că aceste modificări urmăresc să răspundă atât publicului de televiziune clasică, cât și consumatorilor de conținut digital.