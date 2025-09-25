În ceea ce privește liderii politici Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, șeful statului a subliniat că discuțiile trebuie privite într-un cadru instituțional, având în vedere că cei doi conduc cele mai mari partide din coaliție, iar unul dintre ei deține funcția de premier.

Nicușor Dan spune și că apreciază decizia acestor partide de a prelua guvernarea într-o perioadă dificilă pentru țară. În analiza administrației publice, acesta a atras atenția asupra surplusului de personal atât la nivel central, cât și local. Situația a fost cauzată de lipsa unei abordări unitare de-a lungul timpului, ceea ce a dus la diversitate în modul de organizare a primăriilor.

„Am spus de mai multe ori lucrul acesta, bineînțeles că suntem oameni, oamenii se uită la alți oameni, îi apreciază, dar suntem aici într-un cadru instituțional. Oamenii pe care i-ați pomenit conduc cele mai mari două partide din coaliție. Unul dintre ei e premier și trebuie să ne uităm instituțional. Am arătat mereu aprecierea că aceste partide au vrut să își asume guvernarea într-o perioadă care nu e deloc fericită”, a spus Nicușor Dan la Digi24.

Unele autorități locale au toate serviciile incluse în organigramă, iar altele funcționează diferit, motiv pentru care nu se poate aplica o regulă uniformă privind reducerea de personal. Cu toate acestea, problema surplusului de angajați este evidentă și reprezintă o chestiune ce necesită soluții.

„Tocmai pentru că nu ne-am uitat la problema asta de multă vreme, există o diversitate privind modul în care primăriile și-au organizat activitatea. Sunt alte primării care au toate aceste servicii înglobate în organigrama primăriei și nu poți să îi obligi să dea unii un anumit procent, alții un alt procent. Nu e echitabil. Dar, da, este un surplus de oameni în administrația publică centrală și locală. (…) Evident că în administrația locală și centrală sunt mult mai multe zone cu mult mai mulți oameni decât ar trebui să fie. Am fost primar al Bucureștiului, primăria are 1.000 de oameni, poate să funcționeze cu 700 de oameni, fără discuții. Cu grădini, spații verzi, poliție, are 7.000. Cred că poate să funcționeze cu 5.000. Există o diversitate legată de modul în care primăriile și-au organizat activitatea. Unii și-au descentralizat serviciile și au cheltuieli mai mari. Alții au servicii înglobate. Înainte să standardizezi asta nu poți să obligi să dea un număr de oameni afară, dar da, e un surplus. Acest surplus de oameni trebuie rezolvat”, a susținut șeful statului.

În privința tensiunilor din coaliție, șeful statului a explicat că, deși există divergențe, acestea sunt mai reduse în realitate decât par în spațiul public. Atmosfera tensionată este adesea amplificată de mass-media și de informațiile apărute pe surse, dintre care unele sunt reale, iar altele nu. Cu toate acestea, a precizat că parteneriatul de guvernare funcționează și coaliția își continuă activitatea.

„În secretariatul prin care trec e tot timpul un televizor deschis, dat pe mute. Cuvintele pe care le aud cel mai des la televizor sunt. Dezastru, criză, toate lucrurile astea și multe din lucruri care ajung pe surse sunt neadevărate, sunt multe care ajung pe surse și sunt adevărate. Pe scurt, evident că există tensiuni, dar în spațiul public pare că acest tensiuni sunt mult mai mari decât cele care există cu adevărat. Una peste alta, această coaliție merge înainte”, a mai spus acesta.

Referindu-se la Congresul PSD, Nicușor Dan a arătat că evenimentul are un efect asupra coaliției, dar impactul nu depășește 5%. Indiferent de rezultatul alegerii viitoarei conduceri, PSD rămâne un partid puternic, cu aproximativ 1.700 de primari și structuri locale consistente, formate din oameni care își urmăresc obiectivele politice.