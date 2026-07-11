Doliu la Hollywood. S-a stins un actor iubit de milioane de telespectatori

Randolph Mantooth, actorul devenit celebru pentru rolul paramedicului John „Johnny” Gage din serialul american „Emergency!”, a murit la vârsta de 80 de ani, după o lungă suferință. Decesul a avut loc pe 9 iulie, într-un centru de îngrijiri paliative din Ventura, California, iar vestea a fost confirmată de familia sa. Prin interpretarea personajului din producția NBC, actorul a contribuit la popularizarea profesiei de paramedic în rândul publicului american și a inspirat generații întregi să urmeze o carieră în serviciile de urgență.

Randolph Mantooth a cunoscut succesul în 1972, când a fost distribuit în serialul de acțiune „Emergency!”, creat de Jack Webb și Robert A. Cinader. Producția NBC a fost difuzată timp de șase sezoane, între 1972 și 1979, și urmărea intervențiile echipajelor „Engine Company 51” și „Squad 51”, o echipă formată din doi paramedici care acționau în Los Angeles cu sprijinul personalului medical de la „Rampart Hospital”.

În serial, Mantooth l-a interpretat pe John „Johnny” Gage, alături de Kevin Tighe, care a jucat rolul lui Roy DeSoto. Actorul și-a realizat singur majoritatea cascadoriilor și a reluat ulterior personajul Johnny Gage și în alte producții, inclusiv în serialul „Adam-12”.

Într-un interviu acordat în 2013 pentru TV Academy Foundation, actorul mărturisea că, înainte de a primi rolul, nu știa aproape nimic despre această profesie.

„Nu aveam nici cea mai vagă idee ce naiba era un paramedic”, a spus Randolph Mantooth, adăugând că, la acea vreme, existau doar câțiva paramedici în întreg statul California.

Potrivit familiei, legătura actorului cu comunitatea serviciilor de urgență a continuat mult timp după încheierea serialului.

„Dincolo de actorie, legătura lui Randy cu comunitatea serviciilor de urgență a devenit una dintre cele mai importante părți ale vieții sale. S-a dedicat omagierii pompierilor și paramedicilor, asigurându-se că sunt recunoscute curajul, sacrificiul și umanitatea lor”, se arată în comunicatul transmis de familie.

Kevin Tighe, colegul său din „Emergency!”, a vorbit despre prietenia care i-a legat timp de decenii. Relația dintre cei doi a fost atât de apropiată încât Mantooth i-a cerut să îi fie cavaler de onoare la cea de-a doua căsătorie, în 2002.

„Eram amândoi copii proveniți din familii de muncitori și lucram la primul nostru serial. El știa foarte bine cum să fie el însuși în fața camerei. Era pur și simplu genul de om pe care tuturor le plăcea să îl aibă în preajmă pe platourile de filmare”, a declarat Kevin Tighe pentru USA TODAY în 2025.

Născut la 19 septembrie 1945, în Sacramento, California, Randolph Mantooth avea origini Cherokee și Seminole. A urmat cursurile liceului San Marcos din Santa Barbara, unde a jucat în spectacolele școlii, apoi a studiat la Santa Barbara City College și a obținut o bursă la American Academy of Dramatic Arts din New York.

După ce a fost remarcat pe scenă și a semnat un contract cu Universal, a început să apară în seriale precum „Ironside”, „The Virginian”, „Marcus Welby, M.D.” și „The Bold Ones”, înainte ca rolul din „Emergency!” să îl transforme într-un nume cunoscut la nivel național.

Ulterior, actorul și-a construit o a doua etapă importantă a carierei în serialele de tip soap opera. Între 1987 și 1990, apoi din nou între 1993 și 1995, a interpretat personajele Clay Alden și Alex Masters în producția ABC „Loving”. Între cele două perioade, a jucat rolul lui Richard Halifax în „General Hospital”, iar filmografia sa include și apariții în „The City”, „As the World Turns”, „One Life to Live”, „Charlie’s Angels”, „The Love Boat”, „Dallas”, „Ghost Whisperer”, „Criminal Minds” și „Sons of Anarchy”.

În paralel, Mantooth a avut și o activitate teatrală, jucând în producții Off-Broadway, inclusiv în piesa „Rain Dance” de Lanford Wilson, la Signature Theatre, precum și în numeroase teatre regionale din Statele Unite.

Actorul fusese diagnosticat cu cancer în 2015. Fratele său, Donald Mantooth, a declarat că acesta „era bolnav de mai mulți ani și slăbea tot mai mult”, iar pentru publicația TMZ a precizat că lupta cu boala începuse cu un cancer la gât.

Randolph Mantooth a murit pe 9 iulie într-un centru de îngrijiri paliative din Ventura, California. În urma sa au rămas soția sa, Kristen, fratele Donald și sora Tonya.