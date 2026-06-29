Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit după peste 10 ani de relație: „Trăiau vieți separate”

Courteney Cox, celebra actriță cunoscută pentru rolul Monicăi Geller din serialul „Friends”, și muzicianul Johnny McDaid, membru al trupei Snow Patrol, s-au despărțit în secret după o relație ce a durat mai bine de un deceniu.

Surse apropiate celor doi au dezvăluit că despărțirea a avut loc anul trecut, în termeni amiabili, după ce au ajuns să ducă „vieți diferite”. Cox, în vârstă de 62 de ani, locuiește în Los Angeles, în timp ce McDaid, de 49 de ani, s-a stabilit la Londra. Distanța și programele încărcate au contribuit la această decizie.

Cei doi s-au cunoscut în 2013 prin intermediul unor prieteni comuni, printre care și Ed Sheeran, și s-au logodit în 2014. În 2015 au făcut o pauză scurtă, dar s-au împăcat în 2016, continuând relația până recent.

McDaid este recunoscut pentru colaborările cu Ed Sheeran la hituri precum „Shape of You” și „Bad Habits”. Courteney Cox a descris pauza din relație ca un moment de „recunoștință”, iar McDaid s-a declarat „norocos” să o aibă alături.

O sursă apropiată a declarat că despărțirea nu a fost una conflictuală și că cei doi au rămas prieteni buni, păstrând respectul reciproc. „Au avut o relație profundă și au rămas extrem de amiabili”, a spus aceasta.

Ultima apariție publică a cuplului a fost în august anul trecut, la o ieșire în Malibu, iar ultima apariție oficială împreună a avut loc la US Open în septembrie.

De atunci, Johnny McDaid pare să fi început o nouă relație, iar Courteney Cox a fost văzută recent în New York alături de colegul său de platou din serialul „Shining Vale”, Greg Kinnear, cu care a confirmat că este doar prietenă.