Ministerul Mediului a stabilit că Programul Rabla destinat persoanelor fizice va fi relansat pe 1 septembrie, conform calendarului inițial. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei, sumă semnificativ mai mică decât cea prevăzută anterior. În viitor, se dorește ca programul să aibă o finanțare regândită, care să nu depindă exclusiv de bugetul de stat.

Pentru celelalte componente ale Programului Rabla, decizia va fi luată după adoptarea pachetului 2 de măsuri bugetare și evaluarea programelor guvernamentale. În ceea ce privește obiectivele asumate prin PNRR, România a atins deja ținta de casare a 250.000 de mașini vechi. În anii următori, finanțarea programului ar putea proveni și din alte surse, cum ar fi Fondul Social pentru Climă.

Ministerul Mediului intenționează să își evalueze obiectivele și direcțiile de alocare a resurselor financiare, existând posibilitatea ca împăduririle să devină o prioritate mai mare decât programul de casare auto. În 2026 va fi finalizat un plan național de împăduriri, iar nivelul fondurilor disponibile pentru Rabla va depinde de rezultatele acestuia.

„Pe partea de persoane fizice, decizia în coaliție este că se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”, a declarat ministrul Mediului.

Prin PNRR, România s-a angajat să împădurească 26.000 de hectare, însă în ultimii doi ani au fost realizate doar 9.000. În urma renegocierii cu Comisia Europeană, obiectivul a fost redus la 18.000 de hectare până la jumătatea anului viitor, însă autoritățile consideră că se poate atinge chiar și pragul de 23.000 de hectare.

Programul Rabla a fost suspendat pe 18 iunie, cu o zi înainte de lansare, iar bugetul actual este de trei ori mai mic decât cel planificat în iunie, care era de 610 milioane de lei pentru sesiunea destinată persoanelor fizice. Deși a trecut prin numeroase modificări de-a lungul anilor, programul a continuat să funcționeze, contribuind la reînnoirea parcului auto național.

Din 2005, prin Programul Rabla au fost casate peste un milion de mașini vechi și achiziționate peste 700.000 de mașini noi. Prima ediție a avut loc în 2005, cu o primă de casare de 3.000 lei și aproape 15.000 de mașini scoase din uz. Anul record a fost 2010, când au fost casate 190.000 de vehicule și achiziționate 62.000 de mașini noi, bugetul ajungând la 722 milioane lei și permițând comasarea a până la trei vouchere pentru achiziția unui vehicul.