Tichetele se acordă din bugetul de stat, aprobat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Compania Națională „Poșta Română“ – S.A. se va ocupa de emiterea, tipărirea, distribuirea și comunicarea tichetelor, precum și de efectuarea plăților către beneficiari prin serviciul de mandat poștal.

Solicitarea pentru obținerea acestui ajutor se va face online, prin aplicația EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie. Aplicația este în curs de realizare de către autoritățile centrale și se estimează că va fi operațională la finalul lunii iulie. Pentru persoanele care nu utilizează mijloace electronice, cererea poate fi depusă prin intermediul reprezentanților oficiilor poștale sau direct la primăriile unde solicitantul declară locul de consum.

În Sibiu, Direcția de Asistență Socială (DAS) din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va prelua sarcina de a sprijini cetățenii care nu pot depune cererile online. Angajații DAS vor înregistra în aplicație datele persoanelor care solicită ajutor, pe baza formularului și documentelor primite. Primăria va anunța public data de la care cetățenii pot face solicitarea online a tichetului sau se pot adresa Direcției de Asistență Socială pentru sprijin.

Imediat ce autoritățile centrale demarează acest program, Primăria Sibiu va reveni cu un anunț public asupra datei de la care cetățenii pot face solicitarea online a tichetului electronic de energie sau se pot adresa Direcției de Asistență Socială pentru sprijin în aceste demersuri”, a transmis Primăria Municipiului Sibiu.

Măsura tichetului electronic de energie se aplică în perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Sprijinul se utilizează pentru plata facturilor emise după 1 iulie 2025, aferente consumului realizat începând cu această dată. Beneficiarii eligibili sunt persoanele singure cu venit net lunar de maximum 1.940 lei și familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 lei.

Veniturile care vor fi luate în calcul includ: pensiile acordate în sistemul public și în sistemele neintegrate publicului, drepturile acordate conform legilor cu caracter special, indemnizațiile sociale pentru pensionari, veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii și venituri asimilate salariilor, cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, premii și jocuri de noroc, precum și alte surse definite conform articolelor 114 și 117 din Legea nr. 227/2015.