Familia sa a transmis un comunicat pe pagina de Facebook a actorului Jean-Paul Vignon.

„Cu mare tristețe, familia lui Jean-Paul Vignon anunță că acesta a murit pe 22 martie 2024”. „Jean-Paul va rămâne în memoria tuturor pentru dragostea de viață, pentru devotamentul față de prieteni și cei dragi și capacitatea sa uimitoare de a capta publicul și de a distra la nesfârșit”.

Jean-Paul Vignon (născut la 30 ianuarie 1935) l-a interpretat pe Edouard în primele episoade din primul sezon al serialului ”Star Trek: The Next Generation”. De asemenea, a jucat în „We’ll Always Have Paris”.

Născut în Etiopia dintr-un tată francez și o mamă italiancă, Vignon a înregistrat multe discuri în Franța la casa de discuri Barclay Records (melodiile „Quand le Soleil se lèvera” și „Excusez-moi si j’ai 20 ans” au fost hiturile sale în anii ’60).

Ulterior, a înregistrat câteva albume la Columbia Records din SUA („Don’t Cry Little Girl” a ajuns pe locul 32 în topul 40, în 1964).

În 1963, a părăsit Europa pentru New York, unde l-a cunoscut pe regizorul Woody Allen.

La The Ed Sullivan Show, a cântat un duet cu Liza Minnelli. Acea apariție l-a ajutat să devină un invitat obișnuit la programele lui Johnny Carson și Merv Griffin.

A apărut de 8 ori la The Ed Sullivan Show, de 33 de ori la The Merv Griffin Show și de 7 ori la The Tonight Show cu Johnny Carson.

A jucat în două filme în Franța -” Les Promesses Dangereuses” și ”Asphalte”

Alături de William Holden și Cliff Robertson a jucat în filmul american "Brigada Diavolului" (1968).

La Hollywood a apărut în mai multe seriale de televiziune, precum ”The Rockford Files”, ”L.A. Law”, ”Verdict crimă”, ”Columbo” și ”Gilmore Girls” și în filme, inclusiv în comedia Double Agent (1987, cu Michael McKean, John Putch și Judith Jones; regizat de Michael Michael.

Am vrut să descopăr și eu America

Cariera sa prolifică s-a întins pe mai bine de cinci decenii. De asemenea, a jucat un rol în primul film cu Shrek.

Jean-Paul Vignon este singurul actor care interpretează un francez în ”The Next Generation”.

Jean-Paul a scris despre ambiția sa de a ajunge în America în memoriile sale din 2018 ”From Ethiopia To Utopia”:

„Spiritul meu de aventură îmi spunea: „Marco Polo nu a ezitat să plece în China, Henry Morton Stanley nu a ezitat să presupună că explorează Africa și Columb nu a ezitat să navigheze spre vest pentru a descoperi America… așa că este rândul tău să descoperi Statele Unite”.

În urma sa rămân soția sa, Suzie Summers ,și fiica sa, Marguerite Vignon Gaul.