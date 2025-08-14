Ministerul Mediului, în colaborare cu alți reprezentanți ai Guvernului României, se află în discuții avansate pentru relansarea Programului Rabla destinat persoanelor fizice. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a oferit deja câteva informații preliminare, dezvăluind că valoarea tichetului pentru mașinile electrice va fi redusă. Surse apropiate negocierilor au precizat care ar fi suma finală agreată de Guvernul Bolojan, scrie profit.ro.

Conform acestora, Administrația Fondului de Mediu va acorda anul acesta un tichet pentru achiziția unui vehicul electric complet mai mic decât cel stabilit inițial în Ghidul Rabla 2025. Această ajustare vine ca urmare a reducerii bugetului alocat de noua guvernare, care se ridică la 200 de milioane de lei, destinat exclusiv persoanelor fizice.

Mai mult, valoarea tichetului va fi inferioară și celui oferit de guvernul Ciolacu în 2024, sumă care a dus anul trecut la colapsul pieței de vehicule electrice. Potrivit surselor care au participat la discuțiile miniștrilor, suma stabilită se ridică la aproximativ 3.500 de euro – mai puțin de jumătate din valoarea precedentă. În același timp, sesiunile dedicate UAT-urilor (60 de milioane lei) și persoanelor juridice (610 milioane lei, cu cereri de peste 300 milioane lei) vor fi suspendate până la sfârșitul acestui an.

Ministerul Mediului speră astfel să sprijine achiziția unui număr mai mare de vehicule pentru persoane fizice, însă există riscul ca majoritatea celor interesați de mașini electrice să renunțe dacă nu vor beneficia de reduceri semnificative din partea dealerilor.

Sesiunea pentru persoanele fizice va fi reluată în perioada următoare, pentru a respecta calendarul legal de consultări, cu obiectivul de a începe oficial pe 1 septembrie. Totuși, rămâne incert dacă AFM va putea respecta acest termen, având în vedere dependența de anunțul privind pachetul secund de măsuri fiscale.

Paradoxal, Guvernul Bolojan a decis să păstreze valoarea tichetelor pentru mașinile cu combustie internă și hibride la aproximativ 2.000, respectiv 2.500 de euro. Astfel, stimularea vânzărilor va favoriza mai degrabă autovehiculele poluante decât cele electrice.

Estimările arată că fondurile guvernamentale vor acoperi aproximativ 10 – 11 mii de autoturisme, comparativ cu peste 30.000 de vehicule electrice planificate inițial sau peste 50.000 în varianta combinată (electrice, hibride și ICE).

Reducerea bugetului Rabla va afecta serios industria auto, care miza pe acest program pentru a compensa scăderile din 2024. Uzinele Dacia și Ford aveau planuri consistente pentru 2025, inclusiv vânzări susținute de Rabla, într-o piață extrem de sensibilă la preț. De asemenea, mulți dealeri investiseră deja în stocuri pentru a răspunde rapid comenzilor care ar fi urmat să fie finanțate prin program.