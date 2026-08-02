Lumea filmului a pierdut o legendă. A murit unul dintre cei mai iubiți actori ai Hollywood-ului

Lumea cinematografiei americane este în doliu după moartea actorului Vincent Pastore, devenit celebru pentru rolul lui Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero din serialul-cult „Clanul Soprano”. Actorul s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar vestea a fost confirmată de managerul său de lungă durată, Bob McGowan.

Potrivit Associated Press, Pastore a fost găsit fără viață în locuința sa din City Island, New York, după ce apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu el timp de câteva zile. Bob McGowan a aflat despre deces de la actorul Vincent Curatola, unul dintre colegii lui Pastore din distribuția serialului care l-a făcut celebru.

Managerul a mărturisit că încercase chiar în acea perioadă să îl contacteze pentru a discuta despre un nou proiect profesional.

Dispariția actorului a provocat un val de reacții în rândul colegilor și prietenilor săi, care și-au amintit atât de talentul său, cât și de omul din spatele camerelor de filmat.

Managerul Bob McGowan a vorbit despre generozitatea și loialitatea lui Vincent Pastore.

„Era cel mai loial client și dădea întotdeauna în scopuri caritabile”, a declarat acesta.

McGowan a adăugat că actorul era mereu gata să îi sprijine pe cei din jur.

„Era genul de om care ar ajuta pe oricine, ceea ce este rar în afacerea mea.”

Un mesaj emoționant a transmis și Michael Imperioli, colegul său din „Clanul Soprano”, care a rememorat anii petrecuți împreună pe platourile de filmare și în numeroase călătorii.

„Am muncit mult împreună și am călătorit prin toată America, precum și în Italia și Australia. Am petrecut multe momente frumoase. Am râs mult”, a scris actorul.

Acesta și-a încheiat mesajul spunând:

„Vinny a fost un frate bun la suflet, căruia îi păsa profund de familia și prietenii săi. Îmi va fi mereu dor de el.”

Deși a avut o carieră întinsă pe mai multe decenii și zeci de apariții în film și televiziune, Vincent Pastore va rămâne în memoria publicului mai ales datorită personajului Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero din „Clanul Soprano”.

Interpretarea sa a unui apropiat al lui Tony Soprano, care ajunge să colaboreze cu FBI, a devenit una dintre cele mai apreciate din serial, actorul apărând în 30 de episoade ale producției considerate una dintre cele mai importante din istoria televiziunii.

Înainte de succesul obținut cu „Clanul Soprano”, Pastore a avut roluri în filme cunoscute precum „Goodfellas” și „Awakenings”, lansate în 1990, devenind unul dintre actorii preferați pentru interpretarea personajelor inspirate din lumea crimei organizate.

Născut în cartierul Bronx din New York și crescut în New Rochelle, Vincent Pastore a servit în Marina Statelor Unite în perioada războiului din Vietnam. După încheierea serviciului militar, și-a continuat studiile la Universitatea Pace, înainte de a urma drumul actoriei.

De-a lungul carierei sale, Pastore și-a construit reputația de actor capabil să ofere autenticitate personajelor dure, însă cei care l-au cunoscut spun că în viața de zi cu zi era exact opusul rolurilor care l-au făcut celebru: un om apropiat de familie, generos și mereu dispus să îi ajute pe ceilalți.