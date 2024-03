Moartea lui Malachy McCourt, într-un spital din New York, a fost confirmată de soția actorului, Diana McCourt. Într-un interviu pentru The New York Times, actorul anunța, anul trecut, că a suferea de insuficiență cardiacă, cancer și degenerare musculară.

Malachy McCourt era cunoscut pentru rolul barmanului în serialul „Ryan’s Hope”

Potrivit Washington Post, actorul ajuns în SUA împreună cu familia, în 1949, a devenit foarte popular datorită părului roșcat și a bărbii stufoase. La început, McCourt a fost barman într-un cartier irlandez din Manhattan. Apoi, s-a asociat cu un cuplu de antreprenori pentru a deschide un local care îi poartă numele ”Malachy’s”.

McCourt stătea alături de clienții săi, pe care îi fermeca cu poveștile și amintirile despre Irlanda. În 1956, s-a împrietenit cu unul din realizatorii „Tonight Show”, care i-a sugerat gazdei emisiunii, Jack Paar, că ar trebui să-l invite permanent pe barmanul roșcat pentru a promova spiritul irlandez.

Prima sa apariție în emisiune a fost în 1958.

Au urmat o serie de reclame TV pentru Imperial Margarine și Reese’s Peanut Butter Cups, alături de mici roluri în sitcom-uri și și spoturi pentru invitați la talk-show-ul lui Merv Griffin.

Cel mai cunoscut rol al său a fost cel de barman în serialul ABC „Ryan’s Hope”.

După mai multe apariții în emisiuni TV, Malachy McCourt a fost concediat de Channel 9, unde participase alături de boxerul Muhammad Ali și feminista Betty Friedan, în urma plângerilor telespectatorilor cu privire la criticile acerbe aduse în timpul emisiunii la adresa rolului SUA în războiul din Vietnam.

Simt nevoia să spun adevărul atunci când cei din jur vor să tacă

„Unii oameni spun că sunt vulgar și scandalagiu”, declara el pentru Daily News. „Da, poate că sunt. Dar simt nevoia să spun adevărul atunci când cei din jur vor să tacă”, adăuga actorul.

După succesul filmului „Angela’s Ashes” din 1989, McCourt a primit suma 650.000 de dolari pentru a scrie „A Monk Swimming”. Cartea sa redă povestea familiei lui McCourt, ajunsă la New York, și relatează primii ani în America, inclusiv dependența de alcool a actorului.

Malachy McCourt s-a născut în Brooklyn, New York., la 20 septembrie 1931, la un an după fratele său Frank. Copii ai unor imigranți irlandezi, tatăl lor, Malachy, a fost un alcoolic care nu și-a găsit de lucru în timpul crizei economice.

În 1934, sora lor, Margaret Mary, a murit la scurt timp după naștere, ceea ce a trimis-o pe mama lor, Angela, într-o disperare profundă.

Familia s-a mutat înapoi în Irlanda, stabilindu-se în Limerick, „una dintre cele mai suculente mahalale de lângă Bombay”, a scris Frank în „Angela’s Ashes”. Malachy și Frank mai aveau alți patru frați, dar la scurt timp după ce au ajuns în Limerick, doi dintre ei – gemeni pe nume Oliver și Eugene – au murit. Tatăl lor a abandonat familia, lăsând-o pe Angela să aibă grijă de băieți.